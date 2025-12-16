Разделы

Агапов Андрей


СОБЫТИЯ


16.12.2025 «М.видео» откроет 20 новых точек «М.Мастер» до конца 2025 года 1
24.11.2025 «М.видео» фиксирует рост продаж восстановленных смартфонов на 160% за девять месяцев 2025 года 1
30.09.2025 «М.Видео» назвала топ-10 самых популярных брендов в трейд-ин и выкупе в I полугодии 1
06.08.2025 «М.Видео-Эльдорадо»: продажи восстановленных смартфонов выросли более чем в два раза в первом полугодии 2025 года 1
29.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо»: количество обращений в сервис «М.Мастер» выросло на 9,5% в 2024 году 1
04.04.2025 «М.Видео-Эльдорадо» и «Авито» расширили программу выкупа смартфонов до 24 регионов РФ 1
27.01.2025 «М.Видео-Эльдорадо» и «Авито» тестируют совместную программу выкупа смартфонов 1
09.12.2024 «М.Видео» начала выкупать у россиян подержанные iPhone, Samsung, Huawei и другие смартфоны 1
09.12.2024 «М.Видео-Эльдорадо» запускает услугу выкупа смартфонов, развивая направление продаж восстановленной техники 1
02.05.2024 «М.Видео-Эльдорадо» начала продажи восстановленной техники в зонах «М.Мастер» 1
23.11.2023 «М.Видео-Эльдорадо» к 2024 году почти в 1,5 раза увеличит парк выездного сервиса российскими автомобилями 1
17.11.2020 «Связной» запустил продажу подержанных смартфонов 1
04.12.2019 «Связной» запустил сервис по ремонту устройств от 30 минут в собственных магазинах 1
11.04.2014 Как, кому и чем HP давала откаты в России. СХЕМА 1

Apple Inc 12638 6
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 821 4
Huawei 4224 4
Xiaomi 1977 4
Samsung Electronics 10631 4
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 492 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 3
BBK OPPO Electronics 430 3
Transsion Holdings - Tecno Mobile 275 2
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 1
ПроСофт - ProSoft 82 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 114 1
BBK OnePlus 258 1
МегаФон - Smart Bazar 6 1
HP Inc. 5763 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 340 1
МегаФон 9922 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 340 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2699 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1310 3
Связной ГК 1384 2
Метрополис ТРК 59 1
Связной сервис 5 1
Авиапарк ТРЦ 49 1
Жемчужная плаза ТРЦ 7 1
Svanson Group 1 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 78 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 37 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 336 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4913 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 751 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8185 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 5
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13016 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 2
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 332 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3276 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1290 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1198 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 708 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1106 1
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 755 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 574 1
Аксессуары 4135 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1396 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3297 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1976 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 363 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73375 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5886 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 1
Наушники - Headphones 4304 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6915 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Мастер 23 4
Haier Thunderobot 42 3
Microsoft Windows 16342 3
Samsung Galaxy 997 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 805 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7373 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 1
Реестр добросовестных экспортеров 210 1
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 140 1
Samsung Galaxy S24 - смартфон 64 1
Sollers Atlant 5 1
Google Android 14702 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 1
Apple iOS 8254 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 506 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 135 1
Apple iPhone 11 275 1
Комаров Павел 30 3
Сироткин Евгений 1 1
Никольский Александр 1 1
Альт Сергей 1 1
Тушков Константин 1 1
Голышев Денис 5 1
Ельчин Александр 1 1
Tiippana Paeivi - Типпана Паэйви 6 1
Willett Kenneth - Уиллетт Кеннет 7 1
Hilmar Lorenz - Хилмар Лоренц 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 157085 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45763 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3266 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4278 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1396 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1818 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1572 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3362 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2204 2
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 94 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1619 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1232 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 338 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 682 1
Германия - Федеративная Республика 12943 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53475 1
Казахстан - Республика 5800 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13567 1
Польша - Республика 2002 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2539 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14498 1
США - Калифорния 4775 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 1
Латвия - Латвийская Республика 825 1
Литва - Литовская Республика 665 1
Великобритания - Виргинские Острова 241 1
Белиз 72 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1018 1
Россия - СФО - Новосибирск 4661 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 985 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 659 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3205 1
Россия - УФО - Челябинская область 1391 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 590 1
Россия - ПФО - Саратовская область 784 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 1
Россия - СФО - Кемеровская область 989 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 432 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1873 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 10
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 6
Трейд-ин - Trade-in 207 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51330 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 228 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55085 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Паспорт - Паспортные данные 2737 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1814 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 1
Бухгалтерия - Чёрная бухгалтерия 3 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6248 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
