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Бухгалтерия Чёрная бухгалтерия



31.01.2025 Павел Семенов стал СЕО необанка «Хайс» 1
26.01.2023 Председателем правления Модульбанка стал Павел Семенов 1
11.04.2014 Как, кому и чем HP давала откаты в России. СХЕМА 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Бухгалтерия и организации, системы, технологии, персоны:

HP Compaq Computer Corp 1916 1
ПроСофт - ProSoft 78 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 143 1
HP Inc. 5688 1
Svanson Group 1 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 194 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1519 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 37 1
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Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5925 1
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15746 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3313 1
Реестр добросовестных экспортеров 198 1
Модульбанк - QR Pay 14 1
Сбер - СберБизнес АУСН - сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения 20 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1103 1
Семенов Павел 29 1
Годлина Светлана 8 1
Willett Kenneth - Уиллетт Кеннет 6 1
Tiippana Paeivi - Типпана Паэйви 4 1
Тушков Константин 1 1
Альт Сергей 1 1
Никольский Александр 1 1
Сироткин Евгений 1 1
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Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 91 1
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Польша - Республика 1960 1
Россия - СФО - Новосибирск 4303 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43246 1
Казахстан - Республика 5534 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52144 1
Россия - РФ - Российская федерация 144602 1
Белиз 68 1
Великобритания - Виргинские Острова 231 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2491 1
Литва - Литовская Республика 651 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1365 1
США - Калифорния 4628 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14125 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48092 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 599 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4480 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51139 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 933 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 217 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6195 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6923 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1737 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3044 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29125 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5769 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2829 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4982 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5532 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1280 1
НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 15 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 201 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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