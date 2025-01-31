Бухгалтерия Чёрная бухгалтерия
|31.01.2025
|Павел Семенов стал СЕО необанка «Хайс» 1
|26.01.2023
|Председателем правления Модульбанка стал Павел Семенов 1
|11.04.2014
|Как, кому и чем HP давала откаты в России. СХЕМА 1
Бухгалтерия и организации, системы, технологии, персоны:
|HP Compaq Computer Corp 1916 1
|ПроСофт - ProSoft 78 1
|HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 143 1
|HP Inc. 5688 1
|Реестр добросовестных экспортеров 198 1
|Модульбанк - QR Pay 14 1
|Сбер - СберБизнес АУСН - сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения 20 1
|Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1103 1
|Семенов Павел 29 1
|Годлина Светлана 8 1
|Willett Kenneth - Уиллетт Кеннет 6 1
|Tiippana Paeivi - Типпана Паэйви 4 1
|Тушков Константин 1 1
|Альт Сергей 1 1
|Никольский Александр 1 1
|Сироткин Евгений 1 1
|Агапов Андрей 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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