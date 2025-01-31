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Семенов Павел



31.01.2025 Павел Семенов стал СЕО необанка «Хайс» 1
16.01.2024 Модульбанк запустил сервис по маркировке косметики и бытовой химии 1
12.01.2024 Модульбанк запустил услугу по удаленному открытию ПВЗ в регионах 1
13.12.2023 Модульбанк запустил услугу по покупке готового ПВЗ под ключ 1
14.11.2023 Модульбанк отменил ставку по торговому эквайрингу для кофеен 1
07.11.2023 Модульбанк выпустил бесплатное решение для управления кофейней CafeStore 360 1
18.10.2023 Модульбанк запустил карту физлица для ИП, торгующих на маркетплейсах 1
08.08.2023 Модульбанк запустил сервис складского учета для кофеен 1
04.05.2023 Модульбанк запустил в Москве фотостудию для продавцов на маркетплейсах 1
24.04.2023 Модульбанк запустил ИТ-платформу для кофеен на базе CafeStore 1
15.03.2023 Модульбанк запустил сервис по открытию и ведению ПВЗ под ключ 1
26.01.2023 Председателем правления Модульбанка стал Павел Семенов 1
12.01.2023 Модульбанк расширил производство контента для маркетплейсов на внешних клиентов 1
12.12.2022 Модульбанк запустил бесплатную аналитику по продажам на Ozon 1
08.11.2022 Модульбанк запустил сервис юридической поддержки бизнеса 1
25.07.2022 Модульбанк и JoomPro помогут предпринимателям безопасно закупать товары в Китае 1
10.06.2022 Модульбанк начал выдавать банковские гарантии круглосуточно 1
26.05.2022 Модульбанк создал бесплатную фотостудию и производство контента для продавцов на маркетплейсах 1
28.02.2022 Модульбанк начал открывать валютные счета для бизнеса онлайн за один час 1
21.01.2022 «Деловые линии» и Модульбанк запустили программу поддержки для продавцов на электронных площадках 1
15.12.2021 Модульбанк и Mastercard запустили цифровую карту для бизнеса 1
08.12.2021 Модульбанк запустил сервис персональных менеджеров для продавцов на маркетплейсах 1
05.10.2021 Модульбанк запустил пакет сервисов для работы с маркетплейсами «под ключ» 1
14.09.2021 Модульбанк запустил сервис аналитики продаж любых товаров на маркетплейсах 1
25.08.2021 Модульбанк запустил сервис размещения рекламы на базе «Яндекс.Бизнеса» 1
09.08.2021 Модульбанк вернет комиссии по платежам через QR Pay 1
19.03.2021 Модульбанк проверит интернет-магазины с помощью ИИ 1
13.11.2020 AML Technology разработала новый клиентский сервис для Модульбанка 1
27.12.2013 В программе НГУЭУ появился новый учебный курс об ИТ в управлении финансами 1

Публикаций - 29, упоминаний - 29

Семенов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7367 3
AML Technology 6 3
EY - Ernst & Young Global 373 1
Google LLC 11788 1
Инталев - Intalev 273 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 194 27
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 655 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1340 6
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 3
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 3
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 3
НСПК - Национальная система платежных карт 814 3
Сбер - СберЛогистика 63 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Деловые Линии ГК 68 1
Visa International 1949 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Joom - маркетплейс 19 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4523 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2244 9
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2370 5
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1708 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12042 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30768 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10212 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2307 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11152 3
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 549 3
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 999 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5052 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15747 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4757 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2072 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24188 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66223 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1229 2
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 77 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 494 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 413 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3864 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50598 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5016 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7393 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1957 1
Оцифровка - Digitization 4550 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9787 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3830 1
FinTech - Банковская карта виртуальная - цифровая банковская карта 109 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2018 1
Управление финансами - Financial management 608 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5272 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3313 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5363 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4744 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2482 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 156 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4176 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1534 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 354 1
Модульбанк - CafeStore - CafeStoreAnalytics - CafeSkills 14 6
Модульбанк - QR Pay 14 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1103 4
Сбер - СберБизнес АУСН - сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения 20 4
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 665 3
Яндекс.Маркет 939 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 502 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
Яндекс.Услуги 17 1
AML Technology Зеленый лимит 1 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 406 1
Apple Pay 490 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 247 1
Яндекс.Бизнес 34 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 26 1
Apple iPhone 6 4861 1
НСПК - СБПэй 43 1
Модульбанк - Модулькасса 30 1
Модульбанк - Модульюрист 3 1
Верба Артем 2 1
Чернин Роман 10 1
Agrba Djemal - Агрба Джемал 5 1
Путин Владимир 3177 1
Ерохин Олег 2 1
Савельева Марина 1 1
Гуляева Марина 4 1
Годлина Светлана 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144607 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17060 6
Россия - СФО - Новосибирск 4303 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43246 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1265 2
Турция - Турецкая республика 2357 2
Узбекистан - Республика 1727 2
Азия - Азиатский регион 5539 1
Европа 21779 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14125 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1021 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1551 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48092 22
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6406 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24136 8
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1587 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10958 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29127 4
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 501 3
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 237 3
Федеральный закон 173-ФЗ - О валютном регулировании и валютном контроле - Валютный контроль - Валютное регулирование 195 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7613 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6709 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 933 2
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 117 2
Химия - Кофеин - матеин, теин, гуаранин - алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы 76 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4008 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4982 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6138 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5982 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6981 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1564 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7851 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1180 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3161 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1879 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6923 1
Аудит - аудиторский услуги 2667 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2765 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3421 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 297 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1743 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5532 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives 89 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1982 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1653 1
Зоология - наука о животных 2609 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 902 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 805 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 117 1
НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 15 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 201 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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