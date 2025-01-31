Семенов Павел
Семенов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7367 3
|AML Technology 6 3
|EY - Ernst & Young Global 373 1
|Google LLC 11788 1
|Инталев - Intalev 273 1
|Верба Артем 2 1
|Чернин Роман 10 1
|Agrba Djemal - Агрба Джемал 5 1
|Путин Владимир 3177 1
|Ерохин Олег 2 1
|Савельева Марина 1 1
|Гуляева Марина 4 1
|Годлина Светлана 8 1
|НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 15 2
|НГУ - Новосибирский Государственный Университет 201 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337715, в очереди разбора - 771852.
Создано именных указателей - 167214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.