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AML Technology разработала новый клиентский сервис для Модульбанка

ИТ в банках

AML Technology разработала и внедрила в Модульбанке новый сервис «Зеленый лимит». Первая версия была запущена в июне 2020 г., сейчас сервис работает на полной мощности, к нему уже подключились 5 тыс. предпринимателей.

«Зеленый лимит» помогает предпринимателям выводить белые деньги с расчетного счета на личные счета с минимальными комиссиями и гарантированной защитой от внимания финмониторинга. Он стал первым подобным сервисом на российском рынке.

Ядро «Зеленого лимита» — алгоритм FBR, разработка компании AML Technology, которая была адаптирована под потребности аудитории Модульбанка. Всего FBR включает 12 модулей. «Зеленый лимит» создан на базе трех из них: мониторинг и проверка операций, KYC и биллинг.

Первый модуль проверяет каждую операцию и оцифровывает транзакционный профиль с учетом каждой операции. С его помощью банк может получать и оценивать информацию о налоговой нагрузке, наличии или отсутствии хозяйственных платежей и их доле в общих расходах, отношение сумм переводов на счета физлиц и снятия наличных к обороту и еще более 200 различных показателей.

Модуль KYC (know your clients) позволяет собирать дополнительные данные о клиенте из 50+ источников и проверять их по преднастроенной стратегии принятия решения. Модуль биллинга позволяет настраивать индивидуальные лимиты и тарифы.

«Мы объединили алгоритм мониторинга и проверки с элементами биллинга и KYC и получили технологию, которая может автоматически рассчитывать лимиты и тарифы в зависимости от профиля транзакций», – сказал Артем Верба, генеральный директор AML Technology.

«Мы сделали "Зеленый лимит" для клиентов, которые хотят выводить прибыль на свой счет физлица. Обычно банки устанавливают заградительные комиссии на такие типы переводов — они могут превышать 10%. В комиссии зашиты риски, которые банк несет, если кто-то из клиентов начнет заниматься обналом или незаконными операциями. Вместе с AML Technology мы придумали, как обезопасить себя от "обнальщиков" и одновременно снизить комиссии для предпринимателей до минимума», – сказал Павел Семенов, советник председателя правления Модульбанка.

Алгоритмы «Зеленого лимита» позволяют Модульбанку брать комиссию от 0,75% до 0,99% независимо от суммы перевода. Комплаенс-система проверяет контрагентов, от которых приходят деньги и, если контрагент проходит проверку, то выручку, которая от него приходит, можно выводить на счет физического лица с льготной комиссией. Среди проверенных контрагентов — Wildberries, Ozon и еще около тысячи юридических лиц. Предприниматель может проверить своего контрагента в личном кабинете Модульбанка и добавить его в список надежных.

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