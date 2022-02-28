Модульбанк начал открывать валютные счета для бизнеса онлайн за один час

Модульбанк ускорил открытие расчетных счетов в валюте. Теперь счет можно открыть онлайн в течение одного часа. Банк продолжает в рабочем режиме проводить внутренние и международные операции в валютах, включая доллар и евро, и обслуживать бизнес-карты — для быстрых и удобных расчетов с зарубежными партнерами и конвертации.

Валютный контроль в Модульбанке работает бесплатно — предприниматель платит только комиссию за перевод. Менеджеры банка сами готовят все справки и распоряжения, поэтому валютный контроль проходит максимально быстро — за два часа. Отслеживать платеж можно бесплатно. У Модульбанка есть прямой корреспондентский счет в австрийском Raiffeisenbank для работы с западными рынками и в китайском Bank of China для работы с Азией.

«Модульбанк — полностью частный банк. Все активы хранятся в рублях на территории России, у нас нет валютных вкладов за рубежом, мы не играем на международных финансовых рынках. Это значит, что по отношению к нам нет предмета для санкций. Сегодня нам важно обеспечить непрерывность бизнеса наших клиентов, которые работают с зарубежными партнерами. Поэтому мы прорабатываем множество сценариев для обеспечения альтернативных валютных маршрутов даже при наступлении самого пессимистичного сценария», — сказал Павел Семенов, член правления Модульбанка.

В воскресенье 27 февраля Международная система межбанковских платежей (SWIFT) сообщила, что готова исполнить решение европейских стран о санкциях в отношении российских банков в ближайшее время. Это значит, что часть российских банков, попавших под санкции, может быть отключена от системы межбанковских платежей. Они не смогут осуществлять международные переводы и операции в валюте, по их картам невозможно будет провести оплату за рубежом или снять наличные в банкоматах в других странах.

У SWIFT в России есть альтернативы. В июне 2021 г. Модульбанк совместно с Visa запустил для клиентов систему международных платежей Visa B2B Connect. Система пока новая и не имеет такой разветвленной сети, как SWIFT, но может использоваться как запасной канал.

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В 2014 г. Центробанк России запустил Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) для того, чтобы санкционные банки могли проводить платежи внутри страны. Сейчас через нее проходит около 20% всех финансовых транзакций. Она не сможет компенсировать отключение от международных провайдеров, но закроет потребности внутреннего трафика.

Также в России работает Система быстрых платежей, которая не зависит от международных сервисов, может выступать как альтернатива эквайринга и работает в режиме онлайн.