«Крок» создала цифровую среду в офисе ИТ-подразделения Райффайзенбанка в Омске
ИТ-компания «Крок» создала условия для работы и обучения сотрудников и обеспечила беспроводную передачу данных в Raiffeisen TechCenter – офисе ИТ-подразделения Райффайзенбанка в Омске. Raiffeisen TechCenter пополнил портфолио мультимедийных проектов «Крок» для крупных банков. Одна из особенностей о
Raiffeisen Bank International приобретает валютного и платежного оператора Akcenta
овиям сделки, RBI выкупит 70% акций Akcenta, а остальные 30% будут приобретены чешской дочкой RBI — Raiffeisenbank a.s. Сделка будет закрыта к концу мая 2021 г. после получения одобрения регули
Luxoft купила ИТ-поставщика Raiffeisen Bank
финансовых организациях. На базе Arizon, совместной разработки банка и Avaloq, работает австрийский Raiffeisen Bank. Продавцами Unafortis выступили другая швейцарская компания - Königstein Hold
Tieto и Raiffeisein Bank запустили бесконтактные платежи по картам Visa в Боснии и Герцеговине
Решение Card Suite, разработанное специалистами компании Tieto, помогло Raiffeisen Bank предложить сервис бесконтактных платежей по картам международной платежной си
Raiffeisen Bank International модернизировал систему бизнес-аналитики с помощью Microsoft SQL Server
Корпорация Microsoft сообщила о модернизации Raiffeisen Bank International (RBI) системы бизнес-аналитики с помощью Microsoft SQL Server. Решение Microsoft расширило существующий на базе IBM Cognos инструментарий для подготовки отчетности
«Райффайзенбанк» запустил новую систему подтверждения активных операций в Raiffeisen Connect
«Райффайзенбанк» объявил о запуске новой системы подтверждения активных операций в интернет-банке Raiffeisen Connect. Теперь клиенты «Райффайзенбанка» смогут подтверждать операции при помощи одноразовых паролей. В системе Raiffeisen Connect уже доступны два способа получения одноразо
«Райффайзенбанк» запустил мгновенные переводы с карты на карту в интернет-банке Raiffeisen Connect
нбанк» (дочерняя структура «Райффайзен Банк Интернациональ АГ») сообщил о введении в интернет-банке Raiffeisen Connect функции мгновенного перевода средств между картами, эмитированными «Райффа
"Райффайзенбанк Австрия" автоматизировал учетную деятельность
озяйственной деятельности на базе программы «Турбо Бухгалтер 6.9 SQL» в «Райффайзенбанке Австрия». «Райффайзенбанк Австрия» является 100% дочерним банком австрийской банковской группы «Райффайз
ЕБРР выделил новый 8-летний кредит МТС на $112 млн.
являются Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Bayerische Landesbank, HSBC Bank Рlc., ING Bank N. V., Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited. H
ЦБ РФ сертифицировал системы безопасности московских отделений RaiffeisenBank, построенных "АРМО-Инжиниринг"
Компания "АРМО-Инжиниринг" сообщила о завершении проекта по созданию комплексных систем безопасности двух новых московских отделений RaiffeisenBank и их сертификации Центральным Банком РФ. В новых охранных системах применены технологии и оборудование ведущих мировых производителей систем безопасности и позволяют осуществлять
