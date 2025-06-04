Транснефть Технологии

«Транснефть — Технологии» — центр ИТ-компетенций в системе «Транснефти» — оператора магистральных нефтепроводов. Компания осуществляет разработку, внедрение и модернизацию информационных систем. Компания создана в 2012 году.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 10 дел, на cумму 87 432 450 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

Публикаций - 17, упоминаний - 20