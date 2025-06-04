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Транснефть Технологии

Транснефть Технологии

«Транснефть — Технологии» — центр ИТ-компетенций в системе «Транснефти» —  оператора магистральных нефтепроводов. Компания осуществляет разработку, внедрение и модернизацию информационных систем. Компания создана в 2012 году. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 10 дел, на cумму 87 432 450 ₽*

Судебные дела (10) на сумму 87 432 450 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 30 626 643 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 56 743 202 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 ИТ-холдинг «Т1» и «Транснефть – Технологии» планируют совместно развивать цифровые решения в нефтегазовой отрасли 1
02.06.2025 «СберТех» и «Транснефть — Технологии» заключили договор на апробацию российского конвейера разработки 1
21.04.2025 Naumen внедрила систему для управления ИТ-активами в ПАО «Транснефть» 1
31.10.2024 byteoilgas_conf 2024 — ключевая конференция для разработчиков IT и цифровых решений в нефтегазовой отрасли 1
Рынок ИТ: итоги 2020 1
06.06.2023 «Транснефть – технологии» представила платформу «Эвоскада» 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
25.05.2020 «Транснефть–Технологии» и Mail.ru Group начали сотрудничество в области цифровизации 3
02.10.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
25.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
04.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
26.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
20.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
03.10.2018 ИТ-«дочки» российских корпораций за год выросли в разы. Цифры 1
28.09.2017 «Транснефть» закупает ПО IBM на 200 миллионов 1
21.08.2017 «Компьюлинк» победил «Инлайн груп» и «Ай-теко» в секретном мегатендере «Транснефти» 2
14.08.2017 Конференция CNews: «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2017» 1

Публикаций - 17, упоминаний - 20

Транснефть Технологии и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13271 7
Май - Май-Tech - Май-Тек 14 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1300 4
8492 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 3
VK - Mail.ru Group 3485 2
IBM - International Business Machines Corp 9473 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 100 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 548 2
Neoflex - Неофлекс 234 2
Ростелеком 9949 2
Softline - Софтлайн 2989 2
ИКС 338 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 469 2
Эвотор - Evotor 192 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 314 2
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 102 2
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 51 2
Broadcom - VMware 2408 2
Check Point Software Technologies 769 2
Inline Group - Инлайн Груп 100 2
Компьюлинк ГК - Compulink 439 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3251 1
SAS Institute 996 1
Газпром информ - Информгаз 41 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 226 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 115 1
Ростех - РТ-Информ 141 1
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 31 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 17 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 21 1
Восход ФГБУ НИИ 658 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 345 1
Yandex - Яндекс 7755 1
Код Безопасности 651 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1472 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1338 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2521 7
Транснефть 312 5
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 5
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 5
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 147 5
АльфаСтрахование СГ 330 5
Mary Kay - Мэри Кэй 104 5
Hansa - Ханса 114 5
Почта России ПАО 2162 5
Уралхим - Уралкалий ПАО 101 5
ПСБ - Промсвязьбанк 872 5
Совкомбанк ПАО 262 5
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 206 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 5
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 200 5
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 112 5
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 205 5
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 5
Волга-Днепр - авиакомпания 45 5
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 270 5
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 5
Valtec - Валтек 10 5
A.T.Legal 13 5
Газпром нефть 641 2
РЖД - Российские железные дороги 1942 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Роснефть НК - нефтяная компания 519 1
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 8 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 79 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1239 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7615 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2888 1
Газпром ПАО 1369 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 519 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 334 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 174 1
Pony Express - Фрейт линк 70 1
Новард УК - Novard 72 1
Держава АКБ 40 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1935 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12068 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2979 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4976 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 261 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3090 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5067 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 867 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 43 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 429 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2754 1
Союзное государство России и Белоруссии 52 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53019 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21861 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12908 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5888 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7833 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11899 5
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1317 5
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 784 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31952 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20807 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15044 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30608 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3357 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16243 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6898 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5352 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7683 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11423 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29122 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10686 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1100 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6346 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10599 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4648 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 53 1
Fast Data - Быстрые данные для событийной аналитики 17 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 500 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2895 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1891 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1415 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21212 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 821 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2254 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6880 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4895 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1306 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1564 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1116 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 227 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3301 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 376 2
YSoft SafeQ 26 2
Veeam MP - Veeam Management Pack - Veeam MS - Veeam Management Suite 14 2
Тинькофф - Cloud - CloudPayments CloudTips 15 1
Neoflex Reporting 24 1
Neoflex Datagram ETL-платформа 10 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5459 1
IBM FileNet 126 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 1
Huawei eSight 8 1
GetFinance - Единая факторинговая онлайн‑платформа 7 1
Cisco 10GBASE-SR SFP 2 1
IBM Tivoli 281 1
IBM Storage - IBM Spectrum Storage - IBM Spectrum Accelerate - IBM Spectrum Scale - IBM Spectrum Virtualize - IBM Spectrum Control - IBM Spectrum Protect - IBM Spectrum Archive 21 1
Халматов Максим 64 6
Кутмириди Ян 9 5
Кучерова Ольга 10 5
Мосягин Константин 20 5
Васильченко Юрий 10 5
Карпов Иван 78 5
Иванов Андрей 58 5
Куканов Алексей 14 5
Емельченков Сергей 140 5
Урьяс Вадим 98 5
Суровец Дмитрий 81 5
Михалев Евгений 90 5
Гаврилов Юрий 13 5
Муравьев Владимир 32 5
Панферов Алексей 22 5
Сергеев Сергей 142 5
Алифанов Кирилл 69 5
Лигачев Глеб 88 5
Куликов Александр 21 5
Емелин Дмитрий 16 5
Комаров Илья 9 5
Нагаев Олег 30 5
Затуловский Аркадий 16 5
Кузнецов Роман 14 5
Ермолин Константин 6 5
Павлов Вадим 21 5
Залманов Андрей 37 3
Дворников Дмитрий 3 3
Попов Сергей 140 2
Пегасов Сергей 55 2
Шерстобитов Сергей 56 2
Гонтарев Павел 99 1
Трусов Андрей 1 1
Мельников Андрей 7 1
Карачинский Анатолий 93 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Спиридонов Дмитрий 27 1
Оганесян Артак 31 1
Спаринапти Антон 16 1
Ромашевский Роман 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14257 2
Беларусь - Белоруссия 5845 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17870 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3098 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4073 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1446 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1962 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 659 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17486 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52612 1
Европа 24392 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49296 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5943 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5599 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3006 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4781 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24820 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52687 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3706 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2179 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2558 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5116 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30226 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2902 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9133 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 625 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9089 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10197 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3097 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2976 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19268 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3684 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5028 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6444 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2346 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3241 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4540 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7387 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5728 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16738 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7039 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7958 1
Национальный проект 331 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1129 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 518 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5766 1
Черкизон - Черкизовский рынок 160 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 185 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5021 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 867 1
TAdviser - Центр выбора технологий 408 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8219 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3307 2
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РАЭК Экономика Рунета 19 1
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РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2067 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 143 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 27 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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