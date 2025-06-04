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Транснефть Технологии
«Транснефть — Технологии» — центр ИТ-компетенций в системе «Транснефти» — оператора магистральных нефтепроводов. Компания осуществляет разработку, внедрение и модернизацию информационных систем. Компания создана в 2012 году.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 10 дел, на cумму 87 432 450 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Транснефть Технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Халматов Максим 64 6
|Кутмириди Ян 9 5
|Кучерова Ольга 10 5
|Мосягин Константин 20 5
|Васильченко Юрий 10 5
|Карпов Иван 78 5
|Иванов Андрей 58 5
|Куканов Алексей 14 5
|Емельченков Сергей 140 5
|Урьяс Вадим 98 5
|Суровец Дмитрий 81 5
|Михалев Евгений 90 5
|Гаврилов Юрий 13 5
|Муравьев Владимир 32 5
|Панферов Алексей 22 5
|Сергеев Сергей 142 5
|Алифанов Кирилл 69 5
|Лигачев Глеб 88 5
|Куликов Александр 21 5
|Емелин Дмитрий 16 5
|Комаров Илья 9 5
|Нагаев Олег 30 5
|Затуловский Аркадий 16 5
|Кузнецов Роман 14 5
|Ермолин Константин 6 5
|Павлов Вадим 21 5
|Залманов Андрей 37 3
|Дворников Дмитрий 3 3
|Попов Сергей 140 2
|Пегасов Сергей 55 2
|Шерстобитов Сергей 56 2
|Гонтарев Павел 99 1
|Трусов Андрей 1 1
|Мельников Андрей 7 1
|Карачинский Анатолий 93 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Спиридонов Дмитрий 27 1
|Оганесян Артак 31 1
|Спаринапти Антон 16 1
|Ромашевский Роман 4 1
|РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
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