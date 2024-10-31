Разделы

Бизнес
|

byteoilgas_conf 2024 — ключевая конференция для разработчиков IT и цифровых решений в нефтегазовой отрасли

7–8 ноября в Москве на площадке Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park состоится byteoilgas_conf2024 — вторая профессиональная конференция для разработчиков нефтегазовой отрасли, которые создают IT-продукты для ТЭК. В рамках деловой программы участники обсудят актуальные тренды по 8 трекам, охватывающим ключевые профильные направления:

  • управление цифровым производством;
  • отраслевые проектные решения;
  • инженерные практики;
  • разработка и импортозамещение;
  • промышленный ИИ;
  • современные практики управления командой;
  • безопасность приложений и искусственного интеллекта как основа киберустойчивости в нефтегазовой отрасли.

В этом году участников ждут встречи с профессионалами IT-направлений топовых нефтегазовых и IT-компаний, таких как «Газпром нефть», Positive Technologies, «ДЖЭТ ЛАБ» Росатом, «ЗН НТЦ» (Зарубежнефть), «СберТех», «Транснефть – Технологии», «Татнефть Цифровые Технологии» и других. Делиться опытом и презентовать собственные кейсы будут ИТ-архитекторы, разработчики, DevOps-инженеры, специалисты в области Data Science и эксперты по кибербезопасности.

Участие в byteoilgas_conf 2024 бесплатное, программа доступна на сайте byteoilgasconf.ru

Как правильно внедрять RPA в компании
Маркет

Помимо деловой программы, на площадке будет организована выставка компаний — партнеров мероприятия с презентациями разработок, интерактивными зонами, воркшопами от экспертов индустрии и комфортным нетворкингом.

Событие проходит при поддержке «Газпром нефти», Positive Technologies и Консорциума технологической независимости индустриального программного обеспечения. Наши партнеры: «Транснефть», «Татнефть», Nedra Digital, Ассоциация «Цифровые технологии в промышленности» и отраслевой онлайн-ресурс «Энергия+».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как генеративный ИИ меняет разработку ПО

Цифровизация госуправления в сфере аккредитации обошлась в 662 миллиона

Что такое Pi.One? Обзор ПО для медиэйшен-решений по обработке данных о потреблении услуг и ресурсов

Уволенный сотрудник всемирно известной корпорации взломал сеть и едва не убил тысячи клиентов. Его профиль вовремя не заблокировали

99,9%, 99,95%, 99,982% и все? Как повысить надежность ИТ с помощью SLA

Россия и КНДР станут вместе развивать ИТ и телеком

Конференции

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

CNews Awards 2024

CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж

Показать еще

Наука

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: