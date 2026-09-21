Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Татнефть ТатИТнефть Татнефть ЦОБ Татнефть Центр обслуживания бизнеса Татнефть ТЦР Татнефть Цифровое развитие Татнефть НТЦ Татнефть Научно-технический центр
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 16, упоминаний - 21
Татнефть и организации, системы, технологии, персоны:
|Нугайбеков Ренат 2 2
|Скарликов Владислав 2 2
|Насонов Денис 2 1
|Звездин Евгений 1 1
|Ситник Виктор 7 1
|Карамов Ильшат 1 1
|Маганов Наиль 2 1
|Мухамадиев Руслан 1 1
|Путин Владимир 3466 1
|Мишустин Михаил 791 1
|Чернышенко Дмитрий 581 1
|Кучугин Илья 42 1
|Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 1
|Минниханов Рустам 123 1
|Шайхутдинов Роман 116 1
|Суворов Александр 21 1
|Волков Алексей 56 1
|Савченко Константин 16 1
|Лобов Сергей 27 1
|Дмитриев Николай 17 1
|Беспалов Алексей 7 1
|Гордеев Артем 1 1
|Якупов Ринат 2 1
|Павлов Рустем 2 1
|Шепелявый Дмитрий 53 1
|Паршиков Алексей 16 1
|Вакатов Андрей 2 1
|Ахметзянов Рустам 1 1
|Ахметшин Рамиль 6 1
|Кирюшкин Илья 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11586 1
|Gartner - Гартнер 3669 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4066 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.