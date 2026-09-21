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СОБЫТИЯ

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21.09.2026 В России строится изолированный от интернета ИИ, который будет думать над развитием нефтяной отрасли 1
31.10.2024 byteoilgas_conf 2024 — ключевая конференция для разработчиков IT и цифровых решений в нефтегазовой отрасли 1
11.07.2024 «Татнефть» управляет материально-техническим обеспечением с помощью «1С» 3
19.04.2024 «Татнефть» совершенствует ITSM-процессы на платформе Elma365 1
27.09.2023 Нейросеть научили вести профессиональный диалог: ИИ обучили на данных нефтяной компании 2
01.06.2023 «1С-Рарус» внедрил «1С:ТОиР 2.0 КОРП» в ПАО «Татнефть» 1
30.10.2020 «Татнефть» объединит свои хоккейные клубы с помощью SAP 2
30.10.2020 В России небывалый рост ИТ-компаний, претендующих на льготы. Среди них «дочки» РЖД, «Татнефти» и Sollers 1
23.04.2020 Huawei и «Татнефть» модернизировали хранилище критических данных 1
07.03.2018 Банк «Зенит» провел хакатон по разработке финансовых сервисов 1
05.03.2018 «Татнефть» и Konica Minolta подписали меморандум о намерениях 1
27.06.2017 Schneider Electric расширяет сотрудничество с «Татнефтью» 1
19.05.2016 «1С-Рарус» внедряет систему ЭДО в «Татнефти» 1
21.10.2009 IBM и «Татнефть» построили интеграционную платформу для нефтегазового сектора 2
19.09.2008 «ТехноСерв А/С» и HP построили систему мониторинга ЦОД «Татнефти» 1
29.09.2006 "Татнефть" завершила создание системы управления НСИ 1

Публикаций - 16, упоминаний - 21

Татнефть и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5626 3
9679 3
1С-Рарус 986 3
Бизнес-Консоль 18 1
Страховой Дом ВСК - Икс-Игрек-Зет Автоматизация 1 1
Nedra Digital - Недра 2 1
Huawei 4704 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16024 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
HP Inc. 5907 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1826 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 1
БАРС Груп 582 1
Konica Minolta 423 1
Schneider Electric 615 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 705 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 301 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 825 1
Konica Minolta - Mobotix 35 1
RBI 30 1
Schneider Electric Центр Инноваций 5 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 1
SAP Services CIS 13 1
Транснефть Технологии 25 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 95 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1624 1
Gorserv - Горсерв инновации 5 1
РЖД Технологии - RZD Digital 38 1
АвтоТрекер 104 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 52 1
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 112 1
Росатом - Русатом Сервис - ДЖЭТ ЛАБ - ДЖЭТ ИТЦ - ДЖЭТ Инженерно-технический центр 5 1
Татнефть 245 15
Газпром нефть 741 2
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 9 1
Татнефть - Татнефтеснаб 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
Газпром ПАО 1498 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 363 1
Ак Барс Банк 284 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
Транснефть 338 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 33 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 1
Татнефть Нефтехим УК - Татнефтехиминвест-холдинг 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13835 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3347 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2360 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3456 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
КТН ИПО АНО - Консорциум технологической независимости индустриального программного обеспечения 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 785 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 822 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36626 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54554 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26726 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23482 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10816 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13256 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13057 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14084 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33812 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12981 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3620 2
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 754 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6576 2
FMEA - Failure Mode and Effects Analysis - анализ видов и последствий потенциальных отказов 9 1
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 272 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4925 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4370 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3824 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12395 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 626 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1172 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28498 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7297 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 840 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26221 1
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ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 268 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 740 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7911 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4705 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5906 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 147 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6407 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2739 1
1С:ERP Управление предприятием 860 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2566 2
SAP NetWeaver MDM - SAP NetWeaver Master Data Management 4 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 583 1
Terrasoft Creatio 109 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 322 1
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 30 1
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 65 1
1С:Документооборот КОРП 91 1
SAP NetWeaver 160 1
SAP Sports One 8 1
SAP MDM - SAP Master Data Management - SAP MDM Ontologic 38 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 536 1
HP Certified - HP Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - HP ServiceOne - HP PartnerOne 43 1
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 80 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 491 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 33 1
ELMA 365 - low-code платформа для автоматизации бизнеса и бизнес-процессов 206 1
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 37 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 91 1
ELMA Bot 8 1
Нугайбеков Ренат 2 2
Скарликов Владислав 2 2
Насонов Денис 2 1
Звездин Евгений 1 1
Ситник Виктор 7 1
Карамов Ильшат 1 1
Маганов Наиль 2 1
Мухамадиев Руслан 1 1
Путин Владимир 3466 1
Мишустин Михаил 791 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Кучугин Илья 42 1
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 1
Минниханов Рустам 123 1
Шайхутдинов Роман 116 1
Суворов Александр 21 1
Волков Алексей 56 1
Савченко Константин 16 1
Лобов Сергей 27 1
Дмитриев Николай 17 1
Беспалов Алексей 7 1
Гордеев Артем 1 1
Якупов Ринат 2 1
Павлов Рустем 2 1
Шепелявый Дмитрий 53 1
Паршиков Алексей 16 1
Вакатов Андрей 2 1
Ахметзянов Рустам 1 1
Ахметшин Рамиль 6 1
Кирюшкин Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167809 6
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3494 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14844 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47942 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3495 1
Япония 13845 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 694 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1528 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2777 5
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9162 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6612 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2119 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11900 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58254 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11743 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 619 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 416 1
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1757 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11447 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3528 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1577 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11586 1
Gartner - Гартнер 3669 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4066 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 604 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1520 1
РЖД ВНИИЖТ НИАЦ - Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта 22 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 403 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
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