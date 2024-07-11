«Татнефть» управляет материально-техническим обеспечением с помощью «1С»

Компанией завершен проект по переводу процессов материально-технического обеспечения на «1С:ERP» и «1С:Управление торговлей». Работы выполнялись совместной командой ООО «ТатИТнефть», казанским офисом «1С-Рарус» и ООО «Икс-Игрек-Зет Автоматизация». В результате оптимизирован процесс обработки и передачи заявок на материально-технические ресурсы, автоматизированы складские процессы, интегрированы смежные системы компании. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

«1С:ERP» занимает центральное место в экосистеме программных продуктов «Татнефти».

Для снижения нагрузки на систему проектная команда разделила функционал, касающийся процессов материально-технического обеспечения (далее – МТО), и частично реализовала его в «1С:Управление торговлей». В ходе проекта требовалось разработать справочники и документы, отчеты и печатные формы, удовлетворяющие текущим потребностям бизнеса, интегрировать смежные системы и выполнить миграцию данных.

Внедрение позволило сократить затраты на разработку, развитие и сопровождение, а также облегчило интеграцию с другими решениями компании. В результате переноса функционала удалось исключить ошибки, связанные с закрытием периодов, ускорить учетные процессы.

Проект реализовала объединенная команда ООО «ТатИТнефть» (входит в группу «Татнефть»), «1С-Рарус Казань», «Икс-Игрек-Зет Автоматизация» совместно с рабочей группой компании по проекту трансформации.

Результаты проекта

В системе организованы заявочная кампания, годовое и оперативное планирование закупок товарно-материальных ценностей; проводится конкурсная процедура в части материалов, необходимых для организации трудового процесса. Насчитывается 500 тыс. позиций номенклатур, загружено 130 складов. Создано 1545 прайс-листов, среди которых отдельный прайс-лист на собственную продукцию ГК «Татнефть» и прайс с остатками на складах.

Для повышения эффективности работы создано 125 отчетов и печатных форм в «1С:ERP» и 1С:Управление торговлей, настроены дашборды для визуализации данных. Автоматизированы ввод и актуализация нормативно-справочной информации, реализован расчет плановых заказов по методу min/max, а также автоматизирован процесс расчета среднего потребления товаров. Эти меры позволили повысить оперативность принятия управленческих решений, оптимизировать трудовые ресурсы, уменьшить ручной труд.

Ускорен процесс обработки и передачи заявок на материально-технические ресурсы. Оптимизировано количество складских операций, за счет чего снизились время и количество бухгалтерских проводок.

Настроена интеграция «1С:ERP», «1С:Управление торговлей», «1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией», 1С:Управление инвестиционной деятельностью и HR-системы».

Новым функционалом пользуются 2030 сотрудников в составе 19 структурных подразделений, 118 подконтрольных сервисных, дочерних и сторонних организаций.

Ренат Нугайбеков, заместитель генерального директора по логистике и техническому развитию ПАО «Татнефть»: «Мы стремимся повысить эффективность материально-технического обеспечения компании. Для этого оптимизируются закупочные процессы, организуется работа с запасами. Внедрение «1С:Управление торговлей и интеграция смежных систем» — первый шаг к автоматизации процессов материально-технического обеспечения с помощью продуктов на базе «1С:Предприятие».

Руслан Мухамадиев, заместитель начальника управления по маркетингу и категорийной работе ПАО «Татнефть»: «Мы автоматизировали повседневную работу по торгово-складскому учету и привели ее в соответствие с потребностями реального бизнеса. Сейчас мы контролируем все этапы закупочного процесса, и работа по автоматизации продолжается».