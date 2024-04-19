Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Татнефть» совершенствует ITSM-процессы на платформе Elma365

«Татнефть – Цифровое развитие» (ТНЦР) (подразделение «Татнефти») внедрит сервисную платформу Elma365 для замены Creatio.

ТНЦР как оператор сервисной платформы обеспечивает корпоративный сервис в части ИТ и общего центра обслуживания (ОЦО). Подразделение работает с большим количеством обращений и пользователей: в среднем в месяц решается более 40 тыс. обращений, регистрируется более 100 тыс. активностей.

На базе платформы Elma365 ТНЦР планирует повысить эффективность ИТ-услуг, улучшить клиентский опыт потребителей услуги и оптимизировать сервисный каталог.

Для достижения этих целей, помимо самого системного решения Elma365 Service, «Татнефть – Цифровое развитие» приобрела бизнес-решение Service Desk 2.0 и конструктор Elma Bot. Внедрение Elma365 будет происходить в несколько этапов. Окончание проекта запланировано на май 2025.

Разработчик российской ОС подвел итоги года
Бизнес

«Разрабатывая Service Desk 2.0, мы ориентировались на лучшие практики, накопленные за годы работы нашей компании, чтобы в итоге продукт был способен удовлетворить запросы как среднего бизнеса, так и таких крупных компаний как «Татнефть». Каждый подобный проект вдохновляет нас на дальнейшее непрерывное развитие и совершенствование. Благодарим коллег за оказанное доверие», — сказал Виктор Ситник, Product Manager Elma365 Service.

«Мы давно приняли решение сместить фокус внимания с технологического обеспечения на потребности пользователей. Elma предложила решение, которое можно внедрить быстро и закрыть потребности во всех важных процессах корпоративного сервиса», — отметил Евгений Звездин, заместитель генерального директора по цифровому развитию, «Татнефть – Цифровое развитие».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Разработчики Astra Linux займутся созданием ПК

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Microsoft удалила из Сети новую модель ИИ. Они забыли ее протестировать «на токсичность»

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

Сбербанк разрабатывает ERP-систему на замену SAP

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook D 16 2024: производительный малый

Показать еще

Наука

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024