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Ситник Виктор



18.02.2025 «Поинтер» и Elma анонсировали модуль для автоматизации и ускорения работы с отзывами 1
12.12.2024 В ELMA365 упростили работу с электронными подписями благодаря решениям «Контура» 1
26.11.2024 «Свеза» автоматизировала процессы продаж и управление клиентским сервисом на базе Elma365 1
17.09.2024 ICL Services и Elma заключили стратегическое партнерство в сфере автоматизации бизнес-процессов 1
28.08.2024 Телекоммуникационный оператор автоматизировал управление заявками клиентов на ELMA365 1
19.04.2024 «Татнефть» совершенствует ITSM-процессы на платформе Elma365 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Ситник Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 222 2
SAP SE 5282 1
Татнефть - ТатИТнефть - Татнефть ЦОБ - Татнефть Центр обслуживания бизнеса - Татнефть ТЦР - Татнефть Цифровое развитие - Татнефть НТЦ - Татнефть Научно-технический центр 15 1
BOAS - БОАС 4 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 121 1
ICL ГК 385 1
Свеза - Sveza 36 1
Татнефть 227 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6829 4
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1201 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13660 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12580 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10269 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10149 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4743 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 740 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 893 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5402 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4713 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2506 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6719 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2834 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 825 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7133 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3844 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1959 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2185 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 808 1
ESM - Enterprise Service Management - Управление корпоративными услугами 120 1
ELMA 365 Low-code BPM 111 5
Terrasoft Creatio 96 1
ELMA Bot 7 1
ELMA 365 Service Desk 2 1
Демиденко Виталий 1 1
Звездин Евгений 1 1
Богданюк Валерия 1 1
Робертович Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 3
Германия - Федеративная Республика 12704 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5448 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18641 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5413 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 886 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7641 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4850 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10991 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1214 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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