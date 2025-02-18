Ситник Виктор
Ситник Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|Свеза - Sveza 36 1
|Татнефть 227 1
|ELMA 365 Low-code BPM 111 5
|Terrasoft Creatio 96 1
|ELMA Bot 7 1
|ELMA 365 Service Desk 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341391, в очереди разбора - 768226.
Создано именных указателей - 168817.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.