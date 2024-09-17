ICL Services и Elma заключили стратегическое партнерство в сфере автоматизации бизнес-процессов

Продуктово-сервисная компания ICL Services и разработчик платформы для автоматизации бизнес-процессов Elma договорились о стратегическом сотрудничестве в области внедрения и сопровождения продуктов линейки Elma365. Компании объединяют усилия для реализации проектов по сквозной бизнес-автоматизации под ключ на базе отечественных решений.

ICL Services уже более 18 лет работает в сфере ИТ-консалтинга и занимается разработкой и внедрением проектов по цифровизации и автоматизации процессов для бизнеса и обеспечивает их последующую техническую поддержку. С помощью разнообразия системных решений Elma365 портфель решений ICL Services пополнился новыми инструментами по направлениям ITSM, BPM и CRM. Совместно компании смогут закрывать все бизнес-задачи клиентов, в числе которых импортозамещение решений для управления ИТ-услугами, документооборота, клиентского сервиса, автоматизации работы в сфере управления процессами закупок и многое другое.

«Сотрудничество с Elma — это возможность направить всю силу нашего зарубежного и российского опыта на помощь клиентам при замене устаревших и ушедших с рынка систем с помощью мощной экосистемы Low-code-решений. Вместе с новым партнером мы сможем предоставлять нашим клиентам доступ к комплексу инструментов единой платформы и нашему богатому опыту в области автоматизации бизнес-процессов. Мы уверены, что совместные усилия помогут нашим клиентам добиться успеха в быстрой цифровой трансформации», — отметила руководитель отдела автоматизации ICL Services Алсу Мингазова.

«Мы искали партнера, который мог бы дополнить нашу экспертизу в области ITSM и привнести дополнительную ценность в наши решения. На практике лучшие продукты создаются в процессе внедрения, когда мы можем учитывать уникальные требования и бизнес-процессы компаний из разных отраслей. В сотрудничестве мы сосредоточимся на развитии универсальной ESM-системы, которая способна автоматизировать любые корпоративные сервисы, повышая их эффективность», — отметил Виктор Ситник, Product owner Elma365 Service.