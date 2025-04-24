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BOAS БОАС
BOAS и организации, системы, технологии, персоны:
|ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 232 2
|Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 442 1
|Microsoft Corporation 24795 1
|1С 8405 1
|Telegram Group 2149 1
|ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 170 1
|Долженкова Наталья 18 3
|Леванисов Сергей 2 2
|Ситник Виктор 7 1
|Богданюк Валерия 1 1
|Робертович Дмитрий 1 1
|Морозов Павел 27 1
|Рогожкин Иван 1 1
|Кузьмин Михаил 4 1
|Катайкин Алексей 1 1
|Петруца Роман 14 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147773 4
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 1
|Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1539 1
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