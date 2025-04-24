Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173548
ИКТ 13507
Организации 10572
Ведомства 1453
Ассоциации 993
Технологии 3432
Системы 25420
Персоны 74478
География 2815
Статьи 1511
Пресса 1209
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2620
Мероприятия 847

BOAS БОАС

BOAS - БОАС


24.04.2025 Цифровизация производства в компании VIGO на платформе вендора ELMA (решение ICAMES) 2
20.11.2024 На производстве «Красной Линии» внедрили систему мониторинга ICAMES на базе ELMA365 2
28.08.2024 Телекоммуникационный оператор автоматизировал управление заявками клиентов на ELMA365 1
28.06.2024 Системный интегратор БОАС автоматизировал процессы на производстве «Анкер-Индастри» с помощью платформы ELMA365 2
31.08.2020 Мебельный холдинг «Ангстрем» внедряет отечественную MES-систему для управления «умными тележками» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 8

BOAS и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 232 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 442 1
Microsoft Corporation 24795 1
8405 1
Telegram Group 2149 1
Ангстрем Мебельный холдинг 2 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 170 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6992 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31562 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 777 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1283 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12761 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20337 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 341 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10528 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1744 2
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 200 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1300 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2456 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 763 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1973 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10334 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3790 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2213 1
OEE - Overall Equipment Effectiveness - Анализ эффективности загрузки оборудования 13 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3379 1
VCS - Revision Control System - СУВ - Система управления версиями - СКВ - Система контроля версий 34 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1773 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4495 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12665 1
Умные платформы 1735 1
Оцифровка - Digitization 4652 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2052 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12359 1
Умные продуктовые тележки 9 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4068 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1299 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 976 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 906 1
ELMA 365 Low-code BPM 122 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2309 1
Долженкова Наталья 18 3
Леванисов Сергей 2 2
Ситник Виктор 7 1
Богданюк Валерия 1 1
Робертович Дмитрий 1 1
Морозов Павел 27 1
Рогожкин Иван 1 1
Кузьмин Михаил 4 1
Катайкин Алексей 1 1
Петруца Роман 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 147773 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14221 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1539 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4951 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6069 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1696 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5055 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 623 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5879 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1412 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355814, в очереди разбора - 758734.
Создано именных указателей - 173548.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153