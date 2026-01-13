Получите все материалы CNews по ключевому слову
БИАТЕХ Sunrise BPMS
Sunrise BPMS — low-code система, созданная на базе «1С:Предприятие». С ее помощью компании, использующие для автоматизации продукты на платформе «1С», могут оцифровать и реинжинировать нестандартные бизнес-процессы, сократить ручной труд и оптимизировать свои операции.
