Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

БИАТЕХ Sunrise BPMS

БИАТЕХ - Sunrise BPMS

Sunrise BPMS — low-code система, созданная на базе «1С:Предприятие». С ее помощью компании, использующие для автоматизации продукты на платформе «», могут оцифровать и реинжинировать нестандартные бизнес-процессы, сократить ручной труд и оптимизировать свои операции.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


13.01.2026 «Биатех» в 2025 году: инновационные цифровые решения для бизнеса, итоги и обновление бренда 1
28.01.2025 Сквозной обмен данными между 1С-системами: BIA Technologies представила новую версию платформы Sunrise BPM 1
27.05.2024 Sunrise BPM от BIA Technologies получил сертификат «Совместимо! Система программ "1С:Предприятие"» 2
07.03.2024 BIA Technologies вошла в рейтинг крупнейших игроков рынка BPMS по версии CNews 1
25.10.2023 BIA Technologies подготовила комплексное исследование ведущих российских BPM-систем 1
14.04.2022 BIA Technologies открывает выделенное направление по импортозамещению ПО у крупных заказчиков 1
25.11.2020 BIA Technologies перевела «Деловые линии» на BPM-платформу Sunrise 4
25.11.2020 Выручка топ-10 игроков российского рынка BPM выросла на 20% 2
29.06.2020 Какие процессы наиболее эффективно автоматизировать с помощью роботов 1
06.04.2020 Представлена новая версия Sunrise BPMS для быстрой перенастройки процессов на удаленный режим работы 1

Публикаций - 10, упоминаний - 15

БИАТЕХ и организации, системы, технологии, персоны:

БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 70 8
9046 5
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 258 3
Docsvision - ДоксВижн 1034 2
Comindware - Колловэар 180 2
PARMA Technologies Group - Парма ТГ - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 25 1
K2 - К2РУ - SourceCode 127 1
СНГС НПО - Союзнефтегазсервис Научно-Производственное Объединение 16 1
Первая Форма - 1Форма 57 1
UIPath 108 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 1
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2258 1
Naumen - Наумен 688 1
АйТи - Аплана Группа компаний 175 1
Ланит - Норбит - Norbit 407 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 146 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 553 1
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
Directum - Директум 1175 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 200 1
Деловые Линии ГК 82 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 91 1
Газпром ПАО 1422 1
РесурсТранс 16 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 64 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 565 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Лента - Сеть розничной торговли 2277 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 791 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 87 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 356 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73514 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18390 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 5
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1626 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1384 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13370 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 2
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 141 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1281 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1331 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 343 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4499 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 400 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 533 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 449 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2432 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 406 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1009 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 701 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 871 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2442 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8463 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7305 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4149 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10133 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4685 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7426 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1400 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 3
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 247 2
ELMA BPM 36 2
ELMA RPA 8 1
UiPath Studio - Uipath StudioX 3 1
UiPath RPA - UiPath Robotic Process Automation - Uipath Process Mining 10 1
ELMA Intelligent Automation 2 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 202 1
1С Первый Бит - БИТ.BPM 1 1
СНГС НПО - Унофактор 6 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 1
1С:ERP Управление предприятием 723 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Барыкин Сергей 10 3
Мадани Фарид 11 2
Арефьев Дмитрий 9 1
Ермаков Антон 13 1
Суханов Алексей 6 1
Сапон Алексей 2 1
Обертинюк Михаил 1 1
Дубосас Костас 33 1
Мельситов Максим 11 1
Наумцев Александр 4 1
Петров Михаил 138 1
Кушнир Леонид 19 1
Трефилов Алексей 46 1
Кузнецов Борис 3 1
Турчанинов Владимир 6 1
Крухмалева Яна 4 1
Коптелов Андрей 119 1
Андреев Владимир 100 1
Холинов Андрей 18 1
Лапшин Алексей 24 1
Кузнецова Анна 16 1
Потоцкий Игорь 11 1
Гименез Вероника 9 1
Владимиров Дмитрий 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 157587 6
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 721 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15189 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 2
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 218 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1123 1
Bookmaker - bookie - turf accountant - Букмекер - букмекерская контора - тотализаторы - Центры учета перевода интерактивных ставок, ЦУПИС 32 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3236 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 139 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5885 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3389 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2295 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5313 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 1
НКО - Некоммерческая организация 591 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412148, в очереди разбора - 730088.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще