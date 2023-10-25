BIA Technologies подготовила комплексное исследование ведущих российских BPM-систем

Компания-интегратор BIA Technologies представила результаты анализа 10 ключевых поставщиков импортонезависимых систем для управления бизнес-процессами класса BPM (Business Process Management). Продукты Comindware, Directum, Docsvision, SimpleOne, «Бит.BPM», BPMSoft («Ланит омни»), «Первая форма», «Питерсофт: управление процессами», ELMA BPM и Sunrise BPMS (собственная разработка BIA Technologies) сравнили как с точки зрения функциональности и архитектуры, так и относительно их продвижения и позиционирования на рынке. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies.

Эксперты выяснили, что в моделях продаж BPM-систем превалирует «коробочное» решение, когда заказчик однократно покупает долговременную лицензию. Стоимость продуктов при этом разнится от 500 руб. в месяц за именную пользовательскую лицензию до 500 тыс. руб. за пакет из 50 серверных лицензий. Целевая аудитория в большинстве случаев — представители крупного или среднего бизнеса. Системы класса BPM подходят, например, для ритейла, государственного сектора и пищевой промышленности и наиболее востребованы у компаний со сложной структурой и многоступенчатыми бизнес-процессами, которые требуют высокой прозрачности.

«Выход BPM-систем от разных поставщиков обусловлен массовым запросом на автоматизацию управления бизнесом, а также уходом с рынка многих зарубежных конкурентов. Сегодня эти системы присутствуют в продуктовых портфелях практически всех основных разработчиков ИТ-продуктов. С помощью BPM-решений компании могут оцифровать и реинжинировать нестандартные бизнес-процессы, сократить ручной труд и оптимизировать свои операции», — сказала директор департамента маркетинга BIA Technologies Вероника Гименез.

По результатам исследования, у 9 из 10 рассматриваемых продуктов есть готовый интеграционный модуль с «1С», при этом только три из них разработаны непосредственно на базе «1С» (Sunrise BPMS, «Бит.BPM» и «Питерсофт: управление процессами»). Также у большинства вендоров есть мобильное приложение или удаленный доступ.

Часть представленных решений можно отнести к категории iBPMS (интеллектуальных систем управления бизнес-процессами). В 6 из 10 решений используются технологии на базе искусственного интеллекта. У нескольких решений в том или ином виде присутствуют элементы роботизации. В большинстве рассмотренных продуктов есть также встроенный модуль CRM, возможность электронного документооборота, внутрикорпоративный чат и лента сообщений.

Среди редких дополнительных модулей, предлагаемых вендорами за отдельную цену, выделяются: управление мастер-данными (в 3 решениях из 10), управление логистикой (2/10), а также автоматизация факторинга, управление ТОиР и координация маркетинговых компаний (по 1).

Сергей Тихомиров, CUSTIS: Банки могут составить реальную конкуренцию ИТ-компаниям в создании конечных цифровых продуктов для других отраслей Цифровизация

Несмотря на то, что рассмотренные компании предлагают довольно разные пакеты встроенных и дополнительных модулей, их подход к продвижению во многом совпадает. Например, в маркетинговых материалах практически все компании упоминают концепцию low-code или no-code. Это означает, что система требует минимальных технических навыков и может быть настроена заказчиком под себя и свои потребности. Половина исследуемых вендоров заявляет о масштабируемой архитектуре и высокой производительности, а также о быстром внедрении и интуитивно понятном интерфейсе.

Часть вендоров в качестве элемента отстройки от конкурентов используют поддержку юридически значимого документооборота. В частности, об этом заявляют ELMA и Docsvision. Другой важный фактор позиционирования продукта — возможность цифровой трансформации — упоминается у 3 из 10 решений (Comindware, SimpleOne и Sunrise BPMS).

***

BIA Technologies — российский системный интегратор и разработчик программного обеспечения, входящий в рейтинг крупнейших ИТ-компаний России (по версии CNews). С 2014 г. специалисты BIA Technologies создают ИТ-продукты и оптимизируют процессы для повышения эффективности бизнеса заказчиков на базе отечественного программного обеспечения.