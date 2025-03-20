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Гименез Вероника


20.03.2025 В офисах ИТ-компаний «Крок» и «Ланит» прошли обыски. В чем причина 1
18.01.2024 Angara Security расширяет команду высшего руководства 2
25.10.2023 BIA Technologies подготовила комплексное исследование ведущих российских BPM-систем 1
29.06.2018 Системы безопасности для ЧМ-2018 поддержали бизнес интеграторов 1
29.06.2018 Рынок ИТ-инфраструктуры: кризис или трансформация? 1
07.04.2017 «Крок» из интегратора превратился в сервисную компанию 1
05.04.2017 «Крок» подвел итоги работы в 2016 году 1
16.03.2017 «Крок» поддержала творческую экспедицию в Антарктиду 2
09.06.2016 Мэр Москвы Сергей Собянин посетил офисный комплекс компании «Крок» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Гименез Вероника и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1780 7
Softline - Софтлайн 2882 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1142 2
8324 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 76 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
iCore - Ай Ко ЗАО 56 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 1
АйТи 1375 1
ХайТэк - Hi-Tech 203 1
Сонет 169 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Инсистемс - Инженерные системы и сервис 42 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 14 1
SaveIT Group 4 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 1
Ланит Интеграция 193 1
МегаФон 9052 1
Meta Platforms - Facebook 4448 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2930 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4954 1
Авантаж 66 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1018 1
СофтИнтегро - SoftIntegro 17 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 861 1
Ростех - Автоматика Концерн 1652 1
Directum - Директум 1104 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 58 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 225 1
Первая Форма - 1Форма 51 1
Comindware - Колловэар 160 1
Docsvision - ДоксВижн 1011 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 122 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 306 1
Ланит Омни 65 1
ПитерСофт 15 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 208 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7434 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 86 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
DeLaval - ДеЛаваль 1 1
Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова 8 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 1
ФосАгро 127 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 29 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 9 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 593 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 30 1
Этажи 0 1
Vein Technologies - Вейн Технолоджис 1 1
Лента - Сеть розничной торговли 2101 1
Почта России ПАО 2133 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1032 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3163 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3305 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 1
Федеральное казначейство России 1792 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 180 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 584 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 788 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1916 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 142 1
Парк Зарядье 40 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2921 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 689 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1227 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 736 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 731 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5514 1
Greenpeace - Гринпис 128 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67368 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11185 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51515 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19911 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13404 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21446 4
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12616 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2134 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1266 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4634 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 279 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16136 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4090 1
Data monetization - Монетизация данных 1659 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1145 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5413 1
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 12 2
Крок ЦОД Компрессор- 26 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 777 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 84 1
1С Первый Бит - БИТ.BPM 1 1
ELMA BPM 34 1
BIA Technologies - Sunrise BPMS 9 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 113 1
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 57 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 736 1
Бобровников Борис 104 4
Андронов Сергей 27 2
Прозоров Денис 10 1
Стрельников Алексей 2 1
Карпинский Алексей 42 1
Вирцер Евгений 39 1
Литвинов Игорь 10 1
Жуков Александр 42 1
Пономарев Александр 7 1
Широков Александр 25 1
Собянин Сергей 397 1
Шерстобитов Сергей 55 1
Шабанов Дмитрий 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 146370 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43596 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52336 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14244 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3145 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1153 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17569 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3012 1
Земля - планета Солнечной системы 10422 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1588 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 464 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 680 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 665 1
Италия - Венеция 76 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1988 1
Антарктида - Озеро Восток 13 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51734 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24390 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4719 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5475 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7040 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11071 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3195 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5502 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4043 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2462 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14640 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18835 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29528 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4897 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48565 2
Аренда 2450 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1723 2
Энергетика - Energy - Energetically 5159 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4183 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 427 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 226 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8678 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 592 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 18 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3996 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1921 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9962 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2776 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8855 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3585 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7100 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1600 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16490 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1243 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4074 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 627 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7916 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5940 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 427 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 983 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11274 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3245 3
IDC - International Data Corporation 4912 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 335 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 236 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 59 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 20 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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