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Шабанов Дмитрий


20.03.2025 В офисах ИТ-компаний «Крок» и «Ланит» прошли обыски. В чем причина 1
24.12.2020 Исследование: в 2021 году рынок центров управления и мониторинга в России вырастет на 15% 1
22.09.2020 «Крок» создала мультимедийную среду в центральном офисе «Иркутской нефтяной компании» 1
16.08.2019 «Крок» создала экологичное digital-пространство для сотрудников ОТП Банка 1
27.06.2019 КРОК оцифровал экспозиции Дома русского зарубежья им. А. Солженицына 1
15.11.2018 «Крок» модернизировал информационный центр ЦИК России 1
29.08.2018 КРОК и Addreality внедрили систему доставки контента во флагманском магазине Bosch 1
17.11.2017 Аудио- и видеосистемы московских судов признаны лучшим решением в госсекторе 1
12.10.2017 КРОК создал для «ЗапСибНефтехима» мультимедийную и ВКС-инфраструктуру 1
30.06.2017 «КРОК» и Addreality помогут увеличить выручку заказчикам с высоким потоком посетителей 1
30.01.2013 «Алко-Нафта» построила систему управления предприятием на базе Infor M3 ERP 1
11.05.2011 «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» под защитой Kaspersky Total Space Security 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Шабанов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1780 9
Addreality - Эддреалити 45 2
Accenture plc 682 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 471 1
Ovum 99 1
Digis - Дигис - Цифровые системы 19 1
SAP SE 5303 1
Intel Corporation 12240 1
8324 1
Oracle Corporation 6730 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4954 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1142 1
Infor - infor business AG 240 1
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 125 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 242 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 71 1
Дом русского зарубежья имени А. Солженицына 3 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 31 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 459 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 21 1
Газпром трансгаз 146 1
Газпром ПАО 1350 1
Почта России ПАО 2133 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1032 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3375 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 788 1
Судебная власть - Judicial power 2323 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 296 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 185 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 736 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51515 8
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5686 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67368 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8176 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15916 4
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 297 4
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 279 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8673 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12287 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14059 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6340 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14496 2
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 500 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12698 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30075 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5136 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6079 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7196 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19911 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6741 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10390 2
Микрофон - Microphone 2530 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7437 2
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Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 522 2
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MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 250 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11530 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 999 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4446 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5151 1
Wi-Fi-аналитика - Беспроводная аналитика 12 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13999 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24417 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24400 1
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 57 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1525 1
Kaspersky Total Space Security - KTSS 43 1
Oracle Java - язык программирования 3104 1
Infor M3 ERP - Lawson M3 ERP - Lawson Insight II 11 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
Кручинин Андрей 1 1
Мадзаева Надежда 2 1
Дремач Кирилл 8 1
Гулевич Никита 1 1
Земков Сергей 159 1
Филатов Евгений 28 1
Толстова Татьяна 37 1
Фомин Дмитрий 24 1
Архипова Лина 9 1
Кирзнер Евгений 1 1
Исмаилова Наталья 1 1
Солженицын Александр 12 1
Гименез Вероника 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 146370 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43596 6
Китай - Шанхай 788 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 927 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14175 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 114 1
Россия - СФО - Иркутская область 1123 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17569 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1483 1
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Open Space - офис открытого типа - опенспейс 57 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24390 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29528 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5475 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16490 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7040 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6027 1
Энергетика - Energy - Energetically 5159 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5583 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7916 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1096 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2181 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2462 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5068 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1522 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2695 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 736 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 601 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1253 1
ТТН - товарно-транспортная накладная 13 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 983 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 65 1
InAVation Awards 6 1
ProIntegration Awards 5 1
Единый день голосования 129 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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