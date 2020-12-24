Исследование: в 2021 году рынок центров управления и мониторинга в России вырастет на 15%

Accenture, Digital Leader и «Крок» провели исследование «Центр управления и мониторинга: новые технологии». В нем участвовали более 250 респондентов из 10 отраслей, в том числе ИТ, энергетики, металлургии, банковской сферы, а также государственного сектора.

Центр управления и мониторинга – это среда совместной работы, обеспечивающая возможность обработки большого потока данных в реальном времени. ЦУМ призван повысить эффективность бизнеса, стать основной для принятия верных управленческих решений.

Объем российского рынка ЦУМ в 2020 г. – 7,1 млрд руб. В 2021 г. прогнозируется рост на 15%, в дальнейшем также ожидается увеличение на 9% ежегодно. К 2030 г. рынок ЦУМ в России составит около 17,7 млрд руб.

Как показало исследование, 67% респондентов воспринимают ЦУМ как центр экспертизы с возможностью управления компанией в режиме реального времени и оперативного реагирования на изменения. Еще 38% участников исследования считают, что ЦУМ – это система для работы с историческими данными компании. 33% воспринимают центры управления как физическую среду совместной работы с множеством экранов или видеостеной.

По словам руководителя направления Intelligent Cloud & Infrastructure Accenture в России Евгения Филатова, в России пока не сформирован единый подход к функциональности центров управления и мониторинга. «Набор базовых функций ЦУМ дополняется в зависимости от типа бизнеса и тесно связан с отраслевой спецификой», – сказал он.

В России ЦУМ наиболее востребованы в реальном секторе экономики. В «цифровых» отраслях (ИТ, банки, телеком) центры управления пока создают только крупные игроки, при этом их бизнес наиболее чувствителен к возможным сбоям в работе такого центра.

Главный барьер в создании ЦУМ – нехватка качественных данных для мониторинга. Для его устранения, считают эксперты, компаниям предстоит инвестировать в Digital Platforms, IoT и Data Governance. Еще один барьер связан со сложностью организационных изменений, сопровождающих внедрение ЦУМ, а также низкой культурой цифровизации. При этом стоимость технологий преградой для создания ЦУМ не является. Респонденты объясняют это тем, что эффект от внедрения такого центра перевешивает затраты на его создание.

82% опрошенных полагают, что в условиях пандемии мобильность ЦУМ стала вектором развития для большинства предприятий.

Главными факторами роста рынка ЦУМ в России, как и в мире, станут продолжающееся стремление компаний к повышению операционной эффективности, увеличение уровня автономности принятия решений без участия человека, а также все большее проникновение таких технологий как интернет вещей (IoT), большие данные (Big Data), вычисления на конечных устройствах (Edge Computing) и машинное обучение. Кроме того, центры управления будут развиваться в отраслях, где до этого были мало представлены.

«Мы видим тренд на минимизацию, упрощение в представлении данных, а также объединение функционала. Системы дашбордов настраиваются так, чтобы один человек мог контролировать работу нескольких систем на предприятии», – сказал Дмитрий Шабанов, руководитель направления мультимедийных систем ИТ-компании «Крок».

70% респондентов отмечают, что в долгосрочной перспективе произойдет уменьшение роли человека в работе ЦУМ, а 30% подтверждают, что этому будет способствовать развитие искусственного интеллекта. Еще один тренд – рост объема обрабатываемых данных и появление сквозного мониторинга, затрагивающего все возможные подпроцессы.

10% участников исследования уверены, что значительное влияние на ЦУМ будущего окажут цифровые двойники предприятия. Они дадут возможность симуляционного моделирования и использования новых инструментов. Например, уже сейчас созданы физико-химические модели, позволяющие имитировать сценарии и вырабатывать оптимальную технологию производства.