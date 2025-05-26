Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЦУМ ТД Центральный универсальный магазин Торговый дом
ЦУМ — главный модный department store России и один из крупнейших универмагов мира, где представлены новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров мировых брендов, ювелирные изделия и часы, хрусталь и предметы интерьера, а также парфюмерия и косметика.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|26.05.2025
|
ЦУМ за две недели перешел с Salesforce на BPMSoft
тали зрелость платформы, наличие документации, базы знаний, обучающих и сертификационных курсов, а также широкая партнерская сеть вендора. По итогам анализа представленных на российском рынке решений ЦУМ сделал выбор в пользу BPMSoft. Благодаря архитектуре low-code,система была развернута за две недели. Первичный запуск и настройку базовых процессов с помощью штатных инструментов выполнили
|22.02.2023
|
Сбежавший из России SAP обязал ЦУМ заплатить 125 миллионов за ПО, которое магазин не смог установить
Взыскание с ЦУМа Как выяснил CNews, знаменитому московскому Центральному универсальному магазину (ЦУМ) придется заплатить российскому представительству немецкой компании SAP 125 млн руб. Тако
|08.10.2021
|
Кейс ЦУМ — Salesforce повышает эффективность работы с претензионными обращениями клиентов
О компании Торговый дом ЦУМ — главный Department store в России, в котором представлена одежда люкс- и премиум-класса
|16.06.2021
|ЦУМ запустил сервис бесконтактного приема карт лояльности Apple Wallet
|12.03.2018
|
Navicon автоматизировал продажу рекламных площадей в ЦУМе
теме инструментов планирования и отчетности», — отметил ИТ-куратор проекта в ЦУМе Евгений Комаров. «ЦУМ – один из символов Москвы, поэтому для нас этот проект был особенно важным и приятным. Мы
|25.01.2018
|
«Белтел» построил систему управления зданием комплекса ЦУМ Воронеж
«Белтел» завершил строительство системы BMS многофункционального комплекса ЦУМ Воронеж, включающего отель «Воронеж Марриотт», деловой центр и апартаменты премиального уровня. Здание Воронежского ЦУМа в самом центре города имеет 60-летнюю историю, новая страница которо
|17.09.2014
|
«Тюменский ЦУМ» модернизировал процессы управления предприятием на базе Microsoft Dynamics AX
Группа компаний «Корус Консалтинг» завершила проект по модернизации ранее внедренной ERP-системы на базе Microsoft Dynamics AX для компании «Тюменский ЦУМ». «Тюменский ЦУМ» — компания, осуществляющая продажу товаров народного потребления. Общая площадь магазина составляет более 22 тыс. кв.м. Компания постоянно растет — летом 2010 г. в
|08.12.2011
|
ЦУМ и ДЛТ внедряют Microsoft Dynamics AX
е осуществлялось ИТ-командой заказчика. Как отметил руководитель отдела развития и сопровождения ИС ТД ЦУМ Евгений Комаров, «благодаря расширенной функциональности Microsoft Dynamics AX 2009 мы
|07.12.2011
|
ЦУМ защитился от вирусов и спама с помощью решений «Лаборатории Касперского»
«Лаборатория Касперского» сообщила о поставке торговому дому ЦУМ лицензий на использование решений «Kaspersky Security для интернет-шлюзов», «Kaspersky Security для почтовых серверов» и Kaspersky Anti-Spam for Linux Russian Edition. Проект был реализован
|13.05.2011
|
«Корус Консалтинг» автоматизировал Тюменский ЦУМ на базе Microsoft Dynamics AX 2009
алтинг» завершила проект по внедрению отраслевого решения «Корус|Ритейл» на базе Microsoft Dynamics AX 2009 в Тюменском ЦУМе. В настоящее время система запущена в промышленную эксплуатацию. Тюменский ЦУМ использует решение «Корус|Ритейл» как для «модного» направления своего бизнеса, так и для автоматизации магазина электроники «Техношок», находящегося на территории ЦУМа. В рамках проекта бы
|18.06.2010
|
Тюменский ЦУМ внедряет Korus|Retail на платформе Microsoft
Компания «Корус Консалтинг» сообщила о том, что Korus|Retail – отраслевое решение на платформе Microsoft Dynamics AX 2009 – внедряется в Тюменском ЦУМе. Активное развитие бизнеса и расширение ассортимента потребовали современных управленческих инструментов, которые станут стимулом для изменения всей системы менеджмента, в том числе процес
|06.12.2007
|
Новосибирский ЦУМ переводит бизнес-процессы в Directum
Сибирская Проектная Компания, новосибирский дилер компании Directum, приступил к внедрению системы электронного документооборота и управления взаимодействием Directum в ООО "Центральный Универсальный магазин" (г. Новосибирск). Новосибирский ЦУМ - одна из крупнейших торговых компаний города. Большое количество филиалов, подразделений и сотрудников составляют сл
ЦУМ ТД и организации, системы, технологии, персоны:
|Садовенко Илья 65 14
|Сотин Денис 216 14
|Чикунов Андрей 17 13
|Абакумов Евгений 224 12
|Белоусов Максим 109 11
|Семенихин Игорь 56 11
|Прохорова Алла 65 11
|Дьяченко Валерий 96 11
|Гришина Дарья 16 10
|Рыбаков Александр 35 10
|Балякин Андрей 17 10
|Свердлов Денис 201 9
|Чаркин Евгений 314 9
|Сабынин Андрей 37 7
|Ефремова Алена 8 7
|Вахнин Павел 53 7
|Медведев Дмитрий 1663 7
|Лысенко Эдуард 313 7
|Клепиков Алексей 121 6
|Натрусов Артем 312 6
|Шипов Савва 102 5
|Пегасов Сергей 55 5
|Бойко Елена 152 5
|Иванов Алексей 153 5
|Нестеров Алексей 172 5
|Гревцев Александр 31 5
|Онищенко Владислав 98 5
|Евраев Михаил 264 5
|Фомичев Олег 139 5
|Гимранов Ринат 125 5
|Козырев Алексей 326 5
|Ермолаев Артем 379 5
|Попов Андрей 115 5
|Сахаров Александр 88 5
|Волков Никита 80 5
|Комаров Евгений 6 5
|Емельченков Сергей 141 5
|Аксаков Анатолий 159 5
|Шадаев Максут 1157 5
|Богданов Кирилл 112 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413765, в очереди разбора - 729909.
Создано именных указателей - 189073.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.