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ЦУМ запустил сервис бесконтактного приема карт лояльности Apple Wallet

ЦУМ совместно с банком «Русский стандарт» и провайдером решений для электронных карт OSMI Cards запустил сервис бесконтактного приема карт лояльности Apple Wallet.

Новая технология Apple – Value Added Services (VAS, дополнительные сервисы) – позволяет упростить процесс совершения покупок для участников программы лояльности. Владельцы электронной карты лояльности ЦУМа теперь могут «забыть» о её местонахождении внутри смартфона. При поднесении телефона к банковскому терминалу карта лояльности будет найдена автоматически, а ее данные – переданы в информационную систему магазина для предоставления соответствующей статусу скидки, начисления или списания бонусов. Следующим касанием можно совершить оплату суммы с учетом скидки.

«Формат электронных карт Wallet сегодня наиболее удобный для программ лояльности – они не теряются, всегда под рукой, не требуют установки сторонних приложений, а дополнительные возможности в виде push-уведомлений или добавления купонов позволяют своевременно узнавать обо всех акциях, – сказал генеральный директор OSMI Cards Александр Гаряев. – Интеграция с технологией бесконтактной передачи данных NFC (Near Field Communication) и VAS предоставляет возможность в одно касание получить из смартфона данные о карте лояльности владельца смартфона и сразу оплатить покупки, что делает использование карт лояльности в Wallet еще более удобным. Подобный сервис – новинка для России, но в ближайшем будущем он будет развиваться в нашей стране».

«Такие решения, как Apple VAS, – это технологии, за которыми будущее, – сказала директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова. – Сейчас каждая 4-5 оплата в России проходит бесконтактным способом. Логично предположить, что подобная эволюция ждет и программы лояльности. Мы рады первыми среди российских банков предложить этот сервис своим клиентам по эквайрингу».

Дмитрий Степанов

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