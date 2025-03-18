TietoEVRY Retail payments and Cards

ЦУМ запустил сервис бесконтактного приема карт лояльности Apple Wallet 1

Touch Bank запустил платежный сервис Google Pay в России 1

ПО Faceter для видеонаблюдения с распознаванием лиц стало доступно в РФ 1

Решение Tieto Card Suite протестировано на совместимость с Oracle SuperCluster 2

Oman Arab Bank выбрал SmartVista для развития платежного бизнеса 1

Центробанк Азербайджана совместно с Tieto создал межбанковский карточный центр 1

Gemalto анонсировала архитектуру безопасности для аутентификации по отпечаткам пальцев с использованием носимых устройств 1

Tieto и Raiffeisein Bank запустили бесконтактные платежи по картам Visa в Боснии и Герцеговине 1

Tieto помогла AB DNB Bankas в переходе на евро в Литве 1

Chip Card совместно с Tieto и MeaWallet запустит мобильные платежные сервисы в Сербии 1

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Ecobank Group управляет процессинговой сетью с помощью Tieto Card Suite 1

Американские аналитики подсчитали оборот средств на российских платежных картах 1

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Tieto способствует технологическому развитию межбанковских расчетов на рынке Украины 1

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Tieto защитила Pasha Bank от карточного мошенничества 1