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TietoEVRY Retail payments and Cards


18.03.2025 AMD крушит конкурентов. Она стремительно выживает Nvidia из самой технологичной страны мира 1
01.02.2022 10 приложений для хранения бонусных карт магазинов: выбор ZOOM 1
13.01.2022 Закрывается крупнейший в мире онлайн-магазин ворованных кредиток 1
31.12.2021 Технологии успешного SOC: стратегии и сценарии реагирования 1
16.08.2021 Хакерский ресурс прорекламировал себя, слив криминалу данные миллиона взломанных карт 1
16.06.2021 ЦУМ запустил сервис бесконтактного приема карт лояльности Apple Wallet 1
05.03.2018 Touch Bank запустил платежный сервис Google Pay в России 1
19.10.2017 ПО Faceter для видеонаблюдения с распознаванием лиц стало доступно в РФ 1
08.11.2016 «Юнистрим» запустил дистанционный канал распространения банковских карт 1
10.10.2016 Решение Tieto Card Suite протестировано на совместимость с Oracle SuperCluster 2
06.10.2016 Tieto обеспечила работу Samsung Pay для клиентов «Банка Русский Стандарт» 1
28.07.2016 Более 80% посетителей ресторана «Китайские новости» используют электронные карты OSMI Cards 1
31.05.2016 Oman Arab Bank выбрал SmartVista для развития платежного бизнеса 1
12.04.2016 Центробанк Азербайджана совместно с Tieto создал межбанковский карточный центр 1
31.03.2016 Fujitsu расширила линейку промышленных системных плат на базе однокристальных решений AMD G-серии 1
26.02.2016 Gemalto анонсировала архитектуру безопасности для аутентификации по отпечаткам пальцев с использованием носимых устройств 1
03.09.2015 Fujitsu представила промышленные материнские платы D3313-S на основе интегрированных SOC AMD G-серии 1
12.08.2015 Tieto и «Украинский Процессинговый Центр» запустили трансграничный эквайринг в странах ЕС 1
19.03.2015 «ОТП Банк» вместе с Tieto обеспечил безопасность интернет-покупок для своих клиентов 1
18.02.2015 Tieto и Raiffeisein Bank запустили бесконтактные платежи по картам Visa в Боснии и Герцеговине 1
21.01.2015 Tieto помогла AB DNB Bankas в переходе на евро в Литве 1
19.12.2014 Chip Card совместно с Tieto и MeaWallet запустит мобильные платежные сервисы в Сербии 1
05.11.2014 Chip Card с помощью Tieto начал предлагать услуги на основе технологии бесконтактных платежей 1
15.10.2014 Ru-Center начинает прием заявок на регистрацию в доменах .BUSINESS и .NETWORK 1
08.10.2014 Ecobank Group управляет процессинговой сетью с помощью Tieto Card Suite 1
10.09.2014 «Банк Русский Стандарт» совместно с Tieto обновил систему сопровождения эквайринга 1
16.07.2014 Ericsson: Операторы не хотят ждать запуска новых услуг годами 1
23.01.2014 Американские аналитики подсчитали оборот средств на российских платежных картах 1
22.01.2014 Tieto помогла банку DNB в Латвии с переходом на евро 1
20.12.2013 Tieto способствует технологическому развитию межбанковских расчетов на рынке Украины 1
13.12.2013 United Financial Corporation перешла на Platinum support от Tieto 1
21.10.2013 Co-operative Bank of Kenya расширяет бизнес в Южном Судане вместе с Tieto 1
18.10.2013 «Петрокарт» обезопасил расчеты платежными картами в интернете с помощью 3-D Secure 1
05.09.2013 Tieto защитила Pasha Bank от карточного мошенничества 1
05.08.2013 Рынок технологий аутентификации к 2018 г. вырастет на 1000% 1
17.07.2013 Tieto обеспечила безопасность платежей MilliKart Group 1
19.06.2013 «Дзетта» внедрила услуги международных денежных переводов и внесения наличных через банкомат с помощью Tieto 1
11.06.2013 Tieto защитила «Белинвестбанк» от мошенничества в сфере платежных банковских карт 1
21.05.2013 Наталья Светушкова: Мы смогли более эффективно перераспределить загрузку ресурсов 1
20.05.2013 ID-карты в ОАЭ будут использоваться для финансовых операций 1

Публикаций - 61, упоминаний - 62

TietoEVRY Retail payments and Cards и организации, системы, технологии, персоны:

TietoEVRY - Tieto 138 27
TietoEVRY - Tieto Financial Services 15 14
Microsoft Corporation 24717 5
Apple Inc 12181 4
Google LLC 11864 3
Cisco Systems 5134 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12900 2
Samsung Electronics 10307 2
Intel Corporation 12238 2
Цифра ГК 2448 2
Fujitsu 2043 2
Oracle Corporation 6728 1
Thales Group 125 1
Технологии Будущего 150 1
Huawei 3973 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5685 1
SAP SE 5302 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 438 1
HP 3Com 677 1
AMD - Advanced Micro Devices 4262 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3005 1
МегаФон 9040 1
ООН Информцентр - Международный вычислительный центр ООН - UNICC - UN Information Centre 9 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 307 1
Red Hat 1318 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1453 1
PayPal 656 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4947 1
Ростелеком 9800 1
Nvidia Corp 3520 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 200 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 637 1
Инвента 13 1
Thales e-Security 8 1
Thales - Gemalto 182 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
Visa International 1952 15
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 10
Русский стандарт Банк 445 4
NanduQ - Qiwi 997 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 488 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
НСПК - Национальная система платежных карт 821 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
LEGO 246 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 117 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 467 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 1
eBay Inc 1622 1
Смоленский Банк - Смоленский Фермер - Коммерческий земельный крестьянский банк 5 1
Ecobank Transnational 1 1
Китайские новости - ресторан 2 1
Grayling - Грейлинг 2 1
Oman Arab Bank 7 1
American Express - Amex 330 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 71 1
E100 13 1
Anytime - Оператор каршеринга 15 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 1
Белинвестбанк - Белорусский банк развития и реконструкции 7 1
Дзетта ПЦ - Dzetta - процессинговый центр 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4833 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1143 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 1
Правительство Латвии - Органы государственной власти Латвийская Республика 21 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 269 1
ЦБ Азербайджан - Центральный Банк Азербайджанской Республики - Azərbaycan Mərkəzi Bankı 6 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5507 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
Национальный банк Украины - НБУ 27 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6285 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 19 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 142 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5134 12
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2980 10
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1189 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11210 9
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5105 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24400 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12163 7
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 860 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5139 7
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1234 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24386 6
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2208 6
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4198 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13995 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51461 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8232 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24692 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28127 5
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1538 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25639 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21422 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13895 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6443 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12865 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12093 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2364 3
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 378 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3657 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 897 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12786 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15894 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20952 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2976 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11176 3
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4698 3
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28053 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30054 3
TietoEVRY - Tieto Finance Services - Tieto Card Suite Fraud Management System - Tieto Card Suite ATM Management - Tieto Card Suite Interbank Clearing & Settlement 17 14
Google Play - Google Store - Android Market 3318 3
Google Android 14117 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7126 2
Apple - App Store 2909 2
Apple iOS 7875 2
Apple Wallet 12 2
Linux OS 10077 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 593 2
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 678 2
AMD G серия - AMD GX 16 2
All World Cards 2 2
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 1
Samsung Pay 292 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1092 1
Samsung Knox 97 1
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 32 1
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 1
Oracle Exalogic 73 1
Oracle Exalytics In-Memory Machine - Oracle Exalytics Business Intelligence Machine 37 1
Huawei AppGallery 284 1
Microsoft Dynamics 1178 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 493 1
HPE OfficeConnect - HP 3Com OfficeConnect 27 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 175 1
MasterCard MoneySend 44 1
NYSE American - American Stock Exchange Networking Index (AMEX) 44 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 655 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 386 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 209 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 469 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 100 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2070 1
Apple iPod Touch 746 1
Microsoft Azure 1414 1
Apple iPod 1537 1
Thales payShield 2 1
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 25
Можаев Сергей 2 1
Светушкова Наталья 17 1
Шулов Александр 1 1
Демидов Михаил 133 1
Мельникова Анастасия 397 1
Рахметов Руслан 56 1
Луцив Данила 6 1
Медведев Дмитрий 1656 1
Путин Владимир 3205 1
Гулаков Евгений 1 1
Терехова Ольга 2 1
Попов Максим 23 1
Товб Юрий 2 1
Левина Надежда 1 1
Meadowcroft Paul - Мэдоукрофт Пол 1 1
Бони Марина 1 1
Rodriguez Roberto - Родригес Роберто 2 1
Тютюн Инна 1 1
Chadikovski Kiro - Чадиковски Киро 1 1
Емельянова Инна 21 1
Гаряев Александр 3 1
Расторгуев Арсений 8 1
Лю Юлия 6 1
Кибальник Надежда 4 1
Черницкий Владимир 1 1
Ермошин Роман 2 1
Маммадова Лейла 1 1
Романчук Антон 2 1
Sandtorv Lars - Сандторв Ларс 3 1
Гулиев Алим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146260 23
Европа 21840 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52325 6
Украина 7642 5
Африка - Африканский регион 3499 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14173 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1038 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3539 2
Германия - Федеративная Республика 12729 2
Сербия - Республика 340 2
Германия - Бавария - Аугсбург 19 2
Великобритания - Шотландия 339 1
Швеция - Королевство 3631 1
Литва - Литовская Республика 655 1
Латвия - Латвийская Республика 819 1
Швеция - Стокгольм 390 1
Австрия - Австрийская Республика 1313 1
Кения - Республика 154 1
Хорватия - Республика 276 1
США - Калифорния 4634 1
Финляндия - Финляндская Республика 3613 1
Польша - Республика 1964 1
Узбекистан - Республика 1753 1
Финляндия - Хельсинки 247 1
США - Калифорния - Санта-Клара 180 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 816 1
Словакия - Словацкая Республика 473 1
Северная Македония - Республика 99 1
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 91 1
Кения - Найроби 22 1
Нидерланды 3539 1
Румыния 731 1
Япония 13324 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 1
Земля - планета Солнечной системы 10421 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17219 1
Испания - Королевство 3724 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48539 36
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24373 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11032 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7035 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6778 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1493 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5063 3
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1096 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18814 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5141 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4937 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9958 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6207 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8125 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2515 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6458 2
Металлы - Платина - Platinum 468 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 219 2
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Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1219 1
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Английский язык 6684 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6217 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16481 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2927 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 323 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 461 1
Кредитование - Потребительское кредитование - потребительский кредит 155 1
Паспорт - Паспортные данные 2540 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2112 1
Forbes - Форбс 840 1
Известия ИД 638 1
AP - Associated Press 2004 1
cw360 84 1
Juniper Research 529 1
ABI Research 234 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 696 1
IHS Infonetics Research 102 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 34 1
Jon Peddie Research 41 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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