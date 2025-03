AMD крушит конкурентов. Она стремительно выживает Nvidia из самой технологичной страны мира

AMD в кратчайшие сроки заняла 45% рынка видеокарт Японии/ Новая цель – доля в 70%. В январе 2025 г. она проделала то же самое с Intel, захватив 92% рынка процессоров Германии.

Успех AMD

Компания AMD, крупный разработчик центральных и графических процессоров, заняла 45-процентную долю рынка видеокарт в Японии. Об этом пишет Tom’s Hardware со ссылкой на представителя японского подразделения AMD Йошиаки Сато (Yoshiaki Sato).

По его словам, это стало возможным благодаря новой микроархитектуре RDNA 4. Первыми ее получили видеокарты новейшей серии Radeon RX 9000, релиз которой состоялся 28 февраля 2025 г.

Карты Radeon RX 9000, по заверениям AMD, продаются в Японии настолько хорошо, что превратились в дефицит. Из-за этого некоторые ритейлеры стали завышать цены – если рекомендованная стоимость RX 9070 XT составляет $599, в ряде японских офлайн- и онлайн-магазинов ее можно купить за $800 и дороже.

Неожиданно высокий спрос

В AMD, комментируя возникшую нехватку ее новых карт, и это при том факте, что у нее очень много партнеров по их производству (ASRock, Asus, Gigabyte, PowerColor, Sapphire и многие другие), заявили, что удивлены происходящему на рынке. По словам Йошиаки сато, «AMD не привыкла продавать так много графических карт» (AMD isn't used to selling so many graphics cards).

Vladimir Srajber / Pexels У карт AMD давно сформировалось сообщество преданных фанатов

Сато подчеркнул также, что 45-процентная доля – это наилучший результат для AMD. Компания никогда не занимала столь значимую часть рынка. Сато не уточнил, идет ли речь только лишь о Японии, но, вероятнее всего, так оно и есть, хотя его слова вполне справедливы и для всего остального мира.

Есть, к чему стремиться

AMD очень давно присутствует на рынке видеокарт – в 2006 г. она купила компанию Ati и с 2010 г. развивает серию Radeon под собственным брендом. Однако почти за 20 лет ей так и не удалось выбиться в лидеры – она занимает второе место по объемам продаж дискретных видеокарт, но лишь потому производителей внешних видеоускорителей, по сути, всего два – Intel с ее провалившимися картами Arc в расчет пока можно не брать.

У AMD – 12-процентная доля мирового рынка дискретной графики (II квартал 2024 г., Jon Peddie Research). Оставшиеся 88% занимает Nvidia.

Комментируя 45-процентную долю AMD Radeon на японском рынке, Сато подчеркнул, что компания не планирует останавливаться на достигнутом и хочет еще сильнее потеснить Nvidia. «Давайте нацелимся на 70%», – добавил он (Let's aim for 70%).

Не все так просто

По мнению экспертов Tom’s Hardware, 45% рынка в Японии – это еще не показатель настоящего успеха, да и в целом AMD не приводит подробности подсчета своей доли. Вероятно, это, это количество графических карт Radeon, проданных в Японии с начала марта 2025 г., месяца, когда карты с RDNA 4 появились на полках магазинов.

Tom’s Hardware приводит статистику игрового сервиса Steam, согласно которой общемировая доля видеоускорителей AMD в компьютерах геймеров, включая встроенные в ее центральные процессоры, по итогам февраля 2025 г. упала до 11,5%. Если AMD удастся предложить вернуть цены на карты с RDNA 4 до уровня рекомендованных, будь то за счет наращивания производства или предоставления скидок, то, вероятно, мировая доля компании вырастет.

С Intel все получилось

Успех AMD в Японии – второй для компании с начала 2025 г. По итогам января 2025 г. компания заняла 92% немецкого рынка центральных процессоров, почти полностью вытеснив Intel.

Это феноменальный результат, но здесь AMD нужно было приложить гораздо меньше усилий. Если в сегменте видеокарт ей приходится бороться с Nvidia, которая является очень сильным соперником, то на рынке CPU ее основной конкурент – Intel, которая годами выпускает процессоры на устаревших техпроцессах, нуждающиеся в громоздком охлаждении и потребляющие много энергии.

Другими словами, победить Intel в одной отдельно взятой стране при наличии целой россыпи современных Ryzen и Epyc AMD было явно было проще, нежели бороться с Nvidia, силы с которой у нее, по большей части, равны. Но, в теории, ей может помочь Microsoft – в марте 2025 г. CNews писал, что Microsoft внедрила в Windows 11 баг, блокирующий запуск программ на компьютерах с видеокартами Nvidia. Решения к моменту выпуска материала не существовало. На ПК с картами AMD проблема не проявляется.