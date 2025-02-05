Intel изгнали из самой богатой европейской страны. Ее процессоры никто не покупает, AMD единолично заняла почти весь рынок

AMD почти вытеснила Intel с рынка процессоров в Германии. В январе 2025 г. на ее долю пришлось свыше 92% рынка в натуральном выражении и почти 94% в деньгах. У Intel затянувшаяся черная полоса – ее процессоры отстают от чипов AMD в техническом плане, а у нее самой нет генерального директора, но есть многомиллиардный чистый убыток.

Поменяться ролями

Компания AMD сумела почти выдворить Intel с рынка х86-процессоров Германии, пишет портал TechPowerUp. По итогам января 2025 г. немецкие потребители словно забыли о существовании чипов Core и в подавляющем своем большинстве переключились на Ryzen.

Доля AMD на немецком рынке процессоров составила 92,16% в натуральном выражении. Она отгрузила в этой стране более 23,6 тыс. чипов за январь 2025 г., обогнав Intel даже в деньгах, хотя ее чипы стоят дешевле процессоров Intel.

В финансовом плане у AMD 94,45% рынка Германии – 8,3 млн евро против 582 тыс. евро у Intel (6,55% ). Самым продаваемым процессором в этой стране стал AMD Ryzen 7 9800X3D, проданный в январе 2025 г. в количестве 8390 единиц.

AMD AMD продолжает завоевывать мировой рынок х86 -процессоров

AMD также превзошла Intel по средней цене продажи. В ее случае она составила 320 евро, в то время как покупатели Intel явно отдавали предпочтение недорогим чипам Intel. Ее результат – 290 евро.

Успех очевиден

Подробный анализ продаж AMD демонстрирует подавляющее доминирование платформы AM5. Этот сокет компания представила осенью 2022 г., и все самые современные чипы разрабатываются под него. На AM5-процессоры пришлось 71,84% от общего объема продаж компании на немецком рынке в январе 2025 г. Сокет AM4, дебютировавший в 2016 г., все еще сохраняет значительное присутствие на рынке Германии с долей 20,31%.

На долю платформы Intel LGA 1700, совместимой с процессорами Core 12, 13 и 14 поколений, пришлось 6,81% проданных CPU. Сокет LGA 1851, поддерживающий новейшие процессоры Intel Core Ultra 200S, составил всего 0,72%, а совсем устаревшие сокеты заняли долю в размере 0,21% и 0,1% соответственно.

Грандиозное достижение

Гигантская на фоне Intel доля AMD в Германии свидетельствуют о твердой уверенности потребителей в возможностях ее новых процессоров для совета АМ5, пишет TechPowerUp. Столь существенный захват доли рынка компанией AMD представляет собой одно из самых значительных изменений на рынке процессоров для настольных ПК за последние годы, что особенно заметно с учетом более высоких средних цен, по которым сейчас продаются процессоры AMD.

Но пока такой успех AMD смогла обеспечить себе лишь в Германии. На мировом рынке позиции Intel по-прежнему сильны – у нее 61,6-процентная доля против 35,5% у AMD (IV квартал 2024 г., данные Statista.com).

Все может измениться

Распределение долей компаний глобальном рынке х86-процессоров почти не меняется на протяжении последних трех лет. То Intel потеряет 2-3%, отдав их AMD, то на наоборот.

Но в настоящее время Intel находится в крайне уязвимом положении, что дает AMD шанс на существенное продвижение вперед. Для примера, Intel до сих пор не научилась делать процессоры с техпроцессом тоньше, чем 10 нм, тогда как у AMD в арсенале с недавних пор есть 4-нанометровые чипы.

AMD еще есть, к чему стремиться. Но Intel пока не сильно сопротивляется

И это лишь один из примеров того, что в какой-то момент Intel свернула не туда. Другой пример – в декабре 2024 г. она в очередной раз лишилась генерального директора. С начала 2021 г. компанию возглавлял ее ветеран с более чем 30-летним стажем Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), который изо всех сил пытался поднять компанию с колен, ради чего даже инициировал крупномасштабную программу по ее оживлению. Она включала избавление от ненужных направлений бизнеса и освоение новых источников денег, а также оптимизацию расходов, в том числе и за счет массовых сокращений персонала.

Но затея Гелсингера провалилась с оглушительным треском. В начале 2023 г. Intel отчиталась о крупнейшем квартальном чистом убытке за всю свою более чем полувековую историю. Его размер составил $2,8 млрд. То есть Гелсингер не только не улучшил положение дел в компании, но и вовсе радикально ухудшил его.

В последующие годы ситуация в лучшую сторону не изменилась. 2024 г. Intel завершила с убытком в $19 млрд, что является для Intel абсолютным антирекордом для нее. При этом новый генеральный директор на замену ушедшему в декабре 2024 г. Гелсингеру к моменту выхода материала найден не был. Плюс ко всему, в конце 2024 г. Intel получила иск в суд от своих же акционеров – они потребовали от ее топ-менеджеров и членов совета директоров возмещения убытков, выплаты штрафов и компенсации судебных издержек.