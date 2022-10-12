Intel задумала массовые увольнения. На улицу выгонят тысячи сотрудников

В Intel грядет крупнейшее за последние годы сокращение штата. Компания намерена уволить несколько тысяч человек на фоне падения продаж и общемировой рецессии рынка компьютеров. В последний раз она проводила столь крупную чистку кадров весной 2016 г. Тогда без работы осталось 12 тыс. человек, около 11% всего ее штата.

Intel избавляется от сотрудников

Компания Intel, весной 2022 г. сбежавшая из России и летом 2022 г. безуспешно пытавшаяся вывезти из России ИТ-специалистов, готовится к масштабному сокращению своего глобального штата. Как пишет Bloomberg, она не справляется со сложившейся в мире ситуацией – падение спроса на компьютеры очень сильно бьет по ее финансовой стабильности.

Потребители перестали покупать готовые ПК, собирать их самостоятельно или апгрейдить уже имеющиеся по причине роста цен на сами компьютеры и комплектующие к ним. Это следствие глобальной инфляции, подкрепленное общей геополитической обстановкой.

Intel – крупнейший в мире производитель процессоров для ноутбуков, десктопов и серверов. Нежелание людей покупать ПК, очевидно, моментально отражается на ее результатах.

Доходов с продаж процессоров Intel явно не хватает, чтобы держаться на плаву без «оптимизаций» бизнеса

Чтобы хоть как-то попытаться сохранить стабильность своего бизнеса, Intel решила оптимизировать расходы на персонал. Ведь чем меньше людей работает на компанию, тем меньше денег уходит на зарплаты и прочие выплаты. В результате совсем скоро стены Intel покинет несколько тысяч сотрудников.

Шанс попасть под увольнение невелик

Intel не раскрывает, сколько именно человек она собирается уволить. По данным Bloomberg, список состоит из нескольких тысяч пунктов, но именно тысяч, а не десятках тысяч.

Intel – это одна из крупнейших транснациональных корпораций в мире. В настоящее время по всей планет на нее работает около 113,7 тыс. человек (данные за июль 2022 г.). Однако нет никакой гарантии, что Intel сократит равное число сотрудников в различных отделах. По информации Bloomberg, сильнее всего достанется отделам продаж и маркетинга – он могут потерять до 20% персонала.

На момент публикации материала Intel официально не объявляла о грядущих сокращениях. Эта информация будет обнародована одновременно с финансовым отчетом за III квартал 2022 г., публикация которого запланирована на 27 октября 2022 г.

Крайне мрачные прогнозы

Эксперты Intel не строят иллюзий относительно финансовых результатов компании. По их прогнозам, итоговые показатели 2022 г. окажутся на $11 млрд ниже ранее запланированных. Аналитики прогнозируют падение выручки Intel в III квартале 2022 г. примерно на 15%.

Вся эта ситуация развивается на фоне стремительного обесценивания акций компании. Их стоимость с начала 2022 г. упала более чем на 50%. Только за последний месяц они потеряли в цене 20%.

Ценные бумаги Intel в последнее время не такие уж и ценные

Происходящее в мире отражается на всех компаниях, связанных с рынком ПК. Как сообщал CNews, у AMD, главного конкурента Intel, тоже не так гладко, как хотелось бы ее руководству.

Как «Тинькофф» проводит встречи и обучает 20 000 сотрудников ежемесячно Импортозамещение ВКС

Производители компьютеров тоже страдают – их суммарные продажи в III квартале 2022 г. рухнули на 19,5% (статистика Gartner), и это наихудшие показатели за последние 25 лет. Вендоры SSD-накопителей вынуждены радикально снижать цены, чтобы распродать накопившиеся запасы продукции.

Ничего нового

Грядущее сокращение штата Intel было вполне ожидаемо. Во-первых, еще в июне 2022 г. компания тонко намекнула на это, свернув наем нового персонала в одно из важнейших своих подразделений – в отдел по разработке и производству пользовательских процессоров. Компания посетовала на временные экономические трудности, хотя именно это подразделение принесло ей более половины выручки в I квартале 2022 г.

Во-вторых, Intel регулярно проводит чистки своих рядов, увольняя сотни, тысячи и даже десятки тысяч человек. Впрочем, до IBM ей все еще далеко – эта компания отлично умеет выставлять на улицу сотни тысяч человек.

Работа в Intel - это теперь не только престиж, но и шанс в любой момент оказаться на улице

Относительно массовые сокращения в последний раз проходили в Intel весной 2019 г. На тот момент она уволила несколько сотен сотрудников в США, Коста-Рике и других странах в рамках крупномасштабной реструктуризации и оптимизации расходов. Точное количество попавших под сокращение работников компания не раскрыла.

Threat Intelligence: что это такое и как применить на практике Безопасность

Самое крупное за последние 10 лет увольнение сотрудников Intel проводилось в 2016 г. После публикации не самых лучших результатов деятельности компании в I квартале 2016 г. руководство Intel приняло решение оставить без работы 12 тыс. человек во всем мире. На тот момент это составляло в пределах 11% всего ее персонала.

Двумя годами ранее Intel уволила 1500 человек в Коста-Рике, закрыв свой завод в г. Эредия. За весь 2014 г. компания сократила 5000 человек. У Intel также есть опыт массового увольнения руководителей отделов и менеджеров – в 2013 г. их неожиданно стало на 1000 меньше.