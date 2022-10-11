В мировых продажах ПК начался крупнейший спад в истории

Для производителей ПК наступили тяжелые времена. Спрос на их продукцию откатился до уровня середины 90-х годов XX века. Продажи падают, и аналитики пока не видят оснований для оптимистичных прогнозов на ближайшее будущее.

Все очень плохо

Глобальный рынок персональных компьютеров в III квартале 2022 г. показал стремительное падение. Если сравнивать с третьей четвертью 2021 г., то оно составило 19,5% в натуральном выражении (статистика Gartner).

Все основные игроки рынка завершили отчетный период (с 1 июля по 30 сентября 2022 г.) с невероятно огромной просадкой по продажам. Сильнее всех досталось компании HP, отгрузившей почти на 5 млн компьютеров меньше, чем годом ранее.

По информации компании Gartner, падение продаж десктопов, ноутбуков, неттопов и прочих видов персональных компьютеров в III квартале 2022 г. оказалось самым резким за всю историю ее наблюдений за рынком, которые начались в середине 90-х годов XX века. Для сравнения, совсем недавно, буквально в 2021 г., мировой ПК-рынок демонстрировал 15-процентный взлет, и это было лучшим результатом за последние 10 лет.

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По словам аналитика Gartner Микако Китагавы (Mikako Kitagawa), всему виной общемировая экономика и актуальные геополитические события. Она подчеркнула, что дело вовсе не в проблемах с цепочками поставок, которые имели место быть в 2020 и 2021 г. и были следствием пандемии коронавируса COVID-19.

Происходящее отражается одновременно и на производителях ПК, и на продавцах

Во всем мире спрос на компьютеры резко упал. Люди вышли на работу, так что им больше не нужно покупать ПК для своего домашнего офиса. Мировая инфляция и рост цен на технику тоже охлаждают потребительский спрос.

Один из последних выгодных для производителей компьютеров периодов в 2022 г. тоже не принес существенного роста продаж. Речь о периоде «снова в школу», охватывающем, как правило, последние недели лета и начало осени, когда родители покупают своим детям новые ПК для учебы в школе или вузе.

Обычно в этот период производители компьютеров сбывают существенные объемы своей продукции, но, видимо, не в этот раз. Как отмечает Gartner, результаты неутешительные, несмотря на многочисленные рекламные акции и даже на снижение цен.

Все перечисленное касается не только обычных потребителей. Корпоративный сегмент тоже сократил затраты на компьютерную технику – ввиду происходящего в мире эта статья расходов у них больше не в приоритете.

Результат всего этого – колоссальное падение продаж. «Результаты III квартала 2022 г. могут ознаменовать собой историческое замедление рынка ПК, – сказала Микако Китагава.

Россия не виновата

II квартал 2022 г. тоже оказался неудачным для большинства производителей. На тот момент к мировой инфляции и общей нестабильности приплюсовался еще и массовый уход производителей с российского рынка. Свои поставки сократили или полностью прекратили все компании, входящие в топ-6 по версии Gartner.

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На результаты III квартала 2022 г. нулевые или околонулевые продажи в России, вероятнее всего, уже не влияли. Тем не менее, китайская Lenovo, за отчетный период отгрузившая больше всего компьютеров, продала их на 15,3% меньше, чем годом ранее.

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У HP (второе место) падение продаж достигло 27,9%, и это антирекорд среди крупнейших брендов. За ней идет американская Dell (-21,1%). На четвертой строчке Apple (-15,6%), на пятой и шестой – тайваньские Asus (-7,5%) и Acer (-25,6%) соответственно. Все прочие производители пришли к финишу с суммарным падением отгрузок на уровне 17,3%.

Продажи сокращаются, доли рынка растут

Несмотря на очевидный провал, некоторым компаниям все же удалось нарастить свои доли рынка. Сделали они это, разумеется, за счет прямых конкурентов.

Отрицательный результат в этом плане показали Dell (17,7% против 18% годом ранее) Acer (6,6% вместо 7,1%) и HP (18,7% против 20,9%). Доля Lenovo выросла с 23,9% до 25,2%, у Apple – с 8,1% до 8,5%, у Asus – с 7,1% до 8,2%. Небольшие производители тоже слегка укрепили свои позиции, поднявшись с 14,8% до 15,2%.

Обзор по регионам

Поставки Lenovo снизились во всех регионах, кроме Канады, На рынке EMEA, напротив, наблюдался рост, чему способствовало начало производства ПК на первом собственном производственном предприятии Lenovo в Европе. Оно открылось в Венгрии в июне 2022 г.

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HP пережила сложный квартал с резким снижением общих мировых поставок. HP зафиксировала рост в отдельных регионах на рынке настольных компьютеров, но общий объем поставок ноутбуков снизился.

Dell сократила разницу в доле рынка с HP, зафиксировав ежегодный рост рынка настольных компьютеров во всех регионах, кроме Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако поставки ноутбуков этого бренда снизились во всех регионах, не считая Японию.

Рынок ПК США сократился на 17,3% в III квартале 2022 г. В EMEA продажи упали на 26,4% в годовом исчислении, достигнув 17 млн единиц. Это самое резкое снижение среди всех регионов. Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона показал отрицательный рост в размере 16,6%, в основном из-за замедления поставок в Китай.