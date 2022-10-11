От дефицита к избытку. Перепроизводство SSD вот-вот обрушит цены вдвое

К середине 2023 г. твердотельные накопители могут подешеветь в два раза. Это следствие переизбытка произведенных устройств и чипов памяти, совпавшее с падением спроса на технику, вызванным глобальной экономической нестабильностью. Падение цен затронет в первую очередь SSD массового сегмента, а также накопителей корпоративного класса. Производители попытаются компенсировать убытки за счет SSD для энтузиастов.

Покупка SSD становится все более выгодной

В мире ожидается стремительное падение цен на современные носители информации. К морально устаревшим жестким дискам это пока не относится, а вот твердотельные накопители (Solid state drive, SSD) к середине 2023 г. могут подешеветь вдвое. С таким прогнозом выступили эксперты исследовательской компании TrendFocus. Притом ранее они заявляли о падении цен на SSD в III квартале 2022 г. а позже выдавали аналогичные прогнозы на последнюю четверть 2022 г.

Удешевление SSD-драйвов, являющихся неотъемлемой частью современных компьютеров и ноутбуков, связано с переизбытком чипов памяти. Производители так хотели поскорее преодолеть еще совсем недавний их дефицит, вызванный пандемией коронавируса, что «слегка» перестарались.

По сути, сами компании случившемся не виноваты. Они всего лишь не учли, что после относительно спокойного и не очень богатого на негативные моменты 2021 г. случится все то, что произошло после 23 февраля 2022 г.

SSD уже быстрее и надежнее жестких дисков, а скоро, возможно, станут еще и более доступными

Из-за всех этих событий в мире обрушились продажи техники. Это отразилось в первую очередь на производителях смартфонов, а также на вендорах компьютеров. Последние являются одними из крупнейших потребителей SSD-накопителей и непосредственно модулей флеш-памяти. Свою лепту внесли и облачные сервисы.

Искусственный дефицит

TrendFocus не уточняет, сколько миллионов нераспроданных SSD-накопителей в различных форм-факторах в настоящее время томятся на складах производителей, дистрибьюторов и ритейлеров в ожидании своего покупателя – обычного потребителя или корпоративного клиента. Тем временем, вендоры чипов памяти придумали, как решить проблему. Они намерены вернуть рынок в период дефицита, но сделать это искусственно.

В 2020 и 2021 г. модулей памяти не хватало из-за ажиотажного спроса на всю современную технику. Производители не успевали их поставлять, а теперь они намерены резко ограничить их выпуск.

Например, японская Kioxia с 1 октября 2022 г. сократила количество выпускаемых чипов 3D NAND на 40%. Аналогичные действия предприняла и американская Micron, хотя и пока в сильно меньших масштабах.

Доподлинно известно, что Micron уменьшила объемы выпуска 232-слойных чипов 3D NAND. Она применяется для супербыстрых SSD со скоростью чтения и записи свыше 10 ГБ/с.

Придется немного подождать

Аналитики TrendFocus уверены, что подобные шаги моментального эффекта не принесут. Сперва Micron, Kioxia и др. нужно продать уже произведенные чипы памяти, а покупать их на данный момент, в некотором роде, некому. Вендорам твердотельных накопителей и компьютеров для начала предстоит отгрузить уже имеющийся у них на складах товар.

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Trendfocus предполагает, производителям ПК потребуется не менее двух кварталов, чтобы задействовать уже произведенные 3D NAND и накопители. На основе этого эксперты и делают предположение, что к середине 2023 г. SSD подешевеют вдвое.

Прогнозы относительно сроков истощения складских запасов сделаны при условии активного участия в закупке твердотельных накопителей облачных сервисов. Многие из них постепенно отказываются от жестких дисков в пользу SSD. Как сообщал CNews, твердотельные накопители показали себя ничуть не менее надежными на фоне HDD при их использовании в серверах.

Убытки придется компенсировать

50-процентное снижение цен на SSD, безусловно, ударит по финансовой стабильности их производителей. Они попытаются компенсировать это за счет, как ни странно других SSD-накопителей.

В TrendForce считают, что снижение цен коснется в первую очередь (и в основном) SSD-драйвов массового сегмента с интерфейсами PCIe 3.0 x4 или PCIe 4.0 x4. В то же время более быстрые накопители с PCIe Gen5, вероятнее всего, если и станут дешевле, то далеко не так значительно. Впрочем, на нынешнем этапе они ввиду первоначально высокой цены интересуют лишь энтузиастов компьютерных технологий, так что существенное падение цен на SSD ощутит подавляющее большинство потребителей. Это отразится даже корпоративном сегменте, где наибольший интерес представляют не самые скоростные, но при этом очень вместительные носители информации. SSD с внушительным объемом могут подешеветь достаточно сильно, чтобы потенциальные покупатели потеряли интерес к некоторым моделям жестких дисков бизнес-класса.