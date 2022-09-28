SSD готовятся полностью «убить» жесткие диски. Цены обваливаются, и этому не видно конца

В мире стремительно дешевеет флеш-память. К концу 2022 г. цены на нее упадут в среднем на 20%, а некоторые версии чипов, например, использующиеся в SSD-драйвах 3D NAND и вовсе станут доступнее на 35%. Всему виной перепроизводство – модулей памяти выпущено больше, чем нужно. Свое влияние оказал и глобальный кризис, спровоцировавших падение продаж техники и комплектующих.

SSD становятся дешевле, но какой ценой

IV квартал 2022 г. ознаменуется гигантским падением цен на твердотельные накопители – SSD (Solid State Drive). С такими прогнозами выступили аналитики крупной исследовательской компании TrendForce.

Причиной удешевления SSD, по их мнению, станет переизбыток флеш-памяти, которой в течение 2022 г. было произведено намного больше, чем требовалось рынку. В результате склады забиты, а запасы продолжают пополняться, и единственный способ освободить полки – это снизить цены на эти модули памяти.

По подсчетам TrendForce, в последней четверти 2022 г. стоимость флеш-памяти упадет в среднем на 15-20%, вне зависимости от типа модулей памяти. В компании не сомневаются, что готовые SSD тоже станут заметно дешевле, хотя пока и не уточняют, как сильно. Также, по их мнению, пока рано строить прогнозы на 2023 г., даже на I квартал.

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Тем временем, ценовое давление из-за увеличения поставок в условиях падения спроса уже сказывается на 176-слойных твердотельных накопителях NAND и PCIe 4.0, особенно на дисках емкостью 512 ГБ. Аналогичная тенденция наблюдается и с корпоративными твердотельными накопителями.

Глобальный кризис сделал свое дело

Стремительное удешевление флеш-памяти тоже можно считать следствием пандемии коронавируса, в начале 2020 г. считавшейся одной из главнейших проблем всего человечества. Мир перешел на удаленный формат работы, и людям срочно понадобилась техника для оформления домашнего офиса. Спрос взлетел как на готовые устройства, так и на отдельные комплектующие, включая накопители на флеш-памяти.

Крупные вендоры отреагировали моментально, нарастив объемы производства, однако избежать дефицита все равно не удалось, что вызвало рост цен. Теперь же пандемия больше никого не волнует, но производители флеш-модулей перестарались и в 2020-2021 гг. выпустили больше микросхем, чем того требовал рынок. Результат – переизбыток в 2022 г. и необходимость снижения цен.

После отмены ковидных ограничений в большей части стран мира повышенная потребность в технике упала, что ударило по спросу на нее и дополнительно отразилось на снижении цен. После COVID-19, в конце февраля 2022 г. главная мировая новостная повестка изменилась. Последовавшая за этим глобальная экономическая неопределенность сделала свое дело – люди перестали закупаться техникой, перейдя на более экономичный режим потребления. Итог – очередная необходимость снижения цен, чтобы у покупателей был хоть какой-нибудь стимул к приобретению.

Как подешевеет память

Предсказанное аналитиками TrendForce 15-20-процентное падение цен на флеш-память в IV квартале 2022 г. – это усредненное значение. Например, модули памяти UFS и еММС к концу года могут упасть в цене на 13-18% из-за снижения желания потребителей закупаться новыми смартфонами, умными телевизорами и хромбуками.

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Потребность в большей части типов хранилищ в глобальном плане настолько исчерпана, что в III квартале 2022 г., который завершится 30 сентября, цены на память 3D NAND упали на 30-35%. Прогнозы TrendForce на последнюю четверть 2022 г. довольно мрачные: аналитики не сомневаются, что такая память, использующаяся как раз в современных SSD-накопителях, подешевеет на 20-25%.

Работать, но не зарабатывать

Тенденция к стремительному падению цен на флеш-память грозит убытком большинству производителей NAND-модулей, считают эксперты TrendForce. Уже сейчас, на фоне падения цен и переизбытка, слишком резко пришедшего на смену дефициту, они начинают продавать свою продукцию себе в убыток.

Как долго это продлится, аналитики предсказать не могут ввиду постоянно меняющейся макроэкономической ситуации. Но в целом в TrendForce пока не видят света в конце тоннеля – эксперты компании опасаются усиления рецессии на глобальном рынке в 2023 г., что может еще сильнее ударить по производителям комплектующих и микросхем памяти.

При этом сами вендоры, как ни странно, еще не растеряли остатки оптимизма и продолжают работать над новыми технологиями. Некоторые из них даже выводят на рынок новые продукты. Так поступают, например, корейская SK Hynix и японская Kioxia.