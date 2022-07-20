Грядет небывалое обрушение цен на флешки и SSD

Производители флеш-памяти начали снижать цены на свою продукцию из-за перенасыщения глобального рынка и падения спроса. Это повлечет за собой удешевление потребительских накопителей – SSD и обычных флешек. По прогнозам TrendForce, в III квартале 2022 г. их цены упадут на 8-13% и продолжат снижаться в IV квартале.

Глобальный демпинг на рынке флеш-памяти

На мировом рынке модулей флеш-памяти в краткосрочной перспективе ожидается резкое падение цен. Микросхемы NAND, используемые в SSD, USB-драйвах, смартфонах и другой технике, подешевеют в цене в среднем на 8-13%, уверены эксперты аналитической компании TrendForce. И на этом падение не закончится.

В качестве аргумента в пользу правдивости своего прогноза специалисты привели тот факт, что во II квартала 2022 г. рынок флеш-памяти столкнулся с перенасыщением. Это означает, что спрос на микросхемы памяти оказался ниже предложения, в результате чего производители не смогли распродать свои запасы.

Низкий спрос на память обеспечили сразу все основные ее потребители. Это в первую очередь компании, выпускающие смартфоны, планшеты, компьютерные накопители, умные телевизоры и др.

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На этом фоне вендоры NAND-микросхем больше не могут завышать цены на свою продукцию, поскольку это может привести к еще большему падению спроса. Напротив, чтобы разогнать его, им придется указать на ценниках меньшие суммы – по прогнозам TrendForce, цены упадут на 8-13% год к году по итогам III квартала 2022 г. Он начался 1 июля и завершится 30 сентября. Тенденция к удешевлению NAND-чипов может распространиться и на последние три месяца 2022 г.

Потребителям это выгодно

В сложившейся ситуации убытки несут в первую очередь сами производители флеш-памяти. Вендоры, выпускающие накопители на их основе, тоже могут пострадать, поскольку спрос на их продукцию также просел.

С другой стороны, пользователям происходящее, напротив, сулит экономию средств при покупке SSD или обычной флешки. Например, твердотельные накопители потребительского сегмента, продающиеся в магазинах или установленные в ноутбуках и готовых сборках ПК, подешевеют на 8-13%.

Такое падение ждет цены на модули UFS и eMMC. И те, и другие используются в современных мобильных устройствах – смартфонах, планшетах и даже в некоторых ноутбуках. В смарт-ТВ они тоже устанавливаются.

SSD корпоративного уровня тоже станут доступнее

Что касается SSD-накопителей, ориентированных на корпоративный сегмент рынка, то цены на них хоть и упадут, но не так сильно. Эксперты TrendForce ожидают их удешевление в пределах 5-10% по итогам III квартала 2022 г.

Отрицательная динамика спроса

Снижение цен на NAND-память и продукцию на ее основе – это следствие нескольких факторов. Один из основных – это стремительно меняющаяся геополитическая ситуация. Она влияет в большей степени на корпоративный сегмент – компании перестали закупать серверное оборудование, а его производители сократили заказы на SSD-накопители для них. Вендоры рассчитывают, что демпинг на «железо» поможет стимулировать спрос, но пока эта стратегия не работает, отмечают в TrendForce.

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В сфере накопителей потребительского уровня ситуация немного иная. Производители накопили запасы NAND-чипов в течение первого полугодия 2022 г., чтобы защититься от возможного их дефицита и роста цен на них на фоне сложной геополитики и продолжающихся ковидных локдаунов в странах, где размещено производство таких микросхем.

В итоге в III квартале 2022 г. заказы на новые чипы памяти сократится, что вынудит поставщиков снизить цены на свою продукцию. Это потянет за собой и стоимость готовых накопителей.

Свой вклад во все это вносит и компания YMTC. Это крупный китайский производитель модулей памяти, основанный в июле 2016 г. и ставший одним из основных участников рынка по выпуску NAND.

К моменту выхода материала компания располагала единственным заводом в китайском городе Ухань и находилась на завершающем этапе строительства второй фабрики, расположенной неподалеку от первой.

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Работающий завод YMTC способен выпускать до 100 тыс. 300-миллиметровых кремниевых пластин в месяц. Вторая фабрика откроется к концу 2022 г. и обеспечит производство еще 200 тыс. таких пластин в месяц.

Помимо грядущего наращивания производственных мощностей, YMTC уже начала выпуск и поставки 176-слойных модулей памяти 3D NAND QLC, к которым очень пристально присматриваются производители электроники. Это заметно усилило конкуренцию на рынке и вынудило других вендоров прибегнуть к демпингу. К слову, именно YMTC займется выпуском контроллеров памяти для российского производителя компьютерного оборудования для бизнеса и дома Kraftway. Как сообщал CNews, запуск конвейера запланирован на 2023 г.