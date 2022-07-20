Разделы

Техника
|

Грядет небывалое обрушение цен на флешки и SSD

Производители флеш-памяти начали снижать цены на свою продукцию из-за перенасыщения глобального рынка и падения спроса. Это повлечет за собой удешевление потребительских накопителей – SSD и обычных флешек. По прогнозам TrendForce, в III квартале 2022 г. их цены упадут на 8-13% и продолжат снижаться в IV квартале.

Глобальный демпинг на рынке флеш-памяти

На мировом рынке модулей флеш-памяти в краткосрочной перспективе ожидается резкое падение цен. Микросхемы NAND, используемые в SSD, USB-драйвах, смартфонах и другой технике, подешевеют в цене в среднем на 8-13%, уверены эксперты аналитической компании TrendForce. И на этом падение не закончится.

В качестве аргумента в пользу правдивости своего прогноза специалисты привели тот факт, что во II квартала 2022 г. рынок флеш-памяти столкнулся с перенасыщением. Это означает, что спрос на микросхемы памяти оказался ниже предложения, в результате чего производители не смогли распродать свои запасы.

Низкий спрос на память обеспечили сразу все основные ее потребители. Это в первую очередь компании, выпускающие смартфоны, планшеты, компьютерные накопители, умные телевизоры и др.

sssd600.jpg
Падение цен на SSD заколотит еще один гвоздь в крышку гроба стремительно теряющих популярность жестких дисков

На этом фоне вендоры NAND-микросхем больше не могут завышать цены на свою продукцию, поскольку это может привести к еще большему падению спроса. Напротив, чтобы разогнать его, им придется указать на ценниках меньшие суммы – по прогнозам TrendForce, цены упадут на 8-13% год к году по итогам III квартала 2022 г. Он начался 1 июля и завершится 30 сентября. Тенденция к удешевлению NAND-чипов может распространиться и на последние три месяца 2022 г.

Потребителям это выгодно

В сложившейся ситуации убытки несут в первую очередь сами производители флеш-памяти. Вендоры, выпускающие накопители на их основе, тоже могут пострадать, поскольку спрос на их продукцию также просел.

С другой стороны, пользователям происходящее, напротив, сулит экономию средств при покупке SSD или обычной флешки. Например, твердотельные накопители потребительского сегмента, продающиеся в магазинах или установленные в ноутбуках и готовых сборках ПК, подешевеют на 8-13%.

Такое падение ждет цены на модули UFS и eMMC. И те, и другие используются в современных мобильных устройствах – смартфонах, планшетах и даже в некоторых ноутбуках. В смарт-ТВ они тоже устанавливаются.

ssd600.jpg
SSD корпоративного уровня тоже станут доступнее

Что касается SSD-накопителей, ориентированных на корпоративный сегмент рынка, то цены на них хоть и упадут, но не так сильно. Эксперты TrendForce ожидают их удешевление в пределах 5-10% по итогам III квартала 2022 г.

Отрицательная динамика спроса

Снижение цен на NAND-память и продукцию на ее основе – это следствие нескольких факторов. Один из основных – это стремительно меняющаяся геополитическая ситуация. Она влияет в большей степени на корпоративный сегмент – компании перестали закупать серверное оборудование, а его производители сократили заказы на SSD-накопители для них. Вендоры рассчитывают, что демпинг на «железо» поможет стимулировать спрос, но пока эта стратегия не работает, отмечают в TrendForce.

Илья Рогов, «Атомдата»: Нам удалось добиться самого низкого показателя PUE в России
Центры обработки данных

В сфере накопителей потребительского уровня ситуация немного иная. Производители накопили запасы NAND-чипов в течение первого полугодия 2022 г., чтобы защититься от возможного их дефицита и роста цен на них на фоне сложной геополитики и продолжающихся ковидных локдаунов в странах, где размещено производство таких микросхем.

В итоге в III квартале 2022 г. заказы на новые чипы памяти сократится, что вынудит поставщиков снизить цены на свою продукцию. Это потянет за собой и стоимость готовых накопителей.

Свой вклад во все это вносит и компания YMTC. Это крупный китайский производитель модулей памяти, основанный в июле 2016 г. и ставший одним из основных участников рынка по выпуску NAND.

К моменту выхода материала компания располагала единственным заводом в китайском городе Ухань и находилась на завершающем этапе строительства второй фабрики, расположенной неподалеку от первой.

Андрей Аксенов, IXcellerate: В апреле мы увидели всплеск интереса к услугам colocation
Центры обработки данных

Работающий завод YMTC способен выпускать до 100 тыс. 300-миллиметровых кремниевых пластин в месяц. Вторая фабрика откроется к концу 2022 г. и обеспечит производство еще 200 тыс. таких пластин в месяц.

Помимо грядущего наращивания производственных мощностей, YMTC уже начала выпуск и поставки 176-слойных модулей памяти 3D NAND QLC, к которым очень пристально присматриваются производители электроники. Это заметно усилило конкуренцию на рынке и вынудило других вендоров прибегнуть к демпингу. К слову, именно YMTC займется выпуском контроллеров памяти для российского производителя компьютерного оборудования для бизнеса и дома Kraftway. Как сообщал CNews, запуск конвейера запланирован на 2023 г.

Эльяс Касми

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

МВД за миллиард ищет серверы по 5,5 млн руб. за штуку

Свет увидел мощный Android-смартфон с почти моментальной 200-ваттной зарядкой

Поддельное антироссийское ПО заражает проукраинских активистов

В «Билайне» тотальная ревизия тарифных планов. Новые расценки

Хозяев Facebook хотят лишить права на их мегабренд

Киргизия и Кот-Д’Ивуар признаны безопасными странами для обработки персональных данных россиян

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие квадрокоптеры с камерой и массой до 150 г: летаем без постановки на учет

Лучшие мойки высокого давления до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Что лучше — ГЛОНАСС или GPS: главные различия систем навигации

Показать еще

Наука

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход

Оптически активные полимеры — шаг к дисплеям нового поколения

Тираннозавр на стероидах: в египетской пустыне найден еще один доисторический хищник
Показать еще