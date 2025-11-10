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NAND QLC 3D flash memory Quad-Level Cell NAND flash memory
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 12, упоминаний - 14
NAND QLC 3D flash memory и организации, системы, технологии, персоны:
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1908 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
|U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3893 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19129 6
|Россия - РФ - Российская федерация 166050 5
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54731 5
|Южная Корея - Республика 7050 4
|Китай - Тайвань 4245 2
|Китай - Хубэй - Ухань 64 2
|Европа 24960 1
|Япония 13806 1
|Германия - Федеративная Республика 13218 1
|Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
|США - Калифорния 4828 1
|Нидерланды 3742 1
|Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 232 1
|Tom’s Hardware 600 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6093 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
|TrendForce 187 3
|TechInsights 16 1
|FMI - Future Market Insights 11 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8616 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462583, в очереди разбора - 725230.
Создано именных указателей - 198965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462583, в очереди разбора - 725230.
Создано именных указателей - 198965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.