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NAND QLC 3D flash memory Quad-Level Cell NAND flash memory

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


10.11.2025 Сроки отгрузки жестких дисков во всем мире достигли двух лет. Облачные гиганты вовсю скупают SSD, провоцируя новый дефицит 2
20.08.2025 ITGlobal.com подводит итоги внедрения QLC NVMe SSD в облачную инфраструктуру 1
19.05.2025 Топ-10 технологических трендов на российском рынке систем хранения данных 1
05.02.2024 Samsung и SanDisk завалили рынок флешками отвратительного качества, собранными из мусора. Пользоваться ими опасно 1
30.10.2023 Вопреки санкциям в Китае создана самая емкая в мире флеш-память, какой больше никто не выпускает. США абсолютно бессильны 1
03.03.2023 Жестким дискам конец. На подходе в разы более емкие SSD объемом в сотни терабайт 1
29.11.2022 Лучшие SSD емкостью 1 ТБ: выбор ZOOM 1
20.07.2022 Грядет небывалое обрушение цен на флешки и SSD 1
08.07.2022 Создан первый в истории российский чип для SSD-накопителей 1
19.01.2022 Kioxia начала выпуск флеш-памяти с поддержкой стандарта UFS 3.1 на базе QLC 1
22.05.2018 Впервые в истории началось производство терабитных чипов на замену жестким дискам 2

Публикаций - 12, упоминаний - 14

NAND QLC 3D flash memory и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11062 5
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 58 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1687 4
Western Digital Corporation - WDC 589 3
SanDisk 343 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 645 2
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 520 2
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 72 2
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 2
ITG - ITPOD - ИТПОД 73 1
Pure Storage 55 1
Dell EMC 5179 1
Intel Corporation 12809 1
Kingston Technology 218 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 782 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 416 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 289 1
Seagate Technology 766 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1083 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 66 1
Transcend Information 82 1
Adata Technology 132 1
Digma 251 1
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 181 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 1
Kioxia Europe 11 1
Patriot Memory 79 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1908 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3893 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3781 9
NAND flash memory - флеш-память 684 8
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10667 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 5
NAND 3D flash memory 96 5
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 5
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18015 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15429 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8769 4
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5026 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6672 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12891 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33466 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24387 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16208 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14766 2
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 271 2
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IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 337 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25749 2
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Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3419 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13914 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18324 1
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Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1252 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1233 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 1
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СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 111 1
FreePik 1839 1
Digma SSD - Digma Top - Digma Mega Х - Digma Mobile Storage Drive - Digma Pen Drive - Digma RUN - SSD-накопители 11 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон - Гелиус - Helius.Astra ПАК - Helius.КУБ 17 1
ИКС - Yadro Radian 1 1
SK hynix - Solidigm 11 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1044 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7619 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1080 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4165 1
Red Hat Ceph Storage 126 1
Pure Storage FlashArray 22 1
Acronis True Image 97 1
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 70 1
Pure Storage FlashBlade 15 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 49 1
Intel 3D QLC SSD 14 1
Western Digital - WD Blue - Серия HDD 17 1
Western Digital - WD SSD Dashboard 6 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 239 1
Клименко Максим 5 1
Свидерский Евгений 77 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166050 5
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Южная Корея - Республика 7050 4
Китай - Тайвань 4245 2
Китай - Хубэй - Ухань 64 2
Европа 24960 1
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18134 1
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Импортозамещение - параллельный импорт 617 1
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Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1400 1
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