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Жестким дискам конец. На подходе в разы более емкие SSD объемом в сотни терабайт

Производитель накопителей Pure Storage заявил о скором появлении в продаже SSD на 300 ТБ. Ждать его стоит приблизительно в 2026 г. Это будет SSD-драйв корпоративного класса для дата-центров. Жесткие диски к тому моменту дорастут максимум до 50 ТБ, согласно прогнозам Seagate.

Места хватит для всего

В ближайшие годы на рынке могут появиться твердотельные накопители емкостью 300 ТБ, пишет Tom's Hardware. Такие прогнозы озвучивает компания Pure Storage – производитель накопителей на базе флеш-памяти.

По ее подсчетам, свой первый 300-терабайтный SSD она выпустит ориентировочно к 2026 г., то есть в ближайшие два-три года. Сейчас ассортимент Pure Storage включает 24- и 48-терабайтные накопители, так что скачок вперед будет впечатляющим.

Эксперты Pure Storage полагают, что подобное станет возможным в первую очередь за счет увеличения плотности записи в модули флеш-памяти 3D NAND за счет наращивания слоев в них. Таким образом, все будет зависеть от самих производителей, которых на мировом рынке сравнительно немного, и от конкуренции между ними.

Основные игроки на этом рынке – это США (Micron) и Южная Корея (Samsung, SK Hynix). Китай попытался было пробиться на рынок при помощи своего сверхуспешного стартапа YMTC, но власти США задавили его санкциями, и теперь в компании идут массовые увольнения. Сейчас Китай готовится инвестировать в YMTC почти $2 млрд, чтобы спасти от банкротства.

Вся надежда на флеш-память

Специалисты Pure Storage не сомневаются, что производители чипов NAND не остановятся в совершенствовании своей продукции. Практика показала, что новые поколения своих микросхем памяти с большим количеством слоев, чем в предыдущей ревизии, они выпускают примерно каждые два года.

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Фото: © Фотобанк FreePik
Как только SSD на сотни терабайт появятся в потребительском сегменте, выбор между ними и обычными винчестерами станет еще более очевидным

Как пишет Tom's Hardware, в 2023 г. производители намерены нарастить производство памяти 3D NAND с приблизительно 200 слоями. Поэтому в 2025 г. ожидается выпуск памяти с 300 слоями, а в 2027 г. стоит ждать 400-слойные модули.

Радоваться пока рано

Pure Storage – это производитель накопителей и систем хранения данных корпоративного уровня, не предназначенных для обычных пользователей. Их носители информации серии DirectFlash Module (DFM) используются исключительно в составе систем хранения данных FlashArray и FlashBlade производства самой Pure Storage.

Внешне DFM напоминают классические твердотельные накопители и даже используют стандартное подключение U.2 NVMe, но они предназначены исключительно для определенных машин. В модулях используются контроллеры SSD корпоративного уровня, хотя и с полностью настраиваемой прошивкой, а также устройства памяти 3D TLC или 3D QLC NAND. Неизвестно, использует ли компания какую-либо нестандартную упаковку микросхем для увеличения емкости своих флэш-чипов.

Все это говорит о том, что 300-терабайтных SSD, которые можно купить в магазине и установить в свой ПК или ноутбук, в 2026 г. ждать не стоит. Инженеры Pure Storage тоже говорят об этом, но утверждают, что емкость пользовательских SSD в ближайшие три года в обязательном порядке существенно вырастет.

Винчестеры – это прошлый век

Если прогнозы Pure Storage оправдаются, и к 2026 г. в мире появится первый 300-терабайтный SSD, производителям жестких дисков будет нечего противопоставить. HDD корпоративного класса к тому времени, по планам Seagate, дорастут максимум до 50 ТБ.

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При этом, как и в случае с SSD, это будут жесткие диски корпоративного уровня. Такие HDD если и пригодны к использованию в домашних ПК и небольших файловых хранилищах по своим характеристикам, то отпугивают пользователей своей ценой.

В корпоративном сегменте SSD успели доказать свою более высокую надежность в сравнении с HDD, притом неоднократно. К тому же в мире наметилась тенденция на удешевление памяти, поэтому разница в цене между накопителями одинаковых объемов будет постепенно уменьшаться.

На потребительском рынке жесткие диски давно остались в прошлом, о чем свидетельствует катастрофический обвал их продаж в 2022 г. Они упали на 42,5% год к году, и аналитики связывают такие не обнадеживающие результаты с проблемами в мировой экономике.

Но на самом деле существует еще одна, едва ли не более веская причина финансовых трудностей у производителей винчестеров. В современном мире подавляющее большинство современных ПК и ноутбуков если и поставляются с HDD, то лишь в качестве дополнительного хранилища для файлов. Системные диски в них – это в подавляющем случае SSD, так как они и надежнее за счет отсутствия механических компонентов, и всегда быстрее. Даже самый быстрый HDD потребительского класса подключается по SATA III и выдает, в лучшем случае, пару сотен мегабайтов в секунду при чтении, тогда как скорости современных SSD с интерфейсом M2, притом не самых дорогих, вплотную приблизились к 1 ГБ/с.

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«Появление сверхъемких SSD для серверов – очень позитивная новость», – сообщил CNews CTO платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress Максим Клименко. По его словам, SSD повышенной емкости позволят обрабатывать и хранить большие объемы данных с меньшим количеством физических носителей. «Производительность повышается, стоимость обслуживания инфраструктуры – снижается», – отметил Максим Клименко.

Вместительность SSD может влиять на производительность серверов. «Большие SSD также сокращают временные задержки ввода-вывода (I/O), а это – улучшение производительности серверов при выполнении задач с высокой нагрузкой на I/O, например, обработка больших объемов данных или выполнение сложных вычислительных задач», – сказал CNews Максим Клименко.

Евгений Черкесов

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