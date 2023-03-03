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Pure Storage

Pure Storage

Pure Storage (NYSE: PSTG) обеспечивает современный опыт хранения данных, благодаря которому у организаций есть возможность осуществлять свою деятельность автономно и бесшовно в нескольких облаках, используя модель хранения данных как услугу. Pure помогает клиентам использовать данные, одновременно снижая сложность и затраты на управление инфраструктурой, лежащей в их основе. 

 

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03.03.2023 Жестким дискам конец. На подходе в разы более емкие SSD объемом в сотни терабайт

Места хватит для всего В ближайшие годы на рынке могут появиться твердотельные накопители емкостью 300 ТБ, пишет Tom's Hardware. Такие прогнозы озвучивает компания Pure Storage – производитель накопителей на базе флеш-памяти. По ее подсчетам, свой первый 300-терабайтный SSD она выпустит ориентировочно к 2026 г., то есть в ближайшие два-три года. Сейчас ас
24.01.2022 Pure Storage модернизирует партнерскую программу

ордимся тем, что задаем планку для партнерских программ, обеспечивая удобство и гибкость, позволяющие нам с партнерами продолжать развиваться вместе», – сказал Романов Волков, глава представительства Pure Storage в России/СНГ и странах Балтии. Последние обновления программы включают возможность участия партнеров в выходе на рынок по принципу «один ко многим», различные преимущества в зависи
09.12.2021 Новая модель FlashArray от Pure Storage: эффективность, масштабируемость и простота в использовании

Компания Pure Storage, предоставляющая СХД как услугу (storage as-a-service) в мультиоблачном мире, сегодня представила новое решение FlashArray//XL в семействе FlashArray. Оно предназначено для важнейш
12.10.2021 Pure Storage представила платформу предоставления БД в качестве услуги для Kubernetes

аши клиенты могли сосредоточиться на инновациях, а не на рутинных задачах», — отметил Мурли Тирумале (Murli Thirumale), вице-президент и генеральный директор подразделения Cloud Native Business Unit, Pure Storage. Portworx Enterprise предлагает блоки, из которых в Kubernetes можно построить сервисы данных производственного уровня и обеспечить высокую доступность, защиту и безопасность данны
30.09.2021 Pure Storage представила платформу предоставления баз данных в качестве услуги для Kubernetes

ы наши клиенты могли сосредоточиться на инновациях, а не рутинных задачах», — отметил Мурли Тирумале (Murli Thirumale), вице-президент и генеральный директор подразделения Cloud Native Business Unit, Pure Storage. Решение Portworx Data Services: построено на основе золотого стандарта управления СХД и данными Kubernetes. Portworx Enterprise предлагает блоки, из которых в Kubernetes можно пос
13.10.2020 Pure Storage назначила нового главу представительства российского офиса

ибкости и надежности ИТ-инфраструктуры, благодаря этому они могут с легкостью использовать технологии цифровизации и трансформировать свои бизнес-процессы. Роман Волков, новый глава представительства Pure Storage в России/СНГ и странах Балтии, сказал: «Я рад присоединиться к компании Pure Storage, которая разрабатывает инновационные технологии, вдохновляющие наших пользователей следо
17.09.2020 Pure Storage внедряет FlashBlade для AWS Outposts

Компания Pure Storage, предоставляющая системы хранения данных (СХД) как услугу (storage as-a-service) в гибридном мире и партнер по передовым технологиям в партнерской сети (APN) Amazon Web Services (A
10.06.2020 Pure Storage анонсировала Purity 6.0 для FlashArray

о применять синхронную, active-active, репликацию с ActiveCluster™ с асинхронной репликацией на основе снэпшотов, а также непрерывную репликацию всего функционала на одной и той же платформе Purity. «Pure Storage позволяет нам предлагать совершенно новые услуги нашим преподавателям, сотрудникам и студентам, постоянно внедряя инновации с учетом актуального набора IT-задач, - отметил Джеймс К
14.05.2020 Pure Storage расширила возможности FlashBlade

нтам быструю выгоду от новых разработок в области технологий хранения данных. Расширение технологии Pure Storage FlashBlade, в дополнение к инновационным разработкам в Options, дает нашим клиен
05.03.2020 Pure Evergreen представила FlashArray следующего поколения

й в отрасли модели хранения EvergreenTM у заказчиков теперь есть доступ к непрерывным инновациям от Pure Storage, которые включают эти и будущие обновления в свой пакет продуктов и решений. «Fl
25.02.2020 Pure Storage присоединилась к Google Cloud’s Anthos Ready Storage Initiative

SI) позволит клиентам бесперебойно предоставлять услуги по хранению данных для своих приложений, работающих в контейнерах, на локальной платформе Google Anthos. С помощью Pure Service Orchestrator от Pure Storage клиенты теперь могут расширить простоту, масштабируемость и надежность платформы Google Anthos вплоть до уровня хранилища; Pure Service Orchestrator объединяет несколько систем Fla
18.11.2019 «М.Видео-Эльдорадо» переходит на оборудование Pure Storage

ой инфраструктуре из собственных мощностей и облачных сред, в связи с чем появилась необходимость обновить системы под новые задачи. После тестирования решений основных производителей ритейлер выбрал Pure Storage. Среди главных преимуществ – высокая производительность, сжатие данных, доступная стоимость владения и скорость решения инцидентов. ИТ-специалисты «М.Видео-Эльдорадо» перенесли выс
06.03.2019 Pure Storage представила DirectFlash Fabric с поддержкой NVMe-oF RoCE

ми инновационной платформы как онлайн, так и локально. «Будущее — за предоставлением приложений и услуг со скоростью мысли, — отметил Чедд Кенни (Chadd Kenney), вице-президент по продуктам и решениям Pure Storage. — Для этого приложения больше не могут работать изолированно, они должны взаимодействовать и обмениваться наборами данных в режиме реального времени. Конвергентная архитектура при
07.02.2019 УБРиР внедрил флеш-массив Pure Storage в свою ИТ-инфраструктуру

повышению производительности, надежности и оптимизации затрат на оборудование Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) внедрил в свою ИТ-инфраструктуру современный твердотельный флеш-массив от Pure Storage. Чтобы оптимизировать затраты на оборудование, банк пошел по модели IaaS с равными платежами в течение пяти лет. УБРиР последовательно реализует стратегию главного цифрового банка

12.09.2018 Pure Storage объявила о проведении форума Pure//Russia Live 2018

ъявила о проведении форума Pure//Russia Live 2018. Он состоится 18 сентября 2018 г. в Москве и пройдет под девизом «Время новых требований». Участники форума получат возможность увидеть, как компания Pure Storage обеспечивает предприятиям и организациям возможность задействовать необычайно ценный актив — их данные, предоставляя экономичные и неустаревающие решения. Pure Storage, пяты
23.08.2018 Pure Storage объявила о приобретении StorReduce

омпании StorReduce, разработчика ориентированного на облачные применения программно-определяемого решения для управления средами хранения огромных объемов неструктурированных данных. Покупка позволит Pure Storage дополнить свой портфель средств объектного хранения высокоинтеллектуальной технологией дедупликации данных и расширить интеграцию с публичными облаками, чтобы удовлетворять растущи
23.07.2018 Pure Storage представила конвергентные инфраструктурные решения для ускорения задач аналитики

, объявила о выпуске решения FlashStack with FlashBlade, предназначенного для ускорения хранилищ данных. Кроме того, Pure сообщает, что AIRI и AIRI Mini, комплексные инфраструктурные решения компаний Pure Storage и Nvidia, подготовленные к применению искусственного интеллекта (ИИ), теперь доступны с Ethernet-коммутаторами Nexus компании Cisco. Отныне общие клиенты Cisco и Pure Storage

24.05.2018 Pure Storage представила FlashArray//X — единый высокопроизводительный массив

NVMe массивов FlashArray//X включает пять конфигураций — от NVMe Ready массива //X10 для небольших внедрений до all NVMe //X90 — на данный момент самого быстрого и наиболее эффективного флэш-массива Pure Storage по соотношению компактность / емкость. FlashArray//X представляет собой новое поколение единых высокопроизводительных массивов с использованием NVMe и NVMe oF, позволяющих объедини
17.04.2018 Veeam и Pure Storage совместно создадут платформу управления данными для непрерывной работы бизнеса

Veeam Software, поставщик решений для обеспечения непрерывной работы бизнеса, и Pure Storage, производитель флэш-платформы хранения данных, объявили об интеграции Veeam Availability Platform и Pure Storage FlashArray. с целью обеспечения непрерывности бизнеса, его а
30.03.2018 Pure Storage представила AIRI – готовую к применению ИИ-инфраструктуру для развертывания технологий глубинного обучения

нению искусственного интеллекта (AI-Ready Infrastructure, AIRI). Разработанная совместно компаниями Pure Storage и Nvidia, AIRI — это специализированное решение для архитекторов и ученых по дан
01.03.2018 Pure Storage представила новый синтрумент для SAP – Сopy Automation Tool

опирования, клонирования и обновления всей базы данных SAP, в том числе подготовительные и последующие действия. Обычно все эти процедуры занимают несколько дней. Уникальный инструмент CAT for SAP от Pure Storage не только позволяет сократить время копирования баз данных до считанных часов, но и обеспечивает снижение на 90% годовых затрат на хранение данных SAP и их администрирование. Инстр
29.01.2018 Pure Storage расширяет интеграцию с VMware

лиенту больше выбора по достижению бесперебойности операций без каких-либо усилий, улучшению контроля за каждой виртуальной машиной в отдельности и простоты внедрения частного облака. «Мы рады видеть Pure Storage, лидера All Flash систем, в нашей партнерской программе по сертифицированным архитектурам Certified Partner Architecture. Вместе мы помогаем нашим общим клиентам ускорить ИТ-модерн
10.01.2018 Pure Storage названа лидером среди флэш-массивов в отчете IDC MarketScape

Pure Storage объявила о том, что ее назвали лидером в международном обследовании флэш-массивов IDC MarketScape за 2017 год.В отчете IDC MarketScape говорится: «Стратегия компании Pure Storage в области NVMe, облачной предикативной аналитики, высокой удовлетворенности потребителей и технологического обновления по программе Evergreen сделала компанию уникальной в отрасли»
29.09.2017 Pure Storage принесла на рынок «вечные» СХД

CNews: Pure Storage – компания, которая впервые выходит на российский рынок. Расскажите о ней подробнее. Максим Зубарев: Pure Storage – это шестой в мире производитель систем хранения данных (С
07.09.2017 Pure Storage проведет в Москве мероприятие «Pure//Russia. Начало»

age объявила о проведении мероприятия «Pure//Russia. Начало», посвященного открытию бизнес-операций лидера квадранта Gartner и независимого производителя флэш платформ хранения для клауд-эры компании Pure Storage в России/СНГ и странах Балтии. Мероприятие пройдет во вторник 19 сентября в Москве под девизом «Мир новых возможностей!» при поддержке ведущих ИТ-производителей: Cisco, Commvault,

29.08.2017 «Инфосистемы Джет» стала первым российским партнером Pure Storage

«Инфосистемы Джет» стала первым в России официальным партнером Pure Storage, производителя флэш-платформ хранения данных. В настоящее время интегратор в собственной лаборатории проводит функциональное и нагрузочное тестирование единственной в России демоси
28.08.2017 Производитель облачных флэш-платформ хранения Pure Storage начал работать в России

для развития отечественного рынка, в том числе для перевода ИТ- и бизнес-сервисов на качественно новый уровень и расширения границ возможного в наступающую облачную эпоху. За последние 5 лет компания Pure Storage ввела множество возможностей и программ, которые выгодно отличают ее продукты от производителей традиционных корпоративных систем хранения данных (СХД) и приводят к реальными перем
03.08.2017 Gartner считает «полноту видения» Pure Storage лучшей среди производителей твердотельных массивов

улучшении позиционирования в квадранте лидеров ведущей в мире аналитической компании Gartner среди производителей твердотельных массивов (SSA, Solid State Arrays) за июль 2017 г. Аналитики поставили Pure Storage на первое место по шкале «полнота видения» четвертый год подряд. В компании напоминают, что в октябре 2016 г. было объявлено о петабайтной конфигурации флагманской линейки FlashArr
14.06.2017 Pure Storage представила премиальную All Flash платформу хранения для клауд-эры

су требуется платформа хранения данных, отличающаяся высокой скоростью, гибкостью, наличием интеллекта и способная выдержать нескончаемый рост нагрузки и количества приложений.Цель платформы хранения Pure Storage – создать условия клиентам для работы их данных. Сегодня организации могут управлять операциями с использованием облачных сервисов, широкомасштабно и на высоких скоростях улучшать


Публикаций - 55, упоминаний - 58

Pure Storage и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 11
Cisco Systems 5372 8
Veeam Software 345 7
Oracle Corporation 7074 7
NetApp - Network Appliance 667 7
Intel Corporation 12811 6
Nvidia Corp 4002 6
SAP SE 5601 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 5
Dell EMC 5180 5
Commvault 187 5
Citrix Systems 868 5
Broadcom - VMware 2610 5
Microsoft Corporation 25775 4
Huawei 4677 4
Apple Inc 13156 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
Открытые технологии 732 4
Nutanix 114 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
SAS Institute 1082 3
Hitachi - Хитачи 1501 3
Seagate Technology 766 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 3
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 3
Google LLC 12690 3
Samsung Electronics 11065 3
Western Digital Corporation - WDC 589 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 2
Acer Group - Acer Inc 2776 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 2
AT&T Inc 1726 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 2
PayPal 671 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Ингосстрах СПАО 478 2
Ritz-Carlton - Ритц-Карлтон 27 2
Conoco - ConocoPhillips 22 2
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 48 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Uber 357 1
Index Ventures 50 1
ING Belgium 2 1
Pernod Ricard - Перно Рикар 10 1
RBC Royal Bank of Canada - Королевский банк Канады 17 1
BNP Paribas Equities - TKB Investment Partners - ТКБ Инвестмент Партнерс - ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс - КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент 13 1
Лукойл ПАО - Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 21 1
Moor Insights & Strategy 13 1
Redpoint Ventures 18 1
Shasta Ventures 8 1
Menlo Ventures 6 1
First Round Capital 14 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
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ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
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NAND flash memory - флеш-память 684 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
Pure Storage FlashArray 22 20
Pure Storage FlashBlade 15 14
Pure Storage Evergreen - СХД 25 11
Pure Storage Purity 9 8
Pure Storage FlashStack 8 8
Apple iPhone 6 4861 5
Pure Storage Portworx 5 5
Microsoft Windows 16882 4
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 4
Veeam Availability Suite - Veeam Availability Platform - Veeam Availability for the Always-On Enterprise 62 4
Pure Storage ActiveCluster 4 4
Microsoft Office 4170 3
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 163 3
Google Cloud Platform - GCP 383 3
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
Microsoft Office 365 1042 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 3
Pure Storage DirectFlash Fabric 3 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 3
FreePik 1841 3
Linux OS 11533 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Microsoft Azure 1526 2
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 117 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 2
Veeam VCSP - Cloud & Service Provider 28 2
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 2
Amazon Web Services - AWS Marketplace 21 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 2
Apple iPhone 14 157 2
Nvidia GPUDirect 9 2
NetApp SolidFire 23 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
Nvidia GeForce GTX 525 1
Apple iOS 8583 1
Element Linux OS 3 1
Samsung Electronics - Z-NAND SSD 6 1
Зубарев Максим 13 7
Giancarlo Charles - Джанкарло Чарльз 12 5
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 3
Волков Роман 22 3
Burr Matt - Барр Мэтт 4 3
Thirumale Murli - Тирумале Мурли 3 3
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 2
McKay Peter - Маккей Питер 21 2
Елисеев Владимир 20 2
Беляевский Владимир 23 2
Кулаков Павел 29 2
Darji Prakash - Даржи Пракаш 2 2
Dietzen Scott - Дитцен Скотт 3 2
Гоц Роман 57 1
Володкович Вячеслав 104 1
Клепиков Алексей 121 1
Ишмамедов Константин 5 1
Гуцериев Михаил 114 1
Краснов Александр 91 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 31 1
Мантуров Денис 126 1
Меньшов Кирилл 139 1
Воронин Илья 5 1
Гришин Дмитрий 210 1
Бобровников Борис 104 1
Вайсблюм Игорь 20 1
Hammer Robert - Хаммер Роберт 16 1
Маршанкулов Мурат 19 1
Смирнов Максим 68 1
Шпак Василий 279 1
Тютрин Игорь 6 1
Hammer N. Robert - Хаммер Н. Роберт 15 1
Белов Александр 76 1
Попов Александр 55 1
Соболев Александр 13 1
Зисман Александр 2 1
Обухов Андрей 3 1
Клявин Владимир 52 1
Павленко Антон 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 21
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
Европа 24964 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
США - Калифорния 4829 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Япония 13807 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Америка Южная 884 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Украина 7928 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Грузия 1332 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 1
Азия Восточная 191 1
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Ирландия - Республика 1051 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 5
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
Энергетика - Energy - Energetically 5855 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Импортозамещение - параллельный импорт 618 2
Образование в России 2893 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
Черкизон - Черкизовский рынок 178 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 684 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Tom’s Hardware 600 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
The Economist 49 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Blocks & Files 14 1
GigaOM 71 1
Gartner - Гартнер 3658 12
IDC - International Data Corporation 4975 12
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 7
Fortune Global 500 295 2
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Gartner Cool Vendor in Storage - Gartner Strategic Roadmap for Storage 4 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
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VeeamON Forum 10 1
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Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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