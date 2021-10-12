Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Pure Storage
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Публикаций - 43, упоминаний - 102
Pure Storage упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
|CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 8 1
|ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 8 1
|IDC - International Data Corporation 2738 6
|Gartner 2200 6
|Markets&Markets Research 78 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770587, в очереди разбора - 674269.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770587, в очереди разбора - 674269.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru