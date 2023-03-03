Жестким дискам конец. На подходе в разы более емкие SSD объемом в сотни терабайт Места хватит для всего В ближайшие годы на рынке могут появиться твердотельные накопители емкостью 300 ТБ, пишет Tom's Hardware. Такие прогнозы озвучивает компания Pure Storage – производитель накопителей на базе флеш-памяти. По ее подсчетам, свой первый 300-терабайтный SSD она выпустит ориентировочно к 2026 г., то есть в ближайшие два-три года. Сейчас ас

Pure Storage модернизирует партнерскую программу ордимся тем, что задаем планку для партнерских программ, обеспечивая удобство и гибкость, позволяющие нам с партнерами продолжать развиваться вместе», – сказал Романов Волков, глава представительства Pure Storage в России/СНГ и странах Балтии. Последние обновления программы включают возможность участия партнеров в выходе на рынок по принципу «один ко многим», различные преимущества в зависи

Новая модель FlashArray от Pure Storage: эффективность, масштабируемость и простота в использовании Компания Pure Storage, предоставляющая СХД как услугу (storage as-a-service) в мультиоблачном мире, сегодня представила новое решение FlashArray//XL в семействе FlashArray. Оно предназначено для важнейш

Pure Storage представила платформу предоставления БД в качестве услуги для Kubernetes аши клиенты могли сосредоточиться на инновациях, а не на рутинных задачах», — отметил Мурли Тирумале (Murli Thirumale), вице-президент и генеральный директор подразделения Cloud Native Business Unit, Pure Storage. Portworx Enterprise предлагает блоки, из которых в Kubernetes можно построить сервисы данных производственного уровня и обеспечить высокую доступность, защиту и безопасность данны

Pure Storage представила платформу предоставления баз данных в качестве услуги для Kubernetes ы наши клиенты могли сосредоточиться на инновациях, а не рутинных задачах», — отметил Мурли Тирумале (Murli Thirumale), вице-президент и генеральный директор подразделения Cloud Native Business Unit, Pure Storage. Решение Portworx Data Services: построено на основе золотого стандарта управления СХД и данными Kubernetes. Portworx Enterprise предлагает блоки, из которых в Kubernetes можно пос

Pure Storage назначила нового главу представительства российского офиса ибкости и надежности ИТ-инфраструктуры, благодаря этому они могут с легкостью использовать технологии цифровизации и трансформировать свои бизнес-процессы. Роман Волков, новый глава представительства Pure Storage в России/СНГ и странах Балтии, сказал: «Я рад присоединиться к компании Pure Storage, которая разрабатывает инновационные технологии, вдохновляющие наших пользователей следо

Pure Storage внедряет FlashBlade для AWS Outposts Компания Pure Storage, предоставляющая системы хранения данных (СХД) как услугу (storage as-a-service) в гибридном мире и партнер по передовым технологиям в партнерской сети (APN) Amazon Web Services (A

Pure Storage анонсировала Purity 6.0 для FlashArray о применять синхронную, active-active, репликацию с ActiveCluster™ с асинхронной репликацией на основе снэпшотов, а также непрерывную репликацию всего функционала на одной и той же платформе Purity. «Pure Storage позволяет нам предлагать совершенно новые услуги нашим преподавателям, сотрудникам и студентам, постоянно внедряя инновации с учетом актуального набора IT-задач, - отметил Джеймс К

Pure Storage расширила возможности FlashBlade нтам быструю выгоду от новых разработок в области технологий хранения данных. Расширение технологии Pure Storage FlashBlade, в дополнение к инновационным разработкам в Options, дает нашим клиен

Pure Evergreen представила FlashArray следующего поколения й в отрасли модели хранения EvergreenTM у заказчиков теперь есть доступ к непрерывным инновациям от Pure Storage, которые включают эти и будущие обновления в свой пакет продуктов и решений. «Fl

Pure Storage присоединилась к Google Cloud’s Anthos Ready Storage Initiative SI) позволит клиентам бесперебойно предоставлять услуги по хранению данных для своих приложений, работающих в контейнерах, на локальной платформе Google Anthos. С помощью Pure Service Orchestrator от Pure Storage клиенты теперь могут расширить простоту, масштабируемость и надежность платформы Google Anthos вплоть до уровня хранилища; Pure Service Orchestrator объединяет несколько систем Fla

«М.Видео-Эльдорадо» переходит на оборудование Pure Storage ой инфраструктуре из собственных мощностей и облачных сред, в связи с чем появилась необходимость обновить системы под новые задачи. После тестирования решений основных производителей ритейлер выбрал Pure Storage. Среди главных преимуществ – высокая производительность, сжатие данных, доступная стоимость владения и скорость решения инцидентов. ИТ-специалисты «М.Видео-Эльдорадо» перенесли выс

Pure Storage представила DirectFlash Fabric с поддержкой NVMe-oF RoCE ми инновационной платформы как онлайн, так и локально. «Будущее — за предоставлением приложений и услуг со скоростью мысли, — отметил Чедд Кенни (Chadd Kenney), вице-президент по продуктам и решениям Pure Storage. — Для этого приложения больше не могут работать изолированно, они должны взаимодействовать и обмениваться наборами данных в режиме реального времени. Конвергентная архитектура при

УБРиР внедрил флеш-массив Pure Storage в свою ИТ-инфраструктуру повышению производительности, надежности и оптимизации затрат на оборудование Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) внедрил в свою ИТ-инфраструктуру современный твердотельный флеш-массив от Pure Storage. Чтобы оптимизировать затраты на оборудование, банк пошел по модели IaaS с равными платежами в течение пяти лет. УБРиР последовательно реализует стратегию главного цифрового банка

Pure Storage объявила о проведении форума Pure//Russia Live 2018 ъявила о проведении форума Pure//Russia Live 2018. Он состоится 18 сентября 2018 г. в Москве и пройдет под девизом «Время новых требований». Участники форума получат возможность увидеть, как компания Pure Storage обеспечивает предприятиям и организациям возможность задействовать необычайно ценный актив — их данные, предоставляя экономичные и неустаревающие решения. Pure Storage, пяты

Pure Storage объявила о приобретении StorReduce омпании StorReduce, разработчика ориентированного на облачные применения программно-определяемого решения для управления средами хранения огромных объемов неструктурированных данных. Покупка позволит Pure Storage дополнить свой портфель средств объектного хранения высокоинтеллектуальной технологией дедупликации данных и расширить интеграцию с публичными облаками, чтобы удовлетворять растущи

Pure Storage представила конвергентные инфраструктурные решения для ускорения задач аналитики , объявила о выпуске решения FlashStack with FlashBlade, предназначенного для ускорения хранилищ данных. Кроме того, Pure сообщает, что AIRI и AIRI Mini, комплексные инфраструктурные решения компаний Pure Storage и Nvidia, подготовленные к применению искусственного интеллекта (ИИ), теперь доступны с Ethernet-коммутаторами Nexus компании Cisco. Отныне общие клиенты Cisco и Pure Storage

Pure Storage представила FlashArray//X — единый высокопроизводительный массив NVMe массивов FlashArray//X включает пять конфигураций — от NVMe Ready массива //X10 для небольших внедрений до all NVMe //X90 — на данный момент самого быстрого и наиболее эффективного флэш-массива Pure Storage по соотношению компактность / емкость. FlashArray//X представляет собой новое поколение единых высокопроизводительных массивов с использованием NVMe и NVMe oF, позволяющих объедини

Veeam и Pure Storage совместно создадут платформу управления данными для непрерывной работы бизнеса Veeam Software, поставщик решений для обеспечения непрерывной работы бизнеса, и Pure Storage, производитель флэш-платформы хранения данных, объявили об интеграции Veeam Availability Platform и Pure Storage FlashArray. с целью обеспечения непрерывности бизнеса, его а

Pure Storage представила AIRI – готовую к применению ИИ-инфраструктуру для развертывания технологий глубинного обучения нению искусственного интеллекта (AI-Ready Infrastructure, AIRI). Разработанная совместно компаниями Pure Storage и Nvidia, AIRI — это специализированное решение для архитекторов и ученых по дан

Pure Storage представила новый синтрумент для SAP – Сopy Automation Tool опирования, клонирования и обновления всей базы данных SAP, в том числе подготовительные и последующие действия. Обычно все эти процедуры занимают несколько дней. Уникальный инструмент CAT for SAP от Pure Storage не только позволяет сократить время копирования баз данных до считанных часов, но и обеспечивает снижение на 90% годовых затрат на хранение данных SAP и их администрирование. Инстр

Pure Storage расширяет интеграцию с VMware лиенту больше выбора по достижению бесперебойности операций без каких-либо усилий, улучшению контроля за каждой виртуальной машиной в отдельности и простоты внедрения частного облака. «Мы рады видеть Pure Storage, лидера All Flash систем, в нашей партнерской программе по сертифицированным архитектурам Certified Partner Architecture. Вместе мы помогаем нашим общим клиентам ускорить ИТ-модерн

Pure Storage названа лидером среди флэш-массивов в отчете IDC MarketScape Pure Storage объявила о том, что ее назвали лидером в международном обследовании флэш-массивов IDC MarketScape за 2017 год.В отчете IDC MarketScape говорится: «Стратегия компании Pure Storage в области NVMe, облачной предикативной аналитики, высокой удовлетворенности потребителей и технологического обновления по программе Evergreen сделала компанию уникальной в отрасли»

Pure Storage принесла на рынок «вечные» СХД CNews: Pure Storage – компания, которая впервые выходит на российский рынок. Расскажите о ней подробнее. Максим Зубарев: Pure Storage – это шестой в мире производитель систем хранения данных (С

Pure Storage проведет в Москве мероприятие «Pure//Russia. Начало» age объявила о проведении мероприятия «Pure//Russia. Начало», посвященного открытию бизнес-операций лидера квадранта Gartner и независимого производителя флэш платформ хранения для клауд-эры компании Pure Storage в России/СНГ и странах Балтии. Мероприятие пройдет во вторник 19 сентября в Москве под девизом «Мир новых возможностей!» при поддержке ведущих ИТ-производителей: Cisco, Commvault,

«Инфосистемы Джет» стала первым российским партнером Pure Storage «Инфосистемы Джет» стала первым в России официальным партнером Pure Storage, производителя флэш-платформ хранения данных. В настоящее время интегратор в собственной лаборатории проводит функциональное и нагрузочное тестирование единственной в России демоси

Производитель облачных флэш-платформ хранения Pure Storage начал работать в России для развития отечественного рынка, в том числе для перевода ИТ- и бизнес-сервисов на качественно новый уровень и расширения границ возможного в наступающую облачную эпоху. За последние 5 лет компания Pure Storage ввела множество возможностей и программ, которые выгодно отличают ее продукты от производителей традиционных корпоративных систем хранения данных (СХД) и приводят к реальными перем

Gartner считает «полноту видения» Pure Storage лучшей среди производителей твердотельных массивов улучшении позиционирования в квадранте лидеров ведущей в мире аналитической компании Gartner среди производителей твердотельных массивов (SSA, Solid State Arrays) за июль 2017 г. Аналитики поставили Pure Storage на первое место по шкале «полнота видения» четвертый год подряд. В компании напоминают, что в октябре 2016 г. было объявлено о петабайтной конфигурации флагманской линейки FlashArr