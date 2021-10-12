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Pure Storage


12.10.2021 Pure Storage представила платформу предоставления БД в качестве услуги для Kubernetes 2
30.09.2021 Pure Storage представила платформу предоставления баз данных в качестве услуги для Kubernetes 2
17.05.2021 Portworx расширяет возможности резервного копирования PX-Backup 1
11.05.2021 «Инфосистемы Джет» поднимает тему хранения и управления данными в контейнерах с Portworx 1
18.02.2021 Pure представила новую версию Purity и All Flash СХД третьего поколения 2
13.10.2020 Pure Storage назначила нового главу представительства российского офиса 3
17.09.2020 Pure Storage внедряет FlashBlade для AWS Outposts 2
30.07.2020 Veeam сообщила о самом прибыльном втором квартале за всю историю компании 1
09.07.2020 Как меняются СХД: новые технологии и перспективы рынка 1
10.06.2020 Pure Storage анонсировала Purity 6.0 для FlashArray 3
14.05.2020 Pure Storage расширила возможности FlashBlade 2
02.04.2020 Accenture стала партнером по созданию цифрового доллара в США 1
05.03.2020 Pure Evergreen представила FlashArray следующего поколения 4
25.02.2020 Pure Storage присоединилась к Google Cloud’s Anthos Ready Storage Initiative 1
16.01.2020 Октавиан Танасе: На смену рыцарям-джедаям приходят миллениалы с айпадом под подушкой 1
18.11.2019 «М.Видео-Эльдорадо» переходит на оборудование Pure Storage 1
08.07.2019 «Инфосистемы джет» провела модернизацию инфраструктуры 2
06.03.2019 Pure Storage представила DirectFlash Fabric с поддержкой NVMe-oF RoCE 1
07.02.2019 УБРиР внедрил флеш-массив Pure Storage в свою ИТ-инфраструктуру 1
26.10.2018 Переход без остановки: «Ингосстрах» сменил СХД «на лету» 4
12.09.2018 Pure Storage объявила о проведении форума Pure//Russia Live 2018 5
23.08.2018 Pure Storage объявила о приобретении StorReduce 3
23.07.2018 Pure Storage представила конвергентные инфраструктурные решения для ускорения задач аналитики 3
19.06.2018 «Инфосистемы джет» отчиталась о росте выручки на 6,5% по итогам 2017 года 1
24.05.2018 Pure Storage представила FlashArray//X — единый высокопроизводительный массив 1
03.05.2018 Veeam отчиталась о росте количества заказов от крупных компаний на 58% 1
26.04.2018 В России представлен сервер BullSequana S с искусственным интеллектом 1
17.04.2018 Veeam и Pure Storage совместно создадут платформу управления данными для непрерывной работы бизнеса 3
30.03.2018 Pure Storage представила AIRI – готовую к применению ИИ-инфраструктуру для развертывания технологий глубинного обучения 4
01.03.2018 Pure Storage представила новый синтрумент для SAP – Сopy Automation Tool 5
29.01.2018 Pure Storage расширяет интеграцию с VMware 4
10.01.2018 Pure Storage названа лидером среди флэш-массивов в отчете IDC MarketScape 4
29.09.2017 Pure Storage принесла на рынок «вечные» СХД 8
13.09.2017 Конференция «Pure//Russia. Начало» состоится в Москве 19 сентября 1
07.09.2017 Pure Storage проведет в Москве мероприятие «Pure//Russia. Начало» 3
29.08.2017 «Инфосистемы Джет» стала первым российским партнером Pure Storage 2
28.08.2017 Производитель облачных флэш-платформ хранения Pure Storage начал работать в России 10
09.08.2017 Veeam стала одним из лидеров «магического квадранта» Gartner в области решений для резервного копирования и восстановления данных 1
03.08.2017 Gartner считает «полноту видения» Pure Storage лучшей среди производителей твердотельных массивов 2
14.06.2017 Pure Storage представила премиальную All Flash платформу хранения для клауд-эры 1

Публикаций - 43, упоминаний - 102

Pure Storage упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 2069 7
Nvidia Corp 2047 6
SAP SE 3228 5
Инфосистемы Джет 677 5
Veeam Software 250 5
NetApp 486 4
VMware 1832 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
Brocade Communications Systems 144 3
Oracle Corporation 3374 3
Violin Systems - Violin Memory 22 2
Google LLC 7198 2
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 2
iTeco - Ай-Теко 721 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 148 2
IBM 3575 2
Apple Inc - Эппл Рус 7750 2
Huawei 2736 2
Dell EMC 2425 2
Global Response 1 1
АйТи 754 1
Infinidat 24 1
ESG - Enterprise Strategy Group 95 1
Ланит Интеграция 101 1
Oracle Sun Microsystems 399 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
Equinix 32 1
Nutanix 70 1
ServiceNow 49 1
NetApp Trident 16 1
N2WS 4 1
Spiceworks Community 10 1
Инфосистемы Джет - Jet Antifraud Team 2 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 110 1
Открытые технологии 212 1
StorReduce 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Samsung Electronics 5749 1
Citrix Systems 573 1
Lenovo Group 1643 1
ConocoPhillips 10 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 2
Ингосстрах СПАО 210 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 1
ING Belgium 2 1
Uber 257 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Черкизово ГК 73 1
ONE RETAIL 23 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 126 1
eBay Inc 536 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Uber Technologies 258 1
Почта Банк 289 1
Insight Partners 6 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 2
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 8 1
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 8 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 9
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 5
Kubernetes 307 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 4
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 4
NVMe-oF - NVMEoF - NVMe over Fabrics - NVM Express over Fabrics - Расширение сетевого протокола NVMe до Ethernet и Fibre Channel 26 3
DAS - Direct Attached Storage - Системы хранения данных с прямым подключением 41 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 3
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 3
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 2
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 106 2
Flash 480 2
SCM - Storage Class Memory - Класс памяти переменной СХД 17 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 2
NoSQL - not only SQL СУБД 92 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 2
RDMA - Remote direct memory access - Удалённый прямой доступ к памяти 24 2
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 192 1
Шесть девяток - 99,9999% - степень доступности 9 1
MAMR - Microwave-Assisted Magnetic Recording - Микроволновая магнитная запись 8 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 150 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
Always-On Enterprise - Обеспечение непрерывной работы бизнеса с жесткими требованиями соглашений о гарантированном уровне обслуживания (SLA) 9 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
RoCE - RDMA over Converged Ethernet 14 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 139 1
SDDC - Software Defined Data Center - Программно-определяемые ЦОД 44 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 80 1
Pure Storage FlashArray 20 12
Pure Storage FlashBlade 14 7
Pure Storage Evergreen - СХД 14 6
Nvidia GeForce GTX 2090 6
Pure Storage Purity 6 5
AWS - Amazon Web Services 569 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 4
SQL - Язык программирования 436 3
Microsoft SQL Server 799 3
Pure Storage FlashStack 8 3
Pure Storage DirectFlash Fabric 3 3
Google Cloud Platform - GCP 194 3
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 75 3
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 124 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 2
Veeam Availability Suite 46 2
Veeam Backup&Replication 90 2
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 2 2
Microsoft Office 365 769 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Microsoft Azure 1171 2
Linux OS 4288 2
Pure Storage Portworx 2 2
Pure Storage CAT for SAP 1 1
VMware Certified - VMware Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 4 1
VMware vRealize Suite 28 1
VMware vVols - VMware vSphere Virtual Volumes 14 1
DataLine Nord ЦОД 15 1
VMware vSphere Metro Storage Cluster 4 1
Veeam DataLabs - Veeam Virtual Labs 4 1
SAP Sybase 77 1
NetApp ONTAP 34 1
Oracle Data Warehouse 2 1
SAP SID - SAP System Identificator 1 1
EVPN - Ethernet Virtual Private Network 4 1
Istio 4 1
Vmware Validated Design 4 1
Microsoft Windows SID - Security Identifier - Идентификатор безопасности 20 1
Intel Optane Memory 81 1
Intel Optane Storage Class Memory 1 1
Giancarlo Charles - Джанкарло Чарльз 5 4
Burr Matt - Барр Мэтт 3 3
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 3
Зубарев Максим 12 3
Danny Allan - Дэнни Аллан 23 2
Darji Prakash - Даржи Пракаш 2 2
McKay Peter - Маккей Питер 20 2
Елисеев Владимир 18 2
Barnes Jeremy - Барнс Джереми 1 1
Puccio Antonio - Пуччо Антонио 1 1
Gilmartin John - Гилмартин Джон 7 1
Martin Keith - Мартин Кит 1 1
Fuchs Thomas - Фукс Томас 1 1
Beebe Kevin - Бибе Кевин 1 1
Meloy Michael - Мелой Майк 1 1
Sotnick Michael - Сотник Майкл 1 1
Treat David - Трит Дэвид 1 1
McDowell Steve - Макдауэлл Стив 2 1
Волков Роман 13 1
Petter James - Петтер Джеймс 1 1
Квашук Сергей 13 1
Октавиан Танас 1 1
Зисман Александр 2 1
Гоц Роман 24 1
Клепиков Алексей 77 1
Гуцериев Михаил 107 1
Краснов Александр 48 1
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 26 1
Бобровников Борис 86 1
Тютрин Игорь 5 1
Белов Александр 69 1
Giancarlo Chris - Джанкарло Крис 1 1
Обухов Андрей 3 1
Беляевский Владимир 4 1
Павленко Антон 6 1
Андронов Сергей 17 1
Bell William - Белл Уильям 1 1
Wilson Vanessa - Уилсон Ванесса 1 1
Murley Chris - Мерли Крис 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 12
Прибалтика - Балтия 606 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
Европа 3798 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 529 1
США - Калифорния 984 1
Ближний Восток 1486 1
Африка 1506 1
США - Кремниевая долина 399 1
Южная Америка 315 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Япония 2827 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Казахстан - Республика 2661 1
Ирландия - Республика 368 1
США - Лас Вегас - Las Vegas 407 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 150 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 317 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
GigaOM 61 1
IDC - International Data Corporation 2738 6
Gartner 2200 6
Markets&Markets Research 78 2
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
Pure Russia Live 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770587, в очереди разбора - 674269.
Создано именных указателей - 46354.
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