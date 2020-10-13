Pure Storage назначила нового главу представительства российского офиса

Pure Storage назначила нового главу представительства российского офиса. Способствовать развитию компании и предоставлять новые возможности клиентам в России/СНГ и странах Балтии будет Роман Волков.

Во втором квартале 2020 г. компания Pure продемонстрировала 20% рост несмотря на чрезвычайно сложные экономические условия, об этом было объявлено в рамках финансовой отчетности компании. По данным IDC, во втором квартале 2020 г. объем корпоративных систем хранения данных Pure в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) вырос на 8,4%, значительно опередив при этом общий рост рынка, который составил 0,6%. Спрос обусловлен требованиями заказчиков к простоте использования, гибкости и надежности ИТ-инфраструктуры, благодаря этому они могут с легкостью использовать технологии цифровизации и трансформировать свои бизнес-процессы.

Роман Волков, новый глава представительства Pure Storage в России/СНГ и странах Балтии, сказал: «Я рад присоединиться к компании Pure Storage, которая разрабатывает инновационные технологии, вдохновляющие наших пользователей следовать по их уникальному пути цифровой трансформации бизнеса. Мы всегда ищем новые способы оказания поддержки нашим клиентам, реагируя на их постоянно меняющиеся потребности, например, быстро и легко извлекать выгоду из неструктурированных данных. Технология Pure проста, мы предоставляем клиентам возможность выбора и помогаем им внедрять инновации. Я с удовольствием продолжу эту работу в нашей стране».

Джеймс Петтер (James Petter), вице-президент компании по международным отношениям, сказал: «По всему миру нам приходится работать в беспрецедентных условиях, и я очень горжусь нашими локальными командами, которые продолжают добиваться отличных результатов, предоставляя клиентам новые возможности. В России мы видим, что клиенты позитивно реагируют на нашу цель - предоставить им современный опыт хранения данных и помочь им в извлечении выгоды из неструктурированных данных».