Новая модель FlashArray от Pure Storage: эффективность, масштабируемость и простота в использовании

Компания Pure Storage, предоставляющая СХД как услугу (storage as-a-service) в мультиоблачном мире, сегодня представила новое решение FlashArray//XL в семействе FlashArray. Оно предназначено для важнейших корпоративных приложений категории Platinum — от масштабных баз данных до контейнеризованных и облачных приложений. FlashArray//XL обеспечивает непревзойденную производительность, масштабируемость и увеличение IOPS примерно на 80%. Об этом CNews сообщили представители компании Buman Media.

Бизнес непрерывно ускоряется, и спрос на приложения может вырасти мгновенно. У ИТ-отделов есть всего несколько часов, а не месяцев на то, чтобы развернуть новые приложения. Раньше компании масштабировали приложения верхнего уровня с помощью устаревших технологий, которые были сложны в управлении, увеличивали энергопотребление и требовали модернизации инфраструктуры.

Появление FlashArray//XL и автономной платформы СХД как код Pure Fusion является продолжением стратегии Pure Storage по расширению линейки корпоративных СХД, которая доступна по подписке и будет легко эволюционировать для того, чтобы поддерживать гибкость и актуальность ИТ-инфраструктуры.

FlashArray//XL открывает новые возможности:

•Производительность для ресурсоемких сервисов. Добейтесь максимальной производительности корпоративных нагрузок даже в условиях масштабирования с возможностью вдвое увеличить ёмкость сетевого подключения и количество томов в одном массиве.

•Облачная модель для быстрого и простого развертывания новых приложений. Дополняющие друг друга решения Pure Fusion и FlashArray//XL дают компаниям доступ к ресурсам в масштабе облака по модели «СХД как код», а также к уровням хранения и политикам категории Platinum с надежными инструментами оптимизации пулов СХД и размещения нагрузок.

•Эффективность и плотность для консолидации приложений, снижения стоимости владения и соответствия ЦОД экологическим стандартам. Консолидация нагрузок в меньшем числе массивов упрощает операции, сокращает занимаемое место в стойке и значительно уменьшает энергопотребление и расходы на охлаждение.

•Непрерывная защита данных и нейтрализация программ-вымогателей. Данные в массивах FlashArray//XL всегда защищены и доступны. Их легко восстановить после любых сбоев, включая атаки.

•Гарантия актуальности с помощью подписки Evergreen. Мгновенный доступ к новым возможностям. Pure Storage гарантирует выделение необходимого объема ресурсов, модернизацию без ущерба для бизнеса и расширение СХД по мере необходимости.

FlashArray//XL и Pure Fusion созданы для выполнения требований новых заказчиков, которые хотят стандартизировать среды СХД на основе удобной подписки с поддержкой качественно нового уровня масштабирования. Спрос на подобные решения подтверждается предварительными заказами на массивы FlashArray//XL. Заказчики стремятся стандартизировать важные корпоративные нагрузки и избавиться от остатков оборудования Dell EMC.

Массив FlashArray//XL уже поступил в продажу. Он обеспечивает эффективную емкость 5,78 ПБ, задержку 150 мкс, пропускную способность 36 ГБ/с, показатель среднего сокращения объема данных 5:1, общую эффективность 10:1 и гарантированную доступность на уровне 99,9999 % при использовании платформы 5U.