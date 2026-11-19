Планки ОЗУ стандарта DDR6 окажутся почти вдвое меньше по длине в сравнении с модулями DDR5. Официальные причины таких изменений пока не приводят. Теперь планки RAM для настольных ПК будут иметь длину 74 мм против нынешних 133 мм, что почти равно 69 мм у ноутбучных модулей SODIMM. Планы по уменьшению последних пока не озвучиваются.

Тут слишком холодно

Модули оперативной памяти DDR6 для настольных ПК будут радикально отличаться от привычных всем планок DDR5, притом не только в плане пропускной способности и прочих технических деталей. Они окажутся чуть ли не вдвое меньше по своей длине, пишет портал Tom’s Hardware, и это первое подобное изменение за последние три десятка лет.

Длина новых модулей составит всего лишь 74 миллиметров, и это, напомним, именно планки для настольных компьютеров. То есть по размерам они окажутся ненамного больше современных ноутбучных планок SODIMM DDR5 с длиной 69 мм.

Длина планок ОЗУ для компьютеров не менялась с 1995 г., когда организация JEDEC представила 198-контактный модуль DIMM на 133 мм в длину. С тех пор вышли пять поколений памяти DIMM DDR, и все они были именно 133-миллиметровыми, несмотря на рост числа контактов вплоть до 288 в DDR4 и DDR5.

Не зачем, а для чего

Если сравнивать, то планки DDR6 окажутся 1,8 раза короче по сравнению с DDR5. Инициатором изменений является JEDEC – та же организация, которая почти 32 года назад утвердила форм-фактор современной оперативной памяти для ПК.

Сгенерировано ИИ DDR6 весьма наглядно демонстрирует, что размер - не главное

К моменту выхода материала JEDEC предпочитала не комментировать информацию о резком уменьшении размеров модулей DDR6 для ПК. Учитывая существенное уменьшение длины DDR6, можно предположить, что новые планки получат совершенно другую распиновку и плотность контактов. JEDEC пока не раскрыла количество контактов для DDR6.

Ранние слухи предполагали, что DDR6 может быть ограничена форм-фактором CAMM для удовлетворения нужд индустрии искусственного интеллекта. Однако объявление JEDEC, по крайней мере, не исключает других форм-факторов. Похоже, JEDEC все еще не определилась, в каких форматах будет существовать DDR6. Пока не исключены RDIMM, UDIMM (самый распространенный тип RAM для настольных ПК) и CAMM, как и в случае с DDR5.

Прогресс очевиден

Уменьшив планки памяти DDR6 едва ли не вдвое по сравнению с DDR5, JEDEC нарастила все основные ее характеристики. Память DDR5 появилась в 2020 г. и до сих пор считается очень быстрой, но DDR6 обошла ее во всем.

Характеристики памяти DDR4, DDR5 и DDR6

Тип памяти DDR6 DDR5 DDR4 Базовые показатели скорости перекачки грузов по стандарту JEDEC (млн/с) 12800 4800 1600 Базовая пропускная способность модуля по стандарту JEDEC (ГБ/с) 153.6 38.4 12.8 Пиковые скорости передачи данных JEDEC (МТ/с) 14400 9200 3200 Максимальная базовая пропускная способность на модуль (ГБ/с) 172.8 73.6 25.6 Каналы 4 x 24-бит 2 x 32-бит 1 x 64-бит Длительность импульса ? BL16 BL8 Банки 64 32 16 Номинальное рабочее напряжение (В) ? 1.2 1.1 Пины ? 288 288 Длина (мм) 74 133 133

Источник: Tom's Hardware

DDR6 обеспечивает существенно большую скорость передачи данных, чем DDR5 – 12,8 ГТ/с, что более чем вдвое превышает базовые значения у DDR5. Помимо этого, вчетверо вырастет пропускная способность памяти.

JEDEC также увеличила ширину шины данных в DDR6 до 96 бит, тогда как в DDR5 – лишь 64 бит. Архитектура каналов для DDR6 также существенно изменится. В то время как DDR4 и DDR5 использовали один 64-битный канал и два 32-битных подканала, DDR6 использует другой подход. JEDEC будет реализовывать схему с четырьмя 24-битными подканалами.

Для сравнения, DDR6 обеспечивает общую пропускную способность модуля до 153,6 ГБ/с по сравнению с 38,4 ГБ/с у DDR5. Если сравнить модули DDR5-9200 RDIMM, максимальная пропускная способность которых составляет 73,6 ГБ/с на модуль, с модулями DDR6-12800 RDIMM, то увеличение составит чуть более чем вдвое.

Планки для серверов DDR6 RDIMM будут начинаться с DDR6-12800, в то время как модули DDR5 RDIMM достигли максимума в DDR5-9200. JEDEC прогнозирует, что DDR6 достигнет DDR6-14400 и выше. Пока неизвестно, какая скорость DDR6 достанется планкам пользовательского уровня. Напомним, DDR5 начиналась с DDR5-4800.

DDR6 будет поддерживать кристаллы объемом 128 Гб (16 ГБ), что представляет собой огромный скачок. Плотность выросла в четыре раза по сравнению с ранними чипами DDR5. Вместо размещения микросхем рядом друг с другом на печатной плате, DDR6 позволяет использовать многослойную компоновку кристаллов, что дает производителям возможность размещать несколько кристаллов друг над другом с помощью сквозных кремниевых соединений (TSV).

Когда ждать

Рассекретив основные спецификации памяти DDR6, организация JEDEC не стала раскрывать дату появления в продаже первых модулей. По предварительной информации, релиз состоится в 2029 г.

Иными словами, смена поколений RAM состоится спустя девять лет после выхода DDR5. Это довольно много, учитывая, что сама DDR5 появилась через шесть лет со дня дебюта DDR4, а временной промежуток между DDR4 и DDR3 составил семь лет.

Нельзя исключать и перенос премьеры DDR6 на более поздний срок. На это может повлиять нынешний дефицит памяти, возникший из-за искусственного интеллекта.