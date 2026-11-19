Мессенджер Telegram запустил бета-версию с функцией создания секретных чатов. Их не видно в общем списке, звонки на них не принимаются. Так можно скрыть конфиденциальные контакты от посторонних глаз и ушей.



Бета-версия с секретиками

В бета-версии Telegram 13.2.0 для macOS появилась возможность скрыть выбранные чаты из общего списка с помощью секретной фразы, выяснил «Код.ру».

Функция работает только на том Mac, где ее настроили, и не синхронизируется с другими устройствами. На смартфоне, например, секретные чаты будут видны как обычно.

К релизу функции она может появиться на других платформах. Может быть добавлена и синхронизация, полагает издание.

Как скрыть чаты от посторонних глаз

Для того, чтобы скрыть переписку от посторонних глаз, нужно в пункте Hidden Chats в настройках конфиденциальности задать секретную фразу длиной не меньше восьми символов. Устройство просит ввести ее два раза. Писать можно только латиницей.

Сгенерировано ИИ Telegram начал тестировать скрытые чаты с секретной фразой

Ввод этого пароля в обычную строку поиска Telegram создает специальный раздел, в который нужно перенести конфиденциальные чаты и каналы. Они после этого пропадут из основного списка чатов. Звонки из скрытых чатов сбрасываются без звука.

Пользователь может создать несколько секретных фраз, каждая из которых откроет новый секретный раздел для чатов. Попасть в раздел со спрятанными там чатами можно с помощью соответствующей фразы, вводимой в поиск. Выйти из него можно вручную, или он сам закрывается при блокировке экрана, переходе в спящий режим, после пяти минут бездействия.

Восстановить забытую кодовую фразу не получится — она нигде не хранится. Доступ к секретным чатам восстанавливается только путем выхода из аккаунта Telegram и входа заново.

Возможности конфиденциальности

В марте 2026 г. Telegram уже дал пользователям Telegram Premium возможность запрещать копирование и пересылку сообщений в выбранных личных чатах, обратил внимание РБК. Можно также запретить делать скриншоты и сохранять медиафайлы из переписки.

Пользователи «могут отключить возможность делиться содержанием любого личного чата для создания атмосферы взаимного доверия», написали разработчики в своем блоге. Для этого нужно просто открыть профиль контакта, нажать на меню и выбрать пункт «Запретить копирование».

Правда, мошенники, видимо, тоже очень просто регулярно пачками взламывают аккаунты Telegram. В июне 2026 г. Управление по борьбе с киберпреступностью МВД России предупредило, что они используют для этого фальшивые уведомления от имени администрации мессенджера.

В марте 2026 г. ТАСС писал, что россиянам приходят сообщения злоумышленников со взломанных аккаунтов с предложением проголосовать в конкурсе детских рисунков. Ссылка ведет на фальшивые сайты, оформленные в стиле Telegram. Тогда было выявлено около 150 таких ресурсов. Их цель — перехват пользовательских данных и угон аккаунта.

Недавно представленные виджеты в Telegram позволяют запустить на устройстве пользователя посторонние программы, писал «Коммерсант» в ноябре 2026 г. Они могут быть использованы, как выяснили исследователи кибербезопасности, для чтения переписки в мессенджере или даже для захвата контроля над всем смартфоном или ноутбуком.