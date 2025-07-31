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СХД STaaS Storage-as-a-Service СХД как услуга

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


31.07.2025 Почему HDD и SSD не подходят для долговременного хранения? 1
19.05.2025 Топ-10 технологических трендов на российском рынке систем хранения данных 2
18.03.2025 Cloud.ru запустил платформу для создания частного и гибридного облака 1
21.10.2024 Облачные тренды-2030: как будет меняться ИТ-климат 3
28.06.2024 Роман Зацепин, Softline Мультиоблако: Мы нашли золотую середину между облачными и локальными инфраструктурами 1
28.02.2023 Дмитрий Исаев, Softline: На рынке окончательно сформировался тренд на миграцию крупных компаний в частные облака 1
27.02.2023 M1Cloud предоставляет новое облако на базе отечественной платформы «РУСТЭК» 1
23.08.2022 Кирилл Булгаков, Т1 Консалтинг — о будущем ИТ-услуг в России 1
25.01.2022 Infinidat увеличила количество заказчиков на 40% по итогам 2021 года 1
09.12.2021 Новая модель FlashArray от Pure Storage: эффективность, масштабируемость и простота в использовании 1
09.12.2020 Hitachi Vantara представила инфраструктурные решения для среднего бизнеса 2
27.10.2020 Oxygen запустил собственную облачную платформу в новом дата-центре Сингапура 1
12.10.2020 OCS займется продвижением решения Virtuozzo Hybrid Infrastructure 1
08.06.2020 Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения 1
16.09.2019 Softline предоставила компании «Инфраструктура благотворительности» cloud-услугу Dedicated для масштабирования бизнеса 1
09.09.2019 «Кортеос» нарастила аппаратные мощности с помощью cloud-сервисов Softline 1
24.06.2019 «Мобайл парк» разместил данные в объектном хранилище M1Cloud 1
27.05.2019 M1cloud представил объектное хранилище для медиаконтента и больших данных ИТ-сервисов 1
15.05.2019 Dataline запустила новый сервис по аренде СХД 1
29.04.2019 Hitachi Vantara представила новые продукты для защиты и хранения данных 3
02.03.2018 Huawei представила OceanStor Dorado18000 V3 3
12.10.2016 Платформа Hitachi Enterprise Cloud меняет подход бизнеса к использованию облачных инфраструктур 3
26.08.2016 OvationData выбрала совместное решение HGST и Versity для архивирования и защиты цифровых активов 1
27.07.2016 Stack Group расширила ёмкость своих СХД за счет All-flash-массивов HP 1
14.07.2016 Stack Group прогнозирует более чем 45% рост объема предоставляемых облачных услуг по итогам 2016 г. 1
27.04.2015 Российский рынок СХД: в этом году 1 Гб памяти подешевеет вдвое? 1
20.10.2011 Новые сервисы IBM SmartCloud позволяют получить контроль над облачными средами 1
26.04.2011 Куда плывут облака? Современные тренды 1
11.04.2011 Dell вложит $1 млрд в "облака" 1
13.12.2010 EMC представила «облачную» платформу хранения с возможностями самообслуживания 1
12.03.2009 Эксперты: рынку СХД кризис пошел на пользу 1

Публикаций - 32, упоминаний - 42

СХД и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5180 8
Broadcom - VMware 2610 7
Hitachi - Хитачи 1501 5
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 5
Microsoft Corporation 25775 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 119 4
Huawei 4677 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
HP Inc. 5883 3
9594 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 2
Cisco Systems 5372 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
ESG - Enterprise Strategy Group 264 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 2
Google LLC 12690 2
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 2
Netberg - Нэтберг 11 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Precisely - Syncsort 9 1
Hitachi Consulting 8 1
Revenera - Flexera Software - Acresso Software - InstallShield Software Corporation - Stirling Group 22 1
Versity 2 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 69 1
Oracle Siebel Systems 519 1
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
Enomaly 2 1
Oxygen - O2xygen - О2ксиджен - О2 клауд - Бизнес Система Телехаус 6 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 1
NetApp - Network Appliance 667 1
SAP SE 5601 1
Pure Storage 55 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Volvo Financial Services - Вольво Финанс Сервисес - ВФС Восток 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Volvo Cars 262 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 21
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 19
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 18
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 10
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 8
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 6
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 5
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 5
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 5
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 299 4
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 197 4
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1406 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 4
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 4
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 3
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1077 3
Apple iPhone 6 4861 6
Microsoft Windows 16882 3
Microsoft Azure 1526 3
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 3
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 3
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 67 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 139 2
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 251 2
Linux OS 11533 2
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 101 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Stack Group - M1Cloud Object Storage 43 2
Softline Dedicated 2 2
Hitachi Ops Center 19 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 47 2
Dell EMC Cloud - Dell EMC Cloud Marketplace - Dell EMC CloudIQ - Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud - Dell EMC Hybrid Cloud Platform - Dell EMC Cloud Storage Services - Dell EMC Atmos Cloud 35 1
Hitachi UCP - Hitachi Unified Compute Platform 36 1
Ruby on Rails - фреймворк 28 1
Virtuozzo Hybrid Infrastructure Platform 10 1
Hitachi HNAS Platform - Hitachi Network-Attached Storage Platform - Hitachi High-performance NAS Platform 16 1
Huawei HyperMetro 5 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 1
Western Digital - WD HGST Active Archive System 5 1
Red Hat Gluster - Gluster Storage - GlusterFS 23 1
Hitachi Enterprise Cloud - HEC - Hitachi Cloud Accelerator Platform 7 1
HPE Helion Eucalyptus Business Applications - HPE Helion Eucalyptus Development Platform 18 1
Hitachi Data Ingestor - HDI 11 1
SugarCRM 36 1
IBM Storage - IBM SmartCloud Storage Access 36 1
Dell EMC Atmos 16 1
Huawei Symantec e-Hospital 1 1
Hitachi USP - Universal Storage Platform 21 1
Hitachi Application Protector - Hitachi Application Reliability Services 3 1
Hitachi Management Automation Strategy 1 1
Hitachi Guru 1 1
Infinidat InfiniGuard 4 1
Apache CloudStack 20 1
ЭЛАР ЭЛАРобот 19 1
Соловьев Дмитрий 84 3
Soni Bobby - Сони Бобби 7 2
Кулаков Павел 29 1
Колганов Владимир 13 1
Квашук Сергей 14 1
Исаев Дмитрий 58 1
Заединов Руслан 47 1
Гребнев Егор 41 1
Корнетов Игорь 9 1
Аристархов Юрий 7 1
Хайруллов Руслан 6 1
Волчанинов Леонид 11 1
Логвиненко Владислав 7 1
Березкина Надежда 3 1
Ходаков Алексей 2 1
Высоков Алексей 5 1
Krishnan Radhika - Кришнан Радхика 7 1
Ablett Mark - Аблетт Марк 3 1
Ступаченко Роман 2 1
Bullinger Phil - Буллингер Фил 12 1
Шатров Дмитрий 1 1
Морарь Максим 25 1
Агапкин Аркадий 1 1
Hanselman Eric - Хансельман Эрик 1 1
Готсданкер Алексей 5 1
Зацепин Роман 6 1
Близгарёв Антон 9 1
Clementi Erich - Клементи Эрик 4 1
Feinberg Mike - Фэйнберг Майк 3 1
Augustin Larry - Августин Ларри 4 1
Smoot Rob - Смут Роб 2 1
Колбин Евгений 87 1
Попов Михаил 56 1
Салихов Евгений 8 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Гуденко Антон 5 1
Данильянц Алексей 21 1
Лебедев Владимир 94 1
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Китай - Сычуань 96 1
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США - Калифорния - Санта-Барбара 63 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Япония 13807 1
Исландия 255 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Сингапур - Республика 1953 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
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