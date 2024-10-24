Разделы

MultiCloud Multi-Cloud Мультиклауд Многооблачность Мультиоблачность Мультиоблака

MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака

 

Данные 2024 года

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


24.10.2024 Роман Зацепин и Полина Абаимова, Softline — о суперлинейке облачных сервисов и развитии рынка облачных услуг

За прошедший год команда Softline Мультиоблако построила новый сегмент облака на Open Nebula и модернизировала уже действующие

10.04.2024 В тренде мультиоблако — изучаем плюсы и минусы

яет последнему получить дополнительные скидки на облачные сервисы. От облака — к мультиклауду Российские заказчики наработали большой опыт в использовании облаков, поэтому основной тренд — переход на мультиоблако. Использование в корпоративной ИТ-инфраструктуре сервисов, получаемых от нескольких провайдеров, корпоративным заказчикам нравится, так как позволяет решать ряд проблем. Конференци
02.04.2024 ГК Softline помогла GXO Logistics локализовать ИТ-инфраструктуру в рамках программы импортозамещения

области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, помогла GXO Logistics локализовать ИТ-инфраструктуру и сервисы. Специалисты «Softline Мультиоблако» обеспечили отказоустойчивость программного обеспечения компании. GXO Logistics (ООО «ДжиИксО Лоджистикс», ранее XPO Logistics) — провайдер контрактной логистики. В 2022 г. перед к
28.03.2024 ГК Softline представляет новую услугу Kubernetes as a Service от Softline «Мультиоблако»

уги Kubernetes as a Service на базе решения Deckhouse Kubernetes Platform от АО «Флант» в Softline «Мультиоблако». Платформа предоставляется в виде готового облачного сервиса с включенной техпо
26.12.2023 ГК Softline оптимизировала «Росводоканалу» затраты на облачную инфраструктуру с помощью «Инферит Клаудмастер»

Softline «Мультиоблако», сервис ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщика решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающего комплексный портфель собственных п
06.10.2023 Дмитрий Исаев: Softline Мультиоблако предоставляет лучшие финансовые гарантии на российском рынке

предусмотреть минимальные санкции за его нарушение. Этот параметр очень хорошо показывает, насколько провайдер на самом деле уверен в качестве своих услуг и готов рисковать своими доходами. Softline Мультиоблако предоставляет лучшие финансовые гарантии на российском рынке. Кроме того, при подписании договора нужно обратить внимание на возможность корректировки стандартного SLA провайдера п
23.09.2022 «Магнит» будет развивать мультиоблачный подход с платформой Yandex Cloud

елом мы строим мультиоблачную инфраструктуру для того, чтобы иметь возможность выбирать эффективное решение под конкретные потребности». Олег Коверзнев, операционный директор платформы Yandex Cloud: «Мультиоблачный подход поможет команде «Магнита» отбалансировать ресурсы, быстро решать задачи роста и сохранить надежность общей инфраструктуры на высоком уровне. Мы, как компания-партнер, не п
16.06.2022 На VK Cloud Conf поделятся опытом внедрения MultiCloud и расскажут о развитии Big Data в России

— конференция, посвященная лучшим облачным ИТ-практикам для повышения эффективности бизнеса в новых реалиях. Участие бесплатное, программа и регистрация — на сайте. В программе: подходы к построению MultiCloud, опыт внедрения частных и гибридных облаков в крупных компаниях; кейсы по внедрению Big Data- и ML-платформ, работа с большими данными в условиях нехватки ресурсов; передовые тенденц
17.03.2021 Мультиоблако — это модно. Но возможны проблемы

латформ. Из-за этого возникают сложности управления приложениями или сервисами, снижается гибкость. Мультиоблако, одновременно работающее на платформах нескольких провайдеров, даже самых крупны
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать

ая система безопасности», — рассказал Олег Коновалов. Одна из задач, которую необходимо реализовать в мультиоблаке, — это резервное копирование и репликация данных, которые мигрируют между плат
10.04.2020 Мультиоблачность. Рекомендации от СБКлауд: не забудьте про управление и расходы

риев использования мультиоблако ничем не отличается от одиночного облака. Разница только в том, что в мультиоблаке эти сценарии реализованы на множестве облаков, которые задействуются одновреме
09.10.2019 Чонг Хенг Хан, Oracle: Главный ИТ-тренд — мультиоблачность. Гибридное облако дает клиентам больше свободы выбора

олняются в облаке, то есть, опять же, речь идет о гибридной среде. Если десять лет назад основной тенденцией был переход в публичные облака, а пять лет назад — в гибридные, то сегодня главный тренд — мультиоблако, деление рабочих нагрузок одного потребителя между несколькими операторами публичных облаков, для чего необходима соответствующая интеграция. Мультиоблако дает клиентам боль
19.06.2019 NetApp преобразует Data Fabric для гибридного мультиоблака

, которыми организации инвестируют в ИТ и используют эти ресурсы, продолжают развиваться. Гибридное мультиоблако, несомненно, сейчас является главной ИТ-архитектурой», — сказал генеральный дире
20.08.2018 И целого облака мало: новый тренд определяет будущее индустрии СХД

енеджменту компании Scality. По его словам, сегодня быстро набирает популярность «многооблачность» (Multi-Cloud), то есть СХД, которая размещена одновременно на нескольких облаках, как крупнейш
19.07.2018 Xelent представил сервис агрегатора облачных услуг MultiCloud

Xelent, один из крупнейших дата-центров Санкт-Петербурга, представил сервис агрегатора облачных услуг под брендом Xelent MultiCloud. Компания начала предлагать клиентам комплексное облачное решение для ИТ-инфраструктуры, которое включает аудит, подбор и комбинирование сервисов разных поставщиков. Xelent MultiC
13.10.2017 Как мультиоблака помогают стартапам пережить проблемы роста

надежной системой безопасности и широкой линейкой модульных продуктов. Именно ее аналитики посоветовали Helpium использование сразу нескольких публичных облаков для эластичности нагрузок. К тому же, мультиоблачность принесла бы безопасность данных и исключила бы зависимость от одного конкретного поставщика. А в основе индивидуального предложения Darz лежала частная система хранения данных

03.10.2017 NetApp: Мультиоблака — это продолжение истории про мультивендорную закупку оборудования

се остальные или хотят строить частные облака, или переходить в публичные, или — и сейчас речь идет о большой части — заняться развитием гибридных, которые стали неким золотым стандартом. А что такое мультиоблака? По сути, это продолжение истории про мультивендорную стратегию закупки оборудования. Сегодня вы точно так же рассматриваете решения, построенные на мультиоблаках, как некую гарант
07.02.2014 Пользователям устройств Prestigio доступно защищенное облачное хранилище MultiCloud

io, международный производитель мобильных устройств, потребительской электроники и аксессуаров, и компания SurDoc, игрок рынка технологий безопасного облачного хранения данных, запустили новый сервис MultiCloud — защищённое облачное хранилище информации для пользователей устройств Prestigio. Как говорится в заявлении Prestigio, поступившем в редакцию CNews, сервис предустановлен во всех уст

Публикаций - 186, упоминаний - 250

