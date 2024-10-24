Получите все материалы CNews по ключевому слову
MultiCloud Multi-Cloud Мультиклауд Многооблачность Мультиоблачность Мультиоблака
- Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления
- Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления
- SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга
- PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис
- IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура
- Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой
Данные 2024 года
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|24.10.2024
|
Роман Зацепин и Полина Абаимова, Softline — о суперлинейке облачных сервисов и развитии рынка облачных услуг
За прошедший год команда Softline Мультиоблако построила новый сегмент облака на Open Nebula и модернизировала уже действующие
|10.04.2024
|
В тренде мультиоблако — изучаем плюсы и минусы
яет последнему получить дополнительные скидки на облачные сервисы. От облака — к мультиклауду Российские заказчики наработали большой опыт в использовании облаков, поэтому основной тренд — переход на мультиоблако. Использование в корпоративной ИТ-инфраструктуре сервисов, получаемых от нескольких провайдеров, корпоративным заказчикам нравится, так как позволяет решать ряд проблем. Конференци
|02.04.2024
|
ГК Softline помогла GXO Logistics локализовать ИТ-инфраструктуру в рамках программы импортозамещения
области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, помогла GXO Logistics локализовать ИТ-инфраструктуру и сервисы. Специалисты «Softline Мультиоблако» обеспечили отказоустойчивость программного обеспечения компании. GXO Logistics (ООО «ДжиИксО Лоджистикс», ранее XPO Logistics) — провайдер контрактной логистики. В 2022 г. перед к
|28.03.2024
|
ГК Softline представляет новую услугу Kubernetes as a Service от Softline «Мультиоблако»
уги Kubernetes as a Service на базе решения Deckhouse Kubernetes Platform от АО «Флант» в Softline «Мультиоблако». Платформа предоставляется в виде готового облачного сервиса с включенной техпо
|26.12.2023
|
ГК Softline оптимизировала «Росводоканалу» затраты на облачную инфраструктуру с помощью «Инферит Клаудмастер»
Softline «Мультиоблако», сервис ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщика решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающего комплексный портфель собственных п
|06.10.2023
|
Дмитрий Исаев: Softline Мультиоблако предоставляет лучшие финансовые гарантии на российском рынке
предусмотреть минимальные санкции за его нарушение. Этот параметр очень хорошо показывает, насколько провайдер на самом деле уверен в качестве своих услуг и готов рисковать своими доходами. Softline Мультиоблако предоставляет лучшие финансовые гарантии на российском рынке. Кроме того, при подписании договора нужно обратить внимание на возможность корректировки стандартного SLA провайдера п
|23.09.2022
|
«Магнит» будет развивать мультиоблачный подход с платформой Yandex Cloud
елом мы строим мультиоблачную инфраструктуру для того, чтобы иметь возможность выбирать эффективное решение под конкретные потребности». Олег Коверзнев, операционный директор платформы Yandex Cloud: «Мультиоблачный подход поможет команде «Магнита» отбалансировать ресурсы, быстро решать задачи роста и сохранить надежность общей инфраструктуры на высоком уровне. Мы, как компания-партнер, не п
|16.06.2022
|
На VK Cloud Conf поделятся опытом внедрения MultiCloud и расскажут о развитии Big Data в России
— конференция, посвященная лучшим облачным ИТ-практикам для повышения эффективности бизнеса в новых реалиях. Участие бесплатное, программа и регистрация — на сайте. В программе: подходы к построению MultiCloud, опыт внедрения частных и гибридных облаков в крупных компаниях; кейсы по внедрению Big Data- и ML-платформ, работа с большими данными в условиях нехватки ресурсов; передовые тенденц
|17.03.2021
|
Мультиоблако — это модно. Но возможны проблемы
латформ. Из-за этого возникают сложности управления приложениями или сервисами, снижается гибкость. Мультиоблако, одновременно работающее на платформах нескольких провайдеров, даже самых крупны
|25.11.2020
|
Гибридные или мультиоблака: что выбрать
ая система безопасности», — рассказал Олег Коновалов. Одна из задач, которую необходимо реализовать в мультиоблаке, — это резервное копирование и репликация данных, которые мигрируют между плат
|10.04.2020
|
Мультиоблачность. Рекомендации от СБКлауд: не забудьте про управление и расходы
риев использования мультиоблако ничем не отличается от одиночного облака. Разница только в том, что в мультиоблаке эти сценарии реализованы на множестве облаков, которые задействуются одновреме
|09.10.2019
|
Чонг Хенг Хан, Oracle: Главный ИТ-тренд — мультиоблачность. Гибридное облако дает клиентам больше свободы выбора
олняются в облаке, то есть, опять же, речь идет о гибридной среде. Если десять лет назад основной тенденцией был переход в публичные облака, а пять лет назад — в гибридные, то сегодня главный тренд — мультиоблако, деление рабочих нагрузок одного потребителя между несколькими операторами публичных облаков, для чего необходима соответствующая интеграция. Мультиоблако дает клиентам боль
|19.06.2019
|
NetApp преобразует Data Fabric для гибридного мультиоблака
, которыми организации инвестируют в ИТ и используют эти ресурсы, продолжают развиваться. Гибридное мультиоблако, несомненно, сейчас является главной ИТ-архитектурой», — сказал генеральный дире
|20.08.2018
|
И целого облака мало: новый тренд определяет будущее индустрии СХД
енеджменту компании Scality. По его словам, сегодня быстро набирает популярность «многооблачность» (Multi-Cloud), то есть СХД, которая размещена одновременно на нескольких облаках, как крупнейш
|19.07.2018
|
Xelent представил сервис агрегатора облачных услуг MultiCloud
Xelent, один из крупнейших дата-центров Санкт-Петербурга, представил сервис агрегатора облачных услуг под брендом Xelent MultiCloud. Компания начала предлагать клиентам комплексное облачное решение для ИТ-инфраструктуры, которое включает аудит, подбор и комбинирование сервисов разных поставщиков. Xelent MultiC
|13.10.2017
|
Как мультиоблака помогают стартапам пережить проблемы роста
надежной системой безопасности и широкой линейкой модульных продуктов. Именно ее аналитики посоветовали Helpium использование сразу нескольких публичных облаков для эластичности нагрузок. К тому же, мультиоблачность принесла бы безопасность данных и исключила бы зависимость от одного конкретного поставщика. А в основе индивидуального предложения Darz лежала частная система хранения данных
|03.10.2017
|
NetApp: Мультиоблака — это продолжение истории про мультивендорную закупку оборудования
се остальные или хотят строить частные облака, или переходить в публичные, или — и сейчас речь идет о большой части — заняться развитием гибридных, которые стали неким золотым стандартом. А что такое мультиоблака? По сути, это продолжение истории про мультивендорную стратегию закупки оборудования. Сегодня вы точно так же рассматриваете решения, построенные на мультиоблаках, как некую гарант
|07.02.2014
|
Пользователям устройств Prestigio доступно защищенное облачное хранилище MultiCloud
io, международный производитель мобильных устройств, потребительской электроники и аксессуаров, и компания SurDoc, игрок рынка технологий безопасного облачного хранения данных, запустили новый сервис MultiCloud — защищённое облачное хранилище информации для пользователей устройств Prestigio. Как говорится в заявлении Prestigio, поступившем в редакцию CNews, сервис предустановлен во всех уст
MultiCloud и организации, системы, технологии, персоны:
|Исаев Дмитрий 49 11
|Михалев Евгений 96 9
|Дружинин Станислав 20 7
|Шведов Дмитрий 11 6
|Хмельницкий Сергей 6 6
|Распопов Алексей 49 6
|Демидов Сергей 127 6
|Чаркин Евгений 314 5
|Каримов Руслан 42 5
|Гурзов Константин 19 4
|Аксенов Константин 45 4
|Петров Алексей 34 4
|Стариков Дмитрий 13 4
|Боровиков Сергей 31 4
|Минаев Алексей 11 3
|Калинин Андрей 33 3
|Макеев Дмитрий 19 3
|Шойхет Борис 11 3
|Быков Станислав 12 3
|Ложкин Руслан 34 3
|Маркин Евгений 6 3
|Вокуев Алексей 3 3
|Коробов Евгений 31 3
|Абакумов Евгений 224 3
|Натрусов Артем 312 3
|Шадаев Максут 1146 3
|Галушкин Олег 182 3
|Врацкий Андрей 165 2
|Кривошеев Игорь 12 2
|Яговитин Артем 3 2
|Жаболенко Антон 7 2
|Дубровин Андрей 3 2
|Шаев Виталий 59 2
|Федотов Виктор 3 2
|Бантуков Кирилл 3 2
|Зацепин Роман 6 2
|Бочарникова Татьяна 83 2
|Шевченко Владимир 150 2
|Клявин Владимир 51 2
|Коновалов Олег 17 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 3
|Открытые системы ИД 176 2
|ZDnet 662 2
|InformationWeek 241 1
|За рулем 1 1
|FT - Financial Times 1259 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
|Vc.ru - Виси.ру 39 1
|Bloomberg 1417 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.