MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака

Роман Зацепин и Полина Абаимова, Softline — о суперлинейке облачных сервисов и развитии рынка облачных услуг За прошедший год команда Softline Мультиоблако построила новый сегмент облака на Open Nebula и модернизировала уже действующие

В тренде мультиоблако — изучаем плюсы и минусы яет последнему получить дополнительные скидки на облачные сервисы. От облака — к мультиклауду Российские заказчики наработали большой опыт в использовании облаков, поэтому основной тренд — переход на мультиоблако. Использование в корпоративной ИТ-инфраструктуре сервисов, получаемых от нескольких провайдеров, корпоративным заказчикам нравится, так как позволяет решать ряд проблем. Конференци

ГК Softline помогла GXO Logistics локализовать ИТ-инфраструктуру в рамках программы импортозамещения области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий портфель собственных продуктов и услуг, помогла GXO Logistics локализовать ИТ-инфраструктуру и сервисы. Специалисты «Softline Мультиоблако» обеспечили отказоустойчивость программного обеспечения компании. GXO Logistics (ООО «ДжиИксО Лоджистикс», ранее XPO Logistics) — провайдер контрактной логистики. В 2022 г. перед к

ГК Softline представляет новую услугу Kubernetes as a Service от Softline «Мультиоблако» уги Kubernetes as a Service на базе решения Deckhouse Kubernetes Platform от АО «Флант» в Softline «Мультиоблако». Платформа предоставляется в виде готового облачного сервиса с включенной техпо

ГК Softline оптимизировала «Росводоканалу» затраты на облачную инфраструктуру с помощью «Инферит Клаудмастер» Softline «Мультиоблако», сервис ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщика решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающего комплексный портфель собственных п

Дмитрий Исаев: Softline Мультиоблако предоставляет лучшие финансовые гарантии на российском рынке предусмотреть минимальные санкции за его нарушение. Этот параметр очень хорошо показывает, насколько провайдер на самом деле уверен в качестве своих услуг и готов рисковать своими доходами. Softline Мультиоблако предоставляет лучшие финансовые гарантии на российском рынке. Кроме того, при подписании договора нужно обратить внимание на возможность корректировки стандартного SLA провайдера п

«Магнит» будет развивать мультиоблачный подход с платформой Yandex Cloud елом мы строим мультиоблачную инфраструктуру для того, чтобы иметь возможность выбирать эффективное решение под конкретные потребности». Олег Коверзнев, операционный директор платформы Yandex Cloud: «Мультиоблачный подход поможет команде «Магнита» отбалансировать ресурсы, быстро решать задачи роста и сохранить надежность общей инфраструктуры на высоком уровне. Мы, как компания-партнер, не п

На VK Cloud Conf поделятся опытом внедрения MultiCloud и расскажут о развитии Big Data в России — конференция, посвященная лучшим облачным ИТ-практикам для повышения эффективности бизнеса в новых реалиях. Участие бесплатное, программа и регистрация — на сайте. В программе: подходы к построению MultiCloud, опыт внедрения частных и гибридных облаков в крупных компаниях; кейсы по внедрению Big Data- и ML-платформ, работа с большими данными в условиях нехватки ресурсов; передовые тенденц

Мультиоблако — это модно. Но возможны проблемы латформ. Из-за этого возникают сложности управления приложениями или сервисами, снижается гибкость. Мультиоблако, одновременно работающее на платформах нескольких провайдеров, даже самых крупны

Гибридные или мультиоблака: что выбрать ая система безопасности», — рассказал Олег Коновалов. Одна из задач, которую необходимо реализовать в мультиоблаке, — это резервное копирование и репликация данных, которые мигрируют между плат

Мультиоблачность. Рекомендации от СБКлауд: не забудьте про управление и расходы риев использования мультиоблако ничем не отличается от одиночного облака. Разница только в том, что в мультиоблаке эти сценарии реализованы на множестве облаков, которые задействуются одновреме

Чонг Хенг Хан, Oracle: Главный ИТ-тренд — мультиоблачность. Гибридное облако дает клиентам больше свободы выбора олняются в облаке, то есть, опять же, речь идет о гибридной среде. Если десять лет назад основной тенденцией был переход в публичные облака, а пять лет назад — в гибридные, то сегодня главный тренд — мультиоблако, деление рабочих нагрузок одного потребителя между несколькими операторами публичных облаков, для чего необходима соответствующая интеграция. Мультиоблако дает клиентам боль

NetApp преобразует Data Fabric для гибридного мультиоблака , которыми организации инвестируют в ИТ и используют эти ресурсы, продолжают развиваться. Гибридное мультиоблако, несомненно, сейчас является главной ИТ-архитектурой», — сказал генеральный дире

И целого облака мало: новый тренд определяет будущее индустрии СХД енеджменту компании Scality. По его словам, сегодня быстро набирает популярность «многооблачность» (Multi-Cloud), то есть СХД, которая размещена одновременно на нескольких облаках, как крупнейш

Xelent представил сервис агрегатора облачных услуг MultiCloud Xelent, один из крупнейших дата-центров Санкт-Петербурга, представил сервис агрегатора облачных услуг под брендом Xelent MultiCloud. Компания начала предлагать клиентам комплексное облачное решение для ИТ-инфраструктуры, которое включает аудит, подбор и комбинирование сервисов разных поставщиков. Xelent MultiC

Как мультиоблака помогают стартапам пережить проблемы роста надежной системой безопасности и широкой линейкой модульных продуктов. Именно ее аналитики посоветовали Helpium использование сразу нескольких публичных облаков для эластичности нагрузок. К тому же, мультиоблачность принесла бы безопасность данных и исключила бы зависимость от одного конкретного поставщика. А в основе индивидуального предложения Darz лежала частная система хранения данных

NetApp: Мультиоблака — это продолжение истории про мультивендорную закупку оборудования се остальные или хотят строить частные облака, или переходить в публичные, или — и сейчас речь идет о большой части — заняться развитием гибридных, которые стали неким золотым стандартом. А что такое мультиоблака? По сути, это продолжение истории про мультивендорную стратегию закупки оборудования. Сегодня вы точно так же рассматриваете решения, построенные на мультиоблаках, как некую гарант