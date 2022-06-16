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Big Data Облака
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На VK Cloud Conf поделятся опытом внедрения MultiCloud и расскажут о развитии Big Data в России

23 июня 2022 года в 10:00 в Москве пройдет VK Cloud Conf — конференция, посвященная лучшим облачным ИТ-практикам для повышения эффективности бизнеса в новых реалиях. Участие бесплатное, программа и регистрация — на сайте.

В программе:

  • подходы к построению MultiCloud, опыт внедрения частных и гибридных облаков в крупных компаниях;
  • кейсы по внедрению Big Data- и ML-платформ, работа с большими данными в условиях нехватки ресурсов;
  • передовые тенденции облачной безопасности и лучшие практики VK.

Среди спикеров конференции ИТ-менеджеры крупных компаний и эксперты VK Cloud Solutions. Представители крупного бизнеса поделятся результатами внедрений и расскажут, как выбирали между частными, публичными и гибридными облаками в зависимости от задач бизнеса. Опираясь на их опыт, вы сможете понять, что больше подходит для вашей компании.

Также на конференции презентуют результаты исследования о том, как в России развиваются Big-Data-проекты. Вы узнаете основные цифры и послушаете мнения экспертов.

Если вам интересно поучаствовать в VK Cloud Conf, регистрируйтесь на сайте конференции.

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