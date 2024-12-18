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Индексная книга (каталог) CNews*
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Клявин Владимир



18.12.2024 Тренды ИБ 2024 г. от Positive Technologies: результативная кибербезопасность получила новый виток развития 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
07.10.2024 Как оценить эффективность инвестиций в ИБ 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
19.09.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
29.08.2024 Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября 1
25.11.2021 Как зря не потратить деньги на цифровую трансформацию 1
23.11.2021 Удаленка и импортозамещение: как обезопасить себя, сотрудников и вывернутый наизнанку офис? 1
12.11.2021 Veeam Software на CNews Forum 2021: цифровые преобразования невозможны без современной защиты данных 1
21.10.2021 CNews FORUM 2021 пройдет в онлайн-формате. Регистрация 1
06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
18.03.2021 Исследование Veeam: проблемы в защите данных замедляют темпы цифровой трансформации 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 1
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 1
03.12.2020 Veeam представила Veeam Backup для Microsoft Office 365 v5 1
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1

Публикаций - 47, упоминаний - 48

Клявин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Veeam Software 318 30
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 17
8213 17
Naumen - Наумен 626 17
Dynatrace 56 17
Diasoft - Диасофт 870 17
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 17
VK - Mail.ru Group 3455 14
NtechLab - НтехЛаб 121 14
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 17 14
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 14
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 45 14
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 14
Газинформсервис - ГИС 272 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 13
R-Vision - Р-Вижн 153 13
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 13
Ланит Интеграция 190 12
Северсталь Инфоком 63 12
Сбер - СберБизнес Софт 56 12
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 12
Ростелеком 9701 10
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 10
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 8
МегаФон 8805 7
Microsoft Corporation 24625 7
Polymedia - Полимедиа 138 7
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 7
ФинГрад - FinGrad 33 7
Аусферр ИТЦ 28 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 6
Hoff Tech - Хофф Тех 39 6
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 5
SAP SE 5277 5
Picvario - Пикварио 15 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Терн ГК - Tern Group 75 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 5
Huawei 3933 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 36
Альфа-Банк 1769 30
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 25
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 22
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 22
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 18
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 17
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 16
МКБ - Московский кредитный банк 558 16
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 16
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 16
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 15
ВТБ - Почта Банк 466 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 13
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 13
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 13
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 13
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 13
Кофемания 51 13
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 12
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 11
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 11
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 11
Северсталь ПАО - Severstal 478 11
Ингосстрах СПАО 421 10
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 9
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 7
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 7
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 7
ФосАгро 126 7
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 35
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 30
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 16
Федеральное казначейство России 1772 15
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 14
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 13
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 7
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 5
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 59 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 3
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 66 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 13 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 42
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НКТ - Р7-Офис 380 22
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 15
Новые облачные технологии - МойОфис 778 14
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 13
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 13
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 13
Протек - Здравсити 26 12
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 12
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 12
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НКТ - Р7-графика 31 9
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Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 7
Veeam CDP - Veeam Continuous Data Protection - Veeam Data Protection Trends Report - Veeam Cloud Data Management Report 14 6
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 6
БИС - ITQuick - Jumse 39 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 4
Microsoft Office 365 940 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 4
СалютДевайсы - GigaChat 190 4
Microsoft Office 3734 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 3
1С:ERP Управление предприятием 550 3
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 3
Veeam Disaster Recovery Orchestrator - Veeam Availability Orchestrator - VAO - Veeam DR Pack 14 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 107 2
Microsoft Windows PowerShell 174 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 2
Apple iPhone 6 4862 2
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 51 2
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
Rakuten Viber 627 1
Чаркин Евгений 296 30
Абакумов Евгений 205 29
Валчев Стоян 48 22
Путятинский Сергей 86 21
Поляков Сергей 73 17
Кириченко Игорь 49 17
Хомков Игорь 46 17
Антонов Александр 77 17
Педоренко Андрей 42 17
Савцов Игорь 29 17
Глазков Александр 137 17
Натрусов Артем 284 16
Огуряев Дмитрий 85 14
Васильев Григорий 40 14
Прохоров Фёдор 83 14
Агафонова Наталия 41 14
Шершнев Георгий 14 14
Теленков Андрей 27 14
Шадаев Максут 1008 14
Урусов Виктор 127 14
Галкин Николай 104 13
Суровец Дмитрий 76 13
Кибалко Кирилл 34 13
Глухов Иван 27 13
Карпунин Алексей 49 12
Киселев Сергей 59 12
Джабиев Георгий 45 12
Смирнов Вячеслав 41 12
Пирогова Ирина 28 12
Солдатенкова Ксения 26 12
Желтухин Вадим 31 12
Белоусов Максим 108 11
Сабынин Андрей 36 11
Замаруев Владимир 40 11
Павлов Вадим 21 11
Лукьянов Олег 14 11
Нестеров Алексей 143 10
Казарин Станислав 175 10
Катамадзе Анна 101 10
Аксенов Олег 44 10
Россия - РФ - Российская федерация 144215 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 29
Украина 7608 29
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Беларусь - Белоруссия 5664 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 7
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Монголия 347 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 4
Европа Восточная 3075 3
Ближний Восток 2943 3
Америка Латинская 1812 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 2
Европа 21767 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
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Узбекистан - Республика 1726 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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