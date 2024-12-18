Клявин Владимир
Клявин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Чаркин Евгений 296 30
|Абакумов Евгений 205 29
|Валчев Стоян 48 22
|Путятинский Сергей 86 21
|Поляков Сергей 73 17
|Кириченко Игорь 49 17
|Хомков Игорь 46 17
|Антонов Александр 77 17
|Педоренко Андрей 42 17
|Савцов Игорь 29 17
|Глазков Александр 137 17
|Натрусов Артем 284 16
|Огуряев Дмитрий 85 14
|Васильев Григорий 40 14
|Прохоров Фёдор 83 14
|Агафонова Наталия 41 14
|Шершнев Георгий 14 14
|Теленков Андрей 27 14
|Шадаев Максут 1008 14
|Урусов Виктор 127 14
|Галкин Николай 104 13
|Суровец Дмитрий 76 13
|Кибалко Кирилл 34 13
|Глухов Иван 27 13
|Карпунин Алексей 49 12
|Киселев Сергей 59 12
|Джабиев Георгий 45 12
|Смирнов Вячеслав 41 12
|Пирогова Ирина 28 12
|Солдатенкова Ксения 26 12
|Желтухин Вадим 31 12
|Белоусов Максим 108 11
|Сабынин Андрей 36 11
|Замаруев Владимир 40 11
|Павлов Вадим 21 11
|Лукьянов Олег 14 11
|Нестеров Алексей 143 10
|Казарин Станислав 175 10
|Катамадзе Анна 101 10
|Аксенов Олег 44 10
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