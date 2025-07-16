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Центр Горизонтального Бурения ЦГБ
Джимшер Челидзе, Руководитель проекта по цифровизации, Центр Горизонтального Бурения "Цифровизация производства: от экселя к созданию ИТ-продукта" Конференция CNews 22.04.2025 | Цифровизация промышленности 2025
УПОМИНАНИЯ
Центр Горизонтального Бурения и организации, системы, технологии, персоны:
|Челидзе Джимшер 35 19
|Галкин Николай 113 16
|Махалин Тимур 19 15
|Лукьянов Олег 17 15
|Глазков Александр 145 14
|Михалев Евгений 91 14
|Суровец Дмитрий 86 13
|Шадаев Максут 1068 13
|Нестеров Алексей 146 13
|Цыганков Дмитрий 38 13
|Урусов Виктор 132 13
|Врацкий Андрей 147 13
|Лобанов Максим 46 13
|Степанов Павел 29 13
|Глухов Иван 29 13
|Пирогова Ирина 30 13
|Аникин Дмитрий 49 13
|Желтухин Вадим 39 13
|Артюхов Сергей 47 13
|Натрусов Артем 296 12
|Чаркин Евгений 300 12
|Абакумов Евгений 208 12
|Малышев Сергей 85 12
|Батай Илья 56 12
|Краснов Александр 77 12
|Катамадзе Анна 102 12
|Никитин Сергей 77 12
|Кузнецов Евгений 54 12
|Новикова Елена 90 12
|Ульянов Николай 130 12
|Клявин Владимир 50 12
|Теплицкий Дмитрий 74 12
|Киселев Сергей 66 12
|Воронин Павел 153 12
|Аветисян Арутюн 39 12
|Петухов Антон 48 12
|Карпунин Алексей 49 12
|Ермаков Николай 17 12
|Нальский Максим 37 12
|Заянц Илья 46 12
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 60 12
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8249 2
|Guinness World Records - Книга рекордов России 13 1
|РАН - Российская академия наук 1948 12
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 190 12
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 52 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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