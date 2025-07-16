Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178414
ИКТ 13890
Организации 10792
Ведомства 1470
Ассоциации 1007
Технологии 3481
Системы 25878
Персоны 76585
География 2890
Статьи 1536
Пресса 1229
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2663
Мероприятия 858

Центр Горизонтального Бурения ЦГБ


 

Джимшер Челидзе, Руководитель проекта по цифровизации, Центр Горизонтального Бурения "Цифровизация производства: от экселя к созданию ИТ-продукта" Конференция CNews 22.04.2025 | Цифровизация промышленности 2025

УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
29.04.2025 Как создать настоящее цифровое предприятие 3
16.04.2025 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля 1
04.04.2025 Конференция CNews «Цифровизация промышленности 2025» состоится 22 апреля 1
10.03.2025 Что делать, если руководство требует оптимизировать ИТ-инфраструктуру 2
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
15.10.2024 Промышленность выбирает устойчивое развитие, цифровизацию и ИИ 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
10.07.2024 Какого эффекта можно добиться благодаря цифровизации промышленности 1

Публикаций - 20, упоминаний - 23

Центр Горизонтального Бурения и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 951 18
8578 16
Северсталь Инфоком 81 15
Скала^р - ранее InterLab IBS 211 13
R-Vision - Р-Вижн 178 13
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 573 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13446 12
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 469 12
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1341 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2060 12
Ланит Интеграция 196 12
Polymedia - Полимедиа 141 12
Газинформсервис - ГИС 329 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 89 12
Innovative People - Инновейтив Пипл 37 12
ФинГрад - FinGrad 34 12
Сбер - СберБизнес Софт 66 12
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 88 12
Аусферр ИТЦ 29 12
Ростелеком 10038 9
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 171 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 31 8
Hoff Tech - Хофф Тех 42 8
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 74 6
МегаФон 9424 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 295 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 60 5
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 36 5
Сбер - СберАналитика 35 5
Picvario - Пикварио 15 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 273 4
Системы и Технологии ГК 105 3
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 9 3
Nubes - Нубес 64 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 29 3
ССТ - Специальные системы и технологии 15 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
ИАС Диджитал 7 3
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 4 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 211 18
Кофемания 61 16
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 80 14
Cotton Club - Коттон Клаб 23 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 150 13
Алроса АК - Алмазы России — Саха 223 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 490 13
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 495 13
Восток-Сервис ГК 54 13
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 43 13
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 52 13
РЖД - Российские железные дороги 1953 12
ВТБ - Почта Банк 474 12
Альфа-Банк 1805 12
Северсталь ПАО - Severstal 516 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 530 12
ФосАгро 134 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 12
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 260 12
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 158 12
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 12
Finn Flare - ФФ Стайл 43 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 36 12
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 53 12
ID Finance - IDF Eurasia - Свой банк - Газнефтьбанк 27 12
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 33 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 533 11
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 97 11
Hansa - Ханса 114 11
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 66 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7769 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 69 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 8
Альфа-Капитал УК 123 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 129 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 527 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12233 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1943 13
Федеральное казначейство России 1829 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2065 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1872 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3456 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2768 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2620 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 337 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 126 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3180 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 347 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3263 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4534 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1004 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 46 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6315 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69344 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54016 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21322 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29654 18
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6978 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22104 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15670 17
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7204 15
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6652 14
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3110 13
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3245 13
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 800 13
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1092 12
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5107 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8497 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12525 12
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 161 12
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1310 12
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 910 12
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 198 12
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1200 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4553 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32403 10
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4186 10
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5635 9
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 528 8
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4981 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2273 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9001 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5932 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12961 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5639 5
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 609 5
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 297 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10935 5
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 568 5
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 102 5
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 814 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10862 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26289 4
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 384 13
Новые облачные технологии - МойОфис 832 13
НКТ - Р7-Офис 428 13
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 315 13
Бизнес Технологии - Global-ERP 64 13
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 85 13
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 898 12
Протек - Здравсити 27 12
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 60 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 224 12
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 45 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 62 12
НКТ - Р7-графика 32 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 774 7
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 5
СалютДевайсы - GigaChat 275 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 50 5
Microsoft Office 3849 3
Microsoft Windows 16019 3
Linux OS 10358 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 320 2
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 24 2
МКМ - Москабельмет ГК - APS Infimum 6 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1031 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 321 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1243 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 266 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1112 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5537 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 313 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 570 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2147 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2818 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1030 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 777 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1417 1
1С:ERP Управление предприятием 643 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 62 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2352 1
Челидзе Джимшер 35 19
Галкин Николай 113 16
Махалин Тимур 19 15
Лукьянов Олег 17 15
Глазков Александр 145 14
Михалев Евгений 91 14
Суровец Дмитрий 86 13
Шадаев Максут 1068 13
Нестеров Алексей 146 13
Цыганков Дмитрий 38 13
Урусов Виктор 132 13
Врацкий Андрей 147 13
Лобанов Максим 46 13
Степанов Павел 29 13
Глухов Иван 29 13
Пирогова Ирина 30 13
Аникин Дмитрий 49 13
Желтухин Вадим 39 13
Артюхов Сергей 47 13
Натрусов Артем 296 12
Чаркин Евгений 300 12
Абакумов Евгений 208 12
Малышев Сергей 85 12
Батай Илья 56 12
Краснов Александр 77 12
Катамадзе Анна 102 12
Никитин Сергей 77 12
Кузнецов Евгений 54 12
Новикова Елена 90 12
Ульянов Николай 130 12
Клявин Владимир 50 12
Теплицкий Дмитрий 74 12
Киселев Сергей 66 12
Воронин Павел 153 12
Аветисян Арутюн 39 12
Петухов Антон 48 12
Карпунин Алексей 49 12
Ермаков Николай 17 12
Нальский Максим 37 12
Заянц Илья 46 12
Россия - РФ - Российская федерация 150904 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44558 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17632 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52760 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18037 1
Израиль 2764 1
Африка - Африканский регион 3529 1
Россия - СФО - Новосибирск 4486 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1910 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 786 1
Россия - СФО - Кемеровская область 956 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 268 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 96 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6006 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9382 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53211 15
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 425 14
Экономический эффект 1136 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3040 14
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1375 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5090 13
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6156 13
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 351 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49724 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19516 9
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4805 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7517 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4184 7
Энергетика - Energy - Energetically 5308 7
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1658 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3265 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2105 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16880 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8040 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7093 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4560 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25056 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1449 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14363 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3451 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1141 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 657 2
Аудит - аудиторский услуги 2866 2
Металлы - Никель - Nickel 342 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3585 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6079 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11374 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2664 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1289 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5228 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 325 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 980 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3559 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 60 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8249 2
Guinness World Records - Книга рекордов России 13 1
РАН - Российская академия наук 1948 12
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 190 12
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 52 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1157 14
CNews AWARDS - награда 530 13
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 69 12
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2076 5
ИнфоКом 111 2
CNews FORUM Кейсы 267 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371976, в очереди разбора - 749859.
Создано именных указателей - 178414.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще