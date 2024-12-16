X5 Group Х5 Salt X5 Облако
X5 Group и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8213 1
|Selectel - Селектел 385 1
|Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 12 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
|МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 1
|X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
|X5 Group - Перекрёсток 544 1
|X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
|X5 5Post - 5Пост 48 1
|Слата 15 1
|X5 Group - Чижик 38 1
|Осорин Максим 10 2
|Васильев Александр 48 1
|Ансимов Константин 32 1
|Мирин Станислав 11 1
|Ковалев Андрей 28 1
|Малеванов Кирилл 6 1
|Чунаев Антон 7 1
|Давид Андрей 2 1
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