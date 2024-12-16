Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

X5 Group Х5 Salt X5 Облако



16.12.2024 Исследование CNews Analytics и «Лаборатории Касперского»: как российские компании защищают свои ИТ-системы в облаке 1
25.12.2023 X5 Group внедрила решение российской компании ITKey в качестве инфраструктурного слоя облачной платформы X5 Salt 3
28.09.2023 Selectel Tech Day: спрос на облака продолжает расти вопреки экономической турбулентности 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

X5 Group и организации, системы, технологии, персоны:

8213 1
Selectel - Селектел 385 1
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 12 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
X5 5Post - 5Пост 48 1
Слата 15 1
X5 Group - Чижик 38 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19287 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13369 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 889 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1700 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
OpenStack 488 1
Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 404 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3727 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
ARM - Advanced RISC Machine 437 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 150 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 194 1
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 145 1
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 93 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 1
Холодильник - холодильники широкие - Side-by-Side - French Door и многокамерные 50 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 365 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 70 1
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 45 1
Selectel ML-платформа 7 1
Ventra - ITKey - KeyStack 7 1
Kaspersky CWS - Kaspersky Cloud Workload Security 4 1
Осорин Максим 10 2
Васильев Александр 48 1
Ансимов Константин 32 1
Мирин Станислав 11 1
Ковалев Андрей 28 1
Малеванов Кирилл 6 1
Чунаев Антон 7 1
Давид Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14321 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Аренда 2416 1
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center 76 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 844 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Selectel TechDay 6 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще