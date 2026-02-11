Разделы

Beget Бегет

Beget - Бегет

 

Юрий Гущин, Руководитель направления продаж облака , Beget "Оптимизация инфраструктуры в облаке Beget" Конференция CNews 16.09.2025 | Москва "Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025"

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


11.02.2026 Облачный провайдер Beget расширяет сетевую инфраструктуру и открывает зону присутствия в дата-центре IXcellerate 4
25.09.2025 Какой должна быть инфраструктура будущего 1
08.09.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
21.08.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
14.08.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 25 сентября 1
14.08.2025 Бегом от Gmail. Российский бизнес отказывается от бесплатных почтовых сервисов 1
13.08.2025 «Рунити» и ТЦИ: Российские компании переходят на именную почту 1
06.08.2025 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября 1
25.07.2025 Облачный провайдер Beget выплатил багхантерам более 4 млн руб. на Bi.Zone Bug Bounty 1
01.04.2025 Beget запускает программу грантов 1
11.03.2025 Облачный провайдер Beget запускает публичную программу поиска уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty 1
16.10.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг конвейеров для разработки ПО 2024 1
25.09.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных почтовых решений 2024 1
21.02.2020 40% доменов и 20% размещённых сайтов в .RU: новые вершины REG.RU на рынке хостинга и доменов 1
11.12.2019 Новая метрика на StatOnline.ru расскажет о надёжности хостинг-провайдеров 1
09.06.2018 В Рунете разразилась доменная война: «Рег.ру» отобрал 70 тыс. доменов у «Бегета» 3

Публикаций - 16, упоминаний - 21

Beget и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 353 5
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 413 4
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 78 4
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 19 3
Агропромкомплектация ГК - Агротех-Информ 10 3
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 23 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4593 3
Google LLC 12338 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 72 2
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 48 2
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 73 2
Majordomo - Мажордомо 18 2
NetAngels 2 2
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 49 2
Рунити 67 2
ССТ - Специальные системы и технологии 20 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5324 2
Yandex - Яндекс 8596 2
Microsoft Corporation 25332 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 502 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1085 2
Masterhost - Мастерхост 54 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 15 1
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 93 1
Selectel - Единая сеть - Servers.com - Servers.ru - Exepto.ru - Fozzy.ru 13 1
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) - Нэтлинк - Комитен 71 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 243 1
Orion soft - Орион софт - 224 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14614 1
9111 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2594 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1227 1
Selectel - Селектел 459 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 475 1
Pyrus - Пайрус 26 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 167 1
LanCloud - ЛанКлауд 56 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 1
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 27 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1811 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 549 4
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 64 4
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 55 3
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 91 3
Кофемания 73 3
Cotton Club - Коттон Клаб 28 3
Селигдар - Золото Селигдара 10 3
Шанс ГК - ОхотАктив 12 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3025 3
МКБ - Московский кредитный банк 620 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 225 3
GFG - Lamoda - Купишуз 199 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 325 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 569 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 250 3
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 117 3
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 54 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 183 3
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 120 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 209 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Цифровая логистика 18 1
Сбер - Еаптека 39 1
Читай-город–Буквоед - Book24 - Гоголь-Моголь - Новый книжный 36 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1526 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 46 1
Максмарт - В2В Трейд - B2B Трэйд - B2Btrade - B2B-маркетплейс 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8305 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2740 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1399 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 450 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 316 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 91 1
Комус 104 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Химия и фармацевтика 11 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2015 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13034 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5048 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2964 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3513 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6344 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5275 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2268 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1051 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73785 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5412 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23217 6
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3106 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17184 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6276 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17170 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11592 4
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3323 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10145 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12076 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32013 4
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1362 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1047 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2182 3
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 289 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2882 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 2
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 186 2
DMARC - Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance - идентификация сообщений, создание отчётов и определение соответствия по доменному имени 17 2
W3C - SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 159 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1979 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18719 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7657 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7452 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2354 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1323 2
DevOps - Development и Operations 1100 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1275 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2266 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5295 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1761 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 467 2
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 287 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4275 2
X5 Group - Х5 Salt - X5 Облако 9 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1125 3
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 76 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 703 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5199 2
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 79 2
Google - Gmail 991 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 144 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2081 1
ЭЛАР ЭЛАРобот 15 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1568 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 329 1
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 44 1
Kaspersky Thin Client 20 1
FreePik 1503 1
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 72 1
Ростех - РТ-Иридиум - DeepMail 23 1
Smart Technologies - Haribda 5 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 607 1
Linux OS 11019 1
Kaspersky OS 148 1
Новые облачные технологии - МойОфис 910 1
Kaspersky Security Center - KSC 76 1
Kaspersky Internet Security 475 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1192 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 187 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 1
Apple iPhone 6 4862 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 236 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 319 1
C/C++ - Язык программирования 855 1
Apache Cassandra 52 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Багет ББДРВ - Операционная система реального времени 17 1
Нестеров Александр 36 4
Гущин Юрий 19 4
Чегодаев Станислав 20 4
Ивлев Валерий 7 4
Челидзе Джимшер 42 4
Талипов Руслан 14 4
Уткин Владислав 42 3
Маникин Алексей 3 3
Шаров Сергей 18 3
Каримов Руслан 42 3
Ульданов Сергей 8 3
Манихин Алексей 10 3
Огородников Василий 7 3
Шуткин Николай 11 3
Осорин Максим 16 3
Степанов Павел 35 3
Махалин Тимур 26 3
Тульчинский Станислав 85 3
Карпенко Ирина 10 3
Круглов Виктор 23 3
Строгий Максим 15 3
Бурченко Евгений 32 3
Щербинко Тимур 9 3
Гоц Станислав 12 3
Киреев Кирилл 11 3
Голубушин Иван 7 3
Нецветаев Тимофей 6 3
Михалев Евгений 96 3
Беляев Владислав 98 3
Галкин Николай 125 3
Леонов Алексей 96 3
Каськов Валентин 18 2
Левкин Андрей 33 2
Татаренко Игорь 23 2
Бостанов Валентин 4 2
Новиков Никита 5 2
Коротовский Олег 2 2
Левинский Михаил 3 2
Евсиков Александр 6 2
Королюк Алексей 86 2
Россия - РФ - Российская федерация 158352 13
Казахстан - Республика 5841 1
Европа 24681 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46098 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18798 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14547 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6287 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 487 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 3
Импортозамещение - параллельный импорт 566 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6687 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10445 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5907 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2255 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 173 1
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 134 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 556 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 467 1
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 119 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3675 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3223 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 879 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2975 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2326 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 385 1
Российский рынок ИТ-инфраструктуры 18 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 179 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8421 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1660 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2143 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418692, в очереди разбора - 726270.
Создано именных указателей - 190435.
