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Новиков Никита


18.03.2025 Мошенники начали рассылать в Telegram сообщения о смерти знакомого, прикрепляя файл с вирусом 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Новиков Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 309 1
Telegram Group 2084 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348956, в очереди разбора - 762042.
Создано именных указателей - 171696.
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