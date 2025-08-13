Бегом от Gmail. Российский бизнес отказывается от бесплатных почтовых сервисов

Российский бизнес отказывается от бесплатной почты корпоративных почтовых сервисов Gmail, «Яндекса» и Mail. На доменную почту переходит даже малый и средний бизнес, несмотря на то, что за нее нужно платить.



Бизнес переходит на доменную почту

На 1 июля 2025 г. в российских национальных доменных зонах (.ru, .рф. и .su) уровень почтовых серверов в корпоративных сервисах Gmail за год снизился на 12%, в «Яндексе» — на 8%, в Mail — на 1,5%. Снижение зафиксировали группа «Рунити» и «Технический центр Интернет», о чем CNews сообщили представители «Рунити».

При этом спрос на доменную почту вырос у большинства хостинг-провайдеров, предоставляющих почтовые сервисы: у «Рег.ру» — на 24,4%, у Beget — на 7%, у SpaceWeb — на 5%, у TimeWeb — на 3%.

Тенденция наблюдалась и в прошлом году — в июле 2024 г. к сервису «Почта на домене» в «Рег.ру» было привязано 116,122 тыс. доменов в зоне .ru и .рф, что на 22% больше, чем годом ранее.

Меньше спама и лимитов

Рост спроса на доменную почту Валентин Бостанов, руководитель направления хостинга «Рег.ру», объясняет защитой от спама, отсутствием лимитов на ящики и брендированными адресами, которые повышают доверие клиентов.

Freepik Российские компании все меньше использую бесплатные почтовые сервисы и все больше — платные на собственных доменах

Использование корпоративной почты на собственном домене позволяет выбрать уровень защиты — от антиспама и антифишинга до шифрования и аутентификации (SPF, DKIM, DMARC, S/MIME), пояснил Никита Новиков, менеджер проектов «Технического центра Интернет».

По словам Бостанова, которые CNews приводил в августе 2024 г., в связи с ростом угроз фишинга и блокировок компаниям становится важно повысить уровень доверия клиентов к их сообщениям, убедить, что пишет настоящий сотрудник, а не мошенник.

Популярностью почта на собственном домене пользуется и среди малого и среднего бизнеса, представители которого регистрируют до 100 ящиков на компанию, отметили в «Рег.ру». Это при том, что за нее нужно платить. Для компании из 50 сотрудников услуга обойдется в 90-240 тыс. руб. в год, подсчитал для «Ведомостей» исполнительный директор ЦК НТИ по большим данным МГУ Гарник Арутюнян.

Действие запретов

Стимулом для перехода компаний на доменную почту послужило и то, что часть зарубежных компаний ограничили или заблокировали почтовые сервисы для российских пользователей. Microsoft и Google начали вводить первые ограничения для корпоративного сектора в России еще в 2022 г.

Российские власти, со своей стороны, намерены запретить авторизацию на сайтах через Gmail и другие иностранные почтовые ИТ-сервисы. Нормы второго пакета разрабатываемого Правительством России мер борьбы с кибермошенничеством предусматривают, чтобы российские юридические лица использовали для авторизации пользователей только адреса электронной почты, созданные в национальной доменной зоне.

В 2024 г. зона .ru показала уверенный рост, увеличившись на 380,15 тыс. доменом (плюс 7%), и к концу декабря достигла рекордного значения — 5,8 млн доменов. Российский рынок email-услуг, по данным исследования Strategy Partners, до 2030 г. будет расти в среднем на 19% в год (15% в консервативном сценарии).