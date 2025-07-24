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Арутюнян Гарник
УПОМИНАНИЯ
|24.07.2025
|«Дочка» VK получила контракт на поддержку госсистемы АРМ чиновников 1
Арутюнян Гарник и организации, системы, технологии, персоны:
|Snapchat 134 1
|VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 323 1
|Microsoft Corporation 24976 1
|Telegram Group 2323 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4278 1
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