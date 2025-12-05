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Snapchat
Snapchat с 4 декабря 2025 года недоступен в России по решению властей.
СОБЫТИЯ
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|05.12.2025
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Snapchat все. В России заблокировали один из самых безопасных мессенджеров в мире. Опрос
Минус мессенджер В России началась блокировка мессенджера Snapchat. Роскомнадзор признал, что ввел ограничительные меры против этого сервиса. Представи
|30.11.2023
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У российского суда бенефис: Apple, Snapchat, Pinterest оштрафованы на десятки миллионов
ноября 2023 г. Таганский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по ст. 13.11 ч. 9 КоАП РФ в отношении американских корпораций Apple Inc., фотохостинга Pinterest Inc. и владельца мессенджера Snapchat Snap Inc. и присудил административный штраф в размере 12 млн руб. первым двум компаниям и 9 млн руб. для Snap Inc. Причиной стало невыполнение оператором в области персональных данных
|28.07.2022
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WhatsApp, Tinder и Snapchat получили в России миллионные штрафы
ить штраф в размере 2 млн рублей», – вынес решение судья. Таганский суд назначил Tinder, WhatsApp и Snapchat штрафы за отказ локализовать данные российских пользователей В тот же день в аналоги
|08.08.2018
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В интернет утек исходный код соцсети, которую копирует Facebook
Утечка кода Исходный код приложения популярной соцсети Snapchat был выложен в свободном доступе на ресурсе GitHub. Компания Snap подтвердила ресурсу
|21.05.2018
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Самый высокооплачиваемый гендиректор США обвалил цену Snapchat через год после IPO
а The Information, 27-летний миллиардер Эван Шпигель (Evan Spiegel), один из создателей мессенджера Snapchat и нынешний глава материнской компании Snap, является единоличным источником нынешних
|01.06.2017
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Microsoft выпускает Skype с радикально новым дизайном
ndroid радикально обновленный интерфейс приложения Skype, который СМИ характеризуют как «похожий на Snapchat и Instagram». В ближайшем будущем обновление дизайна получит также Skype для iOS, Wi
|11.05.2017
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Snapchat отчитался об убытке в $2,21 млрд
Результаты кварталаЧистый убыток компании Snap, создавшей мессенджер Snapchat, составил в I кв. 2017 г. около $2,21 млрд. Период, охватывающий январь-март, стал д
|03.03.2017
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Создатели убыточного Snapchat разбогатели на IPO на $3,2 млрд
Масштабное IPO В минувший четверг 2 марта 2017 г. создатели мобильного приложения для общения Snapchat Эван Шпигель (Evan Spiegel) и Бобби Мерфи (Bobby Murphy) стали богаче на $3,2 млрд после того, как на первых после IPO торгах акции подорожали на 44%. Как сообщает Reuters, при закрыти
|17.04.2015
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Изгнанный из Apple топ-менеджер нашел работу в порномессенджере Snapchat
В январе 2014 г. бывший топ-менеджер Apple Скотт Форстолл (Scott Forstall) получил бонус от компании Snapchat за услуги консультанта в виде 50 тыс. акций, что соответствовало 0,11% ее акционерного капитала. В денежном выражении это составляет около $16,5 млн, исходя из предварительной оценки р
|21.10.2014
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Фото и видео 100 тыс. пользователей Snapchat «утекли» в сеть
Злоумышленники опубликовали в сети фото и видео из переписки более 100 тыс. пользователей известного мессенджера Snapchat. Это может тем более отпугнуть пользователей, что Snapchat всегда славился автоматическим удалением контента с серверов по истечении указанного в переписке срока. Таким образом,
|14.10.2014
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Microsoft запустила помесь Skype, Coub и Snapchat
арегистрировался. После того как ролик отправлен, он автоматически удаляется спустя 2 недели со всех устройств (включая устройство отправителя и получателя). Это напоминает принцип работы мессенджера Snapchat, в котором сообщения удаляются спустя некоторое заданное отправителем время. Кроме того, при удалении ролика в Skype Qik любой из сторон, он также будет автоматически стерт со всех дру
|18.06.2014
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Facebook выпустил «убийцу» Snapchat
ссенджерах. Новое приложение Slingshot от Facebook Можно связать аккаунт Slingshot с аккаунтом Facebook и увидеть, кто из друзей в Facebook уже пользуется приложением. Slingshot считается конкурентом Snapchat, так как заставляет пользователей взаимодействовать друг с другом. О том, что Facebook собирается выпустить такое приложение, стало известно некоторое время назад. В Snapchat дл
|10.02.2014
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«Дыра» в анонимном мессенджере Snapchat отправляет iPhone и Android в ступор
Найденная уязвимость в популярном приложении Snapchat позволяет проводить атаки DoS (Denial of Service - «отказ в обслуживании») против вл
|25.12.2013
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Добрые хакеры уничтожили идею анонимного сервиса Snapchat
х API и код двух эксплойтов, позволяющих хакерам взламывать сервис по пересылке приватных сообщений Snapchat. Специалисты провели обратный инжиниринг мобильного приложения Snapchat и обн
Snapchat и организации, системы, технологии, персоны:
|Дуров Павел 329 13
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 12
|Spiegel Evan - Шпигель Эван 8 7
|Путин Владимир 3454 6
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 5
|Murphy Bobby - Мерфи Бобби 5 5
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
|Усманов Алишер 311 3
|Яровая Ирина 72 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Чернышенко Дмитрий 581 3
|Жаров Александр 183 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
|Волин Алексей 122 2
|Вольфсон Влад 59 2
|Кулин Филипп 53 2
|Горелкин Антон 118 2
|Навальный Алексей 63 2
|Козлюк Артем 39 2
|Дерипаска Олег 41 2
|Свинцов Андрей 55 2
|Мильнер Юрий 137 2
|Мизулина Екатерина 18 2
|Карев Алексей 15 2
|Seth Rohan - Сет Рохан 4 2
|Singh Gagan - Сингх Гаган 6 2
|Davison Paul - Дэвисон Пол 4 2
|Лугов Андрей 33 2
|Водясов Алексей 222 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Давыдов Денис 48 2
|Зайцев Михаил 345 2
|Вермишян Геворк 67 1
|Паршин Максим 323 1
|Одинцов Дмитрий 119 1
|Печатников Анатолий 37 1
|Бегтин Иван 61 1
|Ракишев Кенес 43 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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