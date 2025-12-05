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Snapchat

Snapchat

Snapchat  с 4 декабря 2025 года недоступен в России по решению властей.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.12.2025 Snapchat все. В России заблокировали один из самых безопасных мессенджеров в мире. Опрос

Минус мессенджер В России началась блокировка мессенджера Snapchat. Роскомнадзор признал, что ввел ограничительные меры против этого сервиса. Представи
30.11.2023 У российского суда бенефис: Apple, Snapchat, Pinterest оштрафованы на десятки миллионов

ноября 2023 г. Таганский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по ст. 13.11 ч. 9 КоАП РФ в отношении американских корпораций Apple Inc., фотохостинга Pinterest Inc. и владельца мессенджера Snapchat Snap Inc. и присудил административный штраф в размере 12 млн руб. первым двум компаниям и 9 млн руб. для Snap Inc. Причиной стало невыполнение оператором в области персональных данных

28.07.2022 WhatsApp, Tinder и Snapchat получили в России миллионные штрафы

ить штраф в размере 2 млн рублей», – вынес решение судья. Таганский суд назначил Tinder, WhatsApp и Snapchat штрафы за отказ локализовать данные российских пользователей В тот же день в аналоги
08.08.2018 В интернет утек исходный код соцсети, которую копирует Facebook

Утечка кода Исходный код приложения популярной соцсети Snapchat был выложен в свободном доступе на ресурсе GitHub. Компания Snap подтвердила ресурсу
21.05.2018 Самый высокооплачиваемый гендиректор США обвалил цену Snapchat через год после IPO

а The Information, 27-летний миллиардер Эван Шпигель (Evan Spiegel), один из создателей мессенджера Snapchat и нынешний глава материнской компании Snap, является единоличным источником нынешних
01.06.2017 Microsoft выпускает Skype с радикально новым дизайном

ndroid радикально обновленный интерфейс приложения Skype, который СМИ характеризуют как «похожий на Snapchat и Instagram». В ближайшем будущем обновление дизайна получит также Skype для iOS, Wi
11.05.2017 Snapchat отчитался об убытке в $2,21 млрд

Результаты кварталаЧистый убыток компании Snap, создавшей мессенджер Snapchat, составил в I кв. 2017 г. около $2,21 млрд. Период, охватывающий январь-март, стал д
03.03.2017 Создатели убыточного Snapchat разбогатели на IPO на $3,2 млрд

Масштабное IPO В минувший четверг 2 марта 2017 г. создатели мобильного приложения для общения Snapchat Эван Шпигель (Evan Spiegel) и Бобби Мерфи (Bobby Murphy) стали богаче на $3,2 млрд после того, как на первых после IPO торгах акции подорожали на 44%. Как сообщает Reuters, при закрыти
17.04.2015 Изгнанный из Apple топ-менеджер нашел работу в порномессенджере Snapchat

В январе 2014 г. бывший топ-менеджер Apple Скотт Форстолл (Scott Forstall) получил бонус от компании Snapchat за услуги консультанта в виде 50 тыс. акций, что соответствовало 0,11% ее акционерного капитала. В денежном выражении это составляет около $16,5 млн, исходя из предварительной оценки р
21.10.2014 Фото и видео 100 тыс. пользователей Snapchat «утекли» в сеть

Злоумышленники опубликовали в сети фото и видео из переписки более 100 тыс. пользователей известного мессенджера Snapchat. Это может тем более отпугнуть пользователей, что Snapchat всегда славился автоматическим удалением контента с серверов по истечении указанного в переписке срока. Таким образом,
14.10.2014 Microsoft запустила помесь Skype, Coub и Snapchat

арегистрировался. После того как ролик отправлен, он автоматически удаляется спустя 2 недели со всех устройств (включая устройство отправителя и получателя). Это напоминает принцип работы мессенджера Snapchat, в котором сообщения удаляются спустя некоторое заданное отправителем время. Кроме того, при удалении ролика в Skype Qik любой из сторон, он также будет автоматически стерт со всех дру
18.06.2014 Facebook выпустил «убийцу» Snapchat

ссенджерах. Новое приложение Slingshot от Facebook Можно связать аккаунт Slingshot с аккаунтом Facebook и увидеть, кто из друзей в Facebook уже пользуется приложением. Slingshot считается конкурентом Snapchat, так как заставляет пользователей взаимодействовать друг с другом. О том, что Facebook собирается выпустить такое приложение, стало известно некоторое время назад. В Snapchat дл
10.02.2014 «Дыра» в анонимном мессенджере Snapchat отправляет iPhone и Android в ступор

Найденная уязвимость в популярном приложении Snapchat позволяет проводить атаки DoS (Denial of Service - «отказ в обслуживании») против вл
25.12.2013 Добрые хакеры уничтожили идею анонимного сервиса Snapchat

х API и код двух эксплойтов, позволяющих хакерам взламывать сервис по пересылке приватных сообщений Snapchat. Специалисты провели обратный инжиниринг мобильного приложения Snapchat и обн

Публикаций - 151, упоминаний - 170

Snapchat и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4621 78
Telegram Group 2940 57
Google LLC 12690 40
X Corp - Twitter 2938 39
Microsoft Corporation 25775 37
Apple Inc 13156 37
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 34
Yandex - Яндекс 9216 15
VK - Mail.ru Group 3602 15
Snap Inc 110 14
Amazon Inc - Amazon.com 3277 14
МегаФон 10742 11
Alibaba Group 473 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 7
Meta Platforms 180 7
Roblox Corporation 96 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Samsung Electronics 11065 6
Huawei 4677 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 6
Dropbox 527 6
Tencent 190 6
Zello 25 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 5
Microsoft Corporation - GitHub 1075 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 5
Salesforce 498 5
Ростелеком 10948 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
Lenovo Group 2447 4
Xiaomi - Сяоми 2232 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Yahoo! 3726 4
HackerOne 38 3
data.ai - App Annie 85 3
Match Group 12 3
ByteDance 56 3
Telegram Messenger LLP 11 3
Gibson Security 3 3
Microsoft - LinkedIn 699 13
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 10
Uber 357 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
DST Global - Digital Sky Technologies 229 4
Airbnb 101 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
PornHub 26 3
Vimeo - Видеохостинг 71 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
Tesla Motors 461 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Транснефть 335 2
Walt Disney Company 647 2
Expedia Group 136 2
Флибуста 34 2
Sequoia Capital 115 2
JD.com - Jingdong Mall 101 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
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Россети Ленэнерго 1699 2
Резонанс НПП 407 2
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eBay Inc 1640 2
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ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
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ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 5
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 97
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 71
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 32
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Google Android 15244 50
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Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 34
Google YouTube - Видеохостинг 3002 29
Tencent - WeChat - мессенджер 177 28
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 28
Discord 181 23
ByteDance - TikTok 355 21
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 18
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 17
Microsoft Teams - MS Teams 670 17
Microsoft Windows 16882 16
Apple - App Store 3109 13
VK - Mail.ru - Одноклассники - ТамТам - TamTam - ОК сообщения - мессенджер 66 12
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 12
Linux OS 11533 11
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 11
Apple FaceTime 193 10
Statista 263 10
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 10
Pinterest 84 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
Tinder 52 9
МегаФон eMotion - Мессенджер 40 8
Apple macOS 2419 8
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 8
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 7
Threema - Мессенджер 22 7
Tencent QQ Messenger - мессенджер 44 6
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 6
Apple Music 125 6
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 6
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 87 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 120 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
Дуров Павел 329 13
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Путин Владимир 3454 6
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 5
Murphy Bobby - Мерфи Бобби 5 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
Усманов Алишер 311 3
Яровая Ирина 72 3
Шадаев Максут 1210 3
Чернышенко Дмитрий 581 3
Жаров Александр 183 3
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Волин Алексей 122 2
Вольфсон Влад 59 2
Кулин Филипп 53 2
Горелкин Антон 118 2
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Дерипаска Олег 41 2
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Карев Алексей 15 2
Seth Rohan - Сет Рохан 4 2
Singh Gagan - Сингх Гаган 6 2
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Водясов Алексей 222 2
Щеголев Игорь 699 2
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Бегтин Иван 61 1
Ракишев Кенес 43 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 81
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 55
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
Европа 24964 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 8
Азия - Азиатский регион 5920 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 8
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Индия - Bharat 5870 6
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Бразилия - Федеративная Республика 2520 6
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Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
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