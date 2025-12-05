Snapchat все. В России заблокировали один из самых безопасных мессенджеров в мире. Опрос Минус мессенджер В России началась блокировка мессенджера Snapchat. Роскомнадзор признал, что ввел ограничительные меры против этого сервиса. Представи

У российского суда бенефис: Apple, Snapchat, Pinterest оштрафованы на десятки миллионов ноября 2023 г. Таганский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по ст. 13.11 ч. 9 КоАП РФ в отношении американских корпораций Apple Inc., фотохостинга Pinterest Inc. и владельца мессенджера Snapchat Snap Inc. и присудил административный штраф в размере 12 млн руб. первым двум компаниям и 9 млн руб. для Snap Inc. Причиной стало невыполнение оператором в области персональных данных

WhatsApp, Tinder и Snapchat получили в России миллионные штрафы ить штраф в размере 2 млн рублей», – вынес решение судья. Таганский суд назначил Tinder, WhatsApp и Snapchat штрафы за отказ локализовать данные российских пользователей В тот же день в аналоги

В интернет утек исходный код соцсети, которую копирует Facebook Утечка кода Исходный код приложения популярной соцсети Snapchat был выложен в свободном доступе на ресурсе GitHub. Компания Snap подтвердила ресурсу

Самый высокооплачиваемый гендиректор США обвалил цену Snapchat через год после IPO а The Information, 27-летний миллиардер Эван Шпигель (Evan Spiegel), один из создателей мессенджера Snapchat и нынешний глава материнской компании Snap, является единоличным источником нынешних

Microsoft выпускает Skype с радикально новым дизайном ndroid радикально обновленный интерфейс приложения Skype, который СМИ характеризуют как «похожий на Snapchat и Instagram». В ближайшем будущем обновление дизайна получит также Skype для iOS, Wi

Snapchat отчитался об убытке в $2,21 млрд Результаты кварталаЧистый убыток компании Snap, создавшей мессенджер Snapchat, составил в I кв. 2017 г. около $2,21 млрд. Период, охватывающий январь-март, стал д

Создатели убыточного Snapchat разбогатели на IPO на $3,2 млрд Масштабное IPO В минувший четверг 2 марта 2017 г. создатели мобильного приложения для общения Snapchat Эван Шпигель (Evan Spiegel) и Бобби Мерфи (Bobby Murphy) стали богаче на $3,2 млрд после того, как на первых после IPO торгах акции подорожали на 44%. Как сообщает Reuters, при закрыти

Изгнанный из Apple топ-менеджер нашел работу в порномессенджере Snapchat В январе 2014 г. бывший топ-менеджер Apple Скотт Форстолл (Scott Forstall) получил бонус от компании Snapchat за услуги консультанта в виде 50 тыс. акций, что соответствовало 0,11% ее акционерного капитала. В денежном выражении это составляет около $16,5 млн, исходя из предварительной оценки р

Фото и видео 100 тыс. пользователей Snapchat «утекли» в сеть Злоумышленники опубликовали в сети фото и видео из переписки более 100 тыс. пользователей известного мессенджера Snapchat. Это может тем более отпугнуть пользователей, что Snapchat всегда славился автоматическим удалением контента с серверов по истечении указанного в переписке срока. Таким образом,

Microsoft запустила помесь Skype, Coub и Snapchat арегистрировался. После того как ролик отправлен, он автоматически удаляется спустя 2 недели со всех устройств (включая устройство отправителя и получателя). Это напоминает принцип работы мессенджера Snapchat, в котором сообщения удаляются спустя некоторое заданное отправителем время. Кроме того, при удалении ролика в Skype Qik любой из сторон, он также будет автоматически стерт со всех дру

Facebook выпустил «убийцу» Snapchat ссенджерах. Новое приложение Slingshot от Facebook Можно связать аккаунт Slingshot с аккаунтом Facebook и увидеть, кто из друзей в Facebook уже пользуется приложением. Slingshot считается конкурентом Snapchat, так как заставляет пользователей взаимодействовать друг с другом. О том, что Facebook собирается выпустить такое приложение, стало известно некоторое время назад. В Snapchat дл

«Дыра» в анонимном мессенджере Snapchat отправляет iPhone и Android в ступор Найденная уязвимость в популярном приложении Snapchat позволяет проводить атаки DoS (Denial of Service - «отказ в обслуживании») против вл