Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176652
ИКТ 13755
Организации 10711
Ведомства 1465
Ассоциации 1002
Технологии 3463
Системы 25748
Персоны 75769
География 2871
Статьи 1524
Пресса 1223
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2644
Мероприятия 855

МегаФон eMotion Мессенджер


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 Ученые Сбербанка и НИУ ВШЭ научили искусственный интеллект точнее распознавать человеческие эмоции 1
14.10.2024 Портрет предпринимателя: Лев Мазараки 1
26.12.2022 У владельцев iPhone появились проблемы при звонках в России 1
16.08.2021 В России появился сотовый тариф без абонентской платы и с бесплатными звонками 1
19.04.2021 Зачем нам нужен VoWi-Fi? 1
16.12.2020 «Мегафон» сделал внутрисетевые звонки доступными при отрицательном балансе 1
23.09.2020 «Мегафон» запускает опцию «Копилка минут» 1
20.05.2020 «Мегафон» запустил новую тарифную линейку 1
13.04.2020 «Мегафон» открыл безлимитный доступ к ключевым ресурсам 1
31.10.2019 Юрий Латин, Bell Integrator -

Биометрия в банках пока проваливается из-за страхов, раздутых в СМИ

 1
24.12.2018 «МегаФон» запустил опцию «Роуминг, гудбай для бизнеса» 1
22.11.2018 Началось производство взрывобезопасных батарей повышенной емкости для смартфонов 1
20.11.2018 «Мегафон» поднял цены на роуминг из-за девальвации рубля 1
13.06.2018 «Мегафон» сообщил о расширении тарифного плана для гостей из других стран 1
19.07.2017 «Билайн» выпустил в России «революционный» мессенджер 1
06.07.2017 МТС сделала безлимитными «Вконтакте», Facebook, Skype и WhatsApp 1
29.05.2017 «Мегафон» придумал, как брать больше денег с абонентов: Новая тарифная линейка 1
10.03.2017 Какой мессенджер самый популярный в России? На рынке сменился лидер 1
07.11.2016 Российский «мессенджер для чиновников» не должен работать с MacOS 1
16.06.2016 «Мегафон» обеспечил качественную связь в популярных местах отдыха на Востоке России 1
25.05.2016 «Мегафон» резко снизил цены на интернет в роуминге 1
12.08.2015 Шесть лучших оболочек для Android: выбор ZOOM 1
16.10.2014 Huawei начинает продавать в России «первый в мире 8-ядерный LTE-смартфон» 1
25.03.2014 Обзор Huawei Honor 3: самый обычный смартфон в мире 1
18.03.2014 Huawei представила обновленный планшет MediaPad 10 Link+ 3G 1
10.11.2013 Большой тест гигантских смартфонов: сравним четыре новых фаблета? 1
19.06.2013 Huawei представил самый тонкий смартфон в мире. ФОТО 1
12.04.2013 Huawei Honor 2 - смартфон с фирменными процессором и программной облочкой 1
11.04.2013 Обзор смартфона Huawei Ascend G510: некрепкий середнячок 1
27.02.2013 Huawei представил самый быстрый смартфон в мире 1
22.01.2013 Шестидюймовый смартфон Huawei Ascend Mate: для тех, кому повезло с руками 1
06.12.2012 Воспоминания греют не только душу, но и тело 1
07.10.2011 Обзор Huawei IDEOS S7 Slim: "семерка" для пенсионеров 1
22.04.2011 Hercules анонсировала линейку веб-камер 1
14.04.2010 Ослепленные ревностью: часть 1 1
28.07.2009 Чисто акриловая «вертушка» 1
27.02.2007 PS3 в Европе: плохие и хорошие новости 1
07.10.1999 Sony выпустит PlayStation 3 в 2002 году 1
13.09.1999 Выход Sony PlayStation 2 задерживается на три месяца 1

Публикаций - 39, упоминаний - 39

МегаФон eMotion и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9327 17
Huawei 4034 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8915 8
Snapchat 132 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13296 7
Telegram Group 2239 6
Samsung Electronics 10388 6
Sony 6575 5
Yandex - Яндекс 7789 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4172 4
Meta Platforms - Facebook 4469 3
Apple Inc 12290 3
Lenovo Group 2309 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2969 3
Google LLC 11969 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 755 3
LG Electronics 3641 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 776 2
Meizu Technology - DreamSmart Group 164 2
Xiaomi 1827 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 290 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 316 2
Philips 2065 2
MediaTek - Ralink 540 2
Huawei - HiSilicon Technologies 61 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Qing Tao (Kunshan) Energy Development 5 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 53 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
VK - Mail.ru Group 3486 1
Ростелеком 9957 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 933 1
X Corp - Twitter 2883 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3252 1
Yahoo! 3699 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
Новые облачные технологии (НОТ) 456 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1887 2
Visa International 1953 2
Vimeo - Видеохостинг 69 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7642 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 259 1
Volkswagen Group - VW 288 1
Apteka.ru - Аптека.ру 9 1
Volkswagen Audi Group 218 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 1
Dyson 128 1
GFG - Lamoda - Купишуз 171 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 104 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 259 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2892 1
BMW Group 459 1
Zepter 3 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 106 1
Walt Disney Company 628 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 65 1
Royal Dutch Shell - Шелл 216 1
Madrobots - Мэдроботс 3 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4433 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3225 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3429 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 76 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5077 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 996 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5581 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4639 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ГлавНИВЦ ФГУП - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 6 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6307 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 52 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24764 16
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7524 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12613 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8656 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24921 11
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21239 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26091 10
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6105 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28312 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21181 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24955 8
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2535 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53223 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9577 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4927 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2877 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9882 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12660 6
USB micro 969 6
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1934 6
Наушники - Headphones 4130 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10132 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6131 5
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2144 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8169 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9444 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10838 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12422 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8300 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7441 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8680 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11594 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3133 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8399 4
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2415 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68509 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2296 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7846 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6138 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17412 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1130 14
Rakuten Viber 632 13
Google Android 14301 13
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 172 10
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - TamTam - мессенджер 60 8
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 7
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 242 6
Huawei Ascend - серия смартфонов 87 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 5
Apple iOS 7984 5
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 5
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 105 5
Google Play - Google Store - Android Market 3352 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5046 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7183 4
Google YouTube - Видеохостинг 2819 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 793 3
Samsung Galaxy Note 696 3
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 71 3
Apple - App Store 2937 3
Apple iPhone 6 4863 3
Honor - серия смартфонов 212 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4059 3
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 380 3
МегаФон - Мультифон 38 3
VK - Mail.Ru Почта 351 2
Opera Browser - Браузер 1028 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1840 2
Samsung Electronics TouchWiz 202 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2803 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1581 2
Google Chrome - браузер 1598 2
Apple iPhone 5 773 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 283 2
МТС Коннект - МТС Connect 46 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1142 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 695 2
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 268 2
Apple Pay 495 2
Huawei Mate - серия смартфонов 369 2
Вольфсон Влад 59 3
Вермишян Геворк 63 1
Кузнецов Андрей 73 1
Фетисов Александр 21 1
Fisker Henrik - Фискер Генрик 2 1
Goodenough John - Гуденаф Джон 5 1
Брюквин Юрий 299 1
Латин Юрий 16 1
Пронина Антонина 4 1
Laurenceau Jean-Philippe - Лорансо Жан-Филипп 1 1
Исайкин Вячеслав 3 1
Щельцин Арсений 8 1
Ken Kutaragi - Кутараги Кен 25 1
Мазараки Лев 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149647 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17516 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52635 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44315 7
Япония 13379 5
Европа 24407 5
Италия - Итальянская Республика 4384 4
Турция - Турецкая республика 2425 4
Таиланд - Королевство 837 4
Финляндия - Финляндская Республика 3629 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3550 3
Израиль 2755 3
Латвия - Латвийская Республика 821 3
Египет - Арабская Республика 1024 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4015 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13416 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1088 2
Южная Корея - Республика 6740 2
Норвегия - Королевство 1814 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 2
Германия - Федеративная Республика 12792 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1756 2
Бразилия - Федеративная Республика 2400 2
Чехия - Чешская Республика 1319 2
Нидерланды 3562 2
Эстония - Эстонская Республика 752 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1381 2
Литва - Литовская Республика 655 2
Хорватия - Республика 278 2
Абхазия - Республика 174 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1025 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5259 2
Дания - Королевство 1309 1
Швеция - Королевство 3646 1
Исландия 242 1
Польша - Республика 1974 1
Канада 4926 1
Бельгия - Королевство 1159 1
Ближний Восток 2989 1
Франция - Французская Республика 7905 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6571 12
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5899 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3610 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52787 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5107 4
Английский язык 6751 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2348 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6592 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2510 3
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 528 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11153 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10215 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49362 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24858 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16756 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8005 2
Спорт - Футбол 741 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1309 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2818 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9187 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9111 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14190 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 711 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4061 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19303 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5263 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30312 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3694 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5034 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6004 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6460 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5609 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5356 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7648 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2822 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1615 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1853 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1830 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10205 1
Wikipedia - Википедия 534 2
Engadget - Блог о технологиях 422 1
The Guardian - Британская газета 371 1
Phys.org 972 1
Правжизнь.РФ 3 1
Bloomberg 1324 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1991 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8222 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 995 1
IDC - International Data Corporation 4921 1
Gartner - Гартнер 3575 1
Рустелеком ТК 304 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 2
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 51 1
Открытое образование 10 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 129 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 1
University of Delaware - Делавэрский университет - Университет Делавэра - Mount Cuba Astronomical Observatory, MCAG - Астрономическая обсерватория Маунт-Куба 18 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 235 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 64 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 554 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 604 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для планирования питания: выбор ZOOM

Самые безопасные вентиляторы в 2025 году: выбор ZOOM

Как компания Dreame приближает будущее: от пылесосов для бассейнов до сверхскоростных двигателей

Показать еще

Наука

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной
Показать еще