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МегаФон eMotion Мессенджер
УПОМИНАНИЯ
МегаФон eMotion и организации, системы, технологии, персоны:
|Wikipedia - Википедия 534 2
|Engadget - Блог о технологиях 422 1
|The Guardian - Британская газета 371 1
|Phys.org 972 1
|Правжизнь.РФ 3 1
|Bloomberg 1324 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1991 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8222 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 995 1
|IDC - International Data Corporation 4921 1
|Gartner - Гартнер 3575 1
|Рустелеком ТК 304 1
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