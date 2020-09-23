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«Мегафон» запускает опцию «Копилка минут»

Телеком Мобильная связь
, Текст: Эльяс Касми

«Мегафон» развивает основную тарифную линейку #БезПереплат и запускает новую опцию – «Копилка минут». Теперь оплаченные минуты разговоров сохраняются, и ими можно воспользоваться в любое время, если доступного в пакете объема не хватило.

Возможность сохранять навсегда оплаченные гигабайты интернета появилась у абонентов «Мегафона» весной с запуском тарифной линейки #БезПереплат. Опция оказалась востребованной. За это время пользователи уже накопили 10 тыс. гигабайт интернета. Это эквивалентно просмотру более 30 тыс. часов видео или прослушиванию более 3 млн песен онлайн. Теперь сохранить можно не только гигабайты, включенные в пакет, но и минуты разговоров.

«Мы постоянно анализируем поведение наших абонентов, чтобы предложить актуальные условия тарифов. Мы видим, что 25% абонентов пользуются связью неравномерно – в одном месяце не используют пакет включенных минут полностью, а в следующем выходят за существующий лимит. Новая опция позволит таким абонентам избежать лишних расходов. Минуты сохранятся навсегда, и их можно будет использовать, например, в праздничные дни, когда объем звонков традиционно возрастает», - отметил коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.

Активировать бесплатную опцию можно в личном кабинете. У тех, кто уже пользуется опцией переноса гигабайт интернета, накопление минут начнется автоматически. Количество сохраняемых минут зависит от тарифного плана и в среднем в 1,5-2 раза превышает объем ежемесячного пакета.

Пользователи новой линейки также могут бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе счета, причем не только писать сообщения, но и совершать звонки и отправлять медиа-файлы без расходования пакета интернета в WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat и Telegram.

В линейку #БезПереплат встроена бесплатная защита от нежелательных подписок в интернете. Также пользователям линейки автоматически подключается бесплатный пакет «Мегафон ТВ» из 50 ТВ-каналов, трафик при просмотре которых не расходуется.



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