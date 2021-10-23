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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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23.10.2021 Как записывать конференции в Zoom и других видеочатах 1
04.10.2021 Facebook сознательно стравливает людей, чтобы удержать пользователей в соцсети 1
07.09.2021 WhatsApp оставляет без связи владельцев старых iPhone и Android 2
19.07.2021 WhatsApp глючит на смартфонах Samsung. Как этого избежать 2
29.06.2021 Opera представляет новую версию десктопного браузера R5 1
23.06.2021 Opera представила новую версию десктопного браузера под названием R5 1
21.05.2021 Владельцев iPhone по всему миру могут оставить без WhatsApp 1
07.05.2021 Google заставит разработчиков признаться, какие данные Android-пользователей они собирают 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
20.04.2021 Group-IB зафиксировала атаку на пользователей Facebook в 84 странах мира 4
13.04.2021 У любого пользователя WhatsApp можно отобрать аккаунт. Для этого не нужно быть хакером 1
04.03.2021 В WhatsApp для Windows и макбуков появились аудио- и видеозвонки. Но без смартфона все равно не обойтись 2
01.03.2021 Xiaomi выпустила собственный Clubhouse через неделю после того, как его уничтожила 1
20.02.2021 WhatsApp навсегда запретит миллионам пользователей отправлять и получать сообщения 1
16.12.2020 «Мегафон» сделал внутрисетевые звонки доступными при отрицательном балансе 1
10.12.2020 «Альфастрахование» и Альфа-банк запустили продажи страховой защиты через чат-бот Alfa Message 1
04.12.2020 Canon выпустила цветной струйный принтер начального уровня Pixma TS3440. Фото 1
30.11.2020 Какой браузер лучше выбрать для Windows: сравнение программ 1
05.11.2020 WhatsApp последним реализовал главную особенность «секретных» мессенджеров 1
29.10.2020 iPhone и Android можно взломать, отправив ссылку в мессенджер 2
28.10.2020 Онлайн-сервис Pyrus автоматизировал обработку комментариев из Instagram для служб поддержки клиентов 1
23.09.2020 «Мегафон» запускает опцию «Копилка минут» 1
21.09.2020 В Windows 10 появится встроенный «убийца» Zoom 1
18.09.2020 МТС запустила бесплатную опцию с безлимитным YouTube на тарифе «Мой Smart» 1
27.08.2020 Дочка Мизулиной требует ограничить скорость для иностранных соцсетей и мессенджеров. Telegram снова в опасности 1
14.08.2020 В России заработала платежная система Facebook Pay 1
25.06.2020 Opera встроила Twitter в свой десктопный браузер 1
28.05.2020 Infobip представила облачное решение Conversations для автоматизации клиентского сервиса 2
22.05.2020 Исследование Accenture: самоизоляция ускорит рост рынка чат-ботов 1
20.05.2020 «Мегафон» запустил новую тарифную линейку 1
14.05.2020 Новая платформа CommuniGate Pro получила интеграцию с мессенджерами и популярными ВКС-системами 1
06.05.2020 Мобильные устройства — одни из самых популярных «точек входа» для хакеров 1
13.04.2020 «Мегафон» открыл безлимитный доступ к ключевым ресурсам 1
20.03.2020 Netflix заставили ухудшить качество вещания, чтобы не поломать интернет 1
28.10.2019 Разработчики шпионского ПО пригрозили судом журналистам, которые о них написали 1
30.09.2019 WhatsApp перестанет работать на тысячах iPhone и Android 2
30.08.2019 Google заплатит за уязвимости, найденные в Facebook, Instagram и WhatsApp 1
30.07.2019 Миллиард устройств на Android можно взломать, переслав им видео 1
04.07.2019 Чат-бот от резидента «Сколково» поможет выбрать автомобиль BMW 1
18.06.2019 Facebook запускает криптовалюту, которая может заменить деньги 2

Публикаций - 144, упоминаний - 187

Meta упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Meta - Facebook 3965 81
Telegram Group 706 70
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1721 36
Apple Inc - Эппл Рус 8695 31
Twitter 2208 28
Google LLC 8710 28
Microsoft Corporation 14647 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6537 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5420 12
VK - Mail.ru Group 2692 11
Yandex - Яндекс 4294 9
Samsung Electronics 7067 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7442 7
Opera Software 279 6
Zoom Int - Zoom Video Communications 852 6
RuTube - видеохостинг 131 6
LiveTex - ЛайвТекс 31 6
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 5
Yota - Скартел 623 5
SEC Consult Services 991 5
Huawei 2881 4
VideoMost - ВидеоМост 191 4
TrueConf - ТруКонф 254 3
HP Inc. 3664 3
Vodafone Group 621 3
Rambler Group - Рамблер ГК 630 3
Spirit DSP - Спирит Корп 282 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1222 3
Nokia Corporation 3374 3
Lenovo Group 1841 3
Xiaomi 909 3
Lenovo Motorola 1634 2
Turkcell 267 2
Intel Corporation 5711 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1456 2
Amazon Inc - Amazon.com 1664 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 623 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2073 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7220 2
Vimeo - Видеохостинг 57 5
LinkedIn 542 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4456 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1494 3
Открытие ФК 547 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 335 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1727 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
HeadHunter Group - HH Group 368 2
Visa International 1432 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
Мосэнергосбыт АО 80 1
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 1
ВТБ24 599 1
Флибуста 27 1
Sony Pictures Entertainment 106 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
Интер РАО ПАО 219 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 1
Банк Россия 57 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 60 1
Связь-банк 101 1
РУСАЛ - Объединённая компания 31 1
Carl Zeiss 234 1
Uber 258 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
МБА-Москва Банк 7 1
Центр-инвест КБ 32 1
СберАвто 18 1
Golden Brick Capital Management 3 1
SkyScanner 17 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 55 1
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 17 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 10 1
Ак Барс Банк 177 1
eBay Inc 841 1
Uber Technologies 259 1
Газпромбанк - ГПБ 733 1
МКБ - Московский кредитный банк 273 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1797 8
Таганский районный суд города Москвы 44 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1920 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 467 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2137 4
Президент Российской Федерации 1529 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1846 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6401 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1099 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 42 1
Администрация города Владимира 1 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 89 1
Верховный суд Российской Федерации 228 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 192 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 460 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 402 1
Правительство Москвы 720 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 556 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 166 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 79 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1790 1
Администрация Президента РФ 284 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 307 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 230 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1759 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 757 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 630 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 176 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1680 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1331 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 163 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2404 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1658 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1094 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 44 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 31 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 34 1
Единая Россия - Политическая партия 197 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 65 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3352 17
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8419 10
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 166 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1408 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1240 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5719 8
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1214 7
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 138 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1680 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4014 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1163 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11194 4
Google Android-приложения и разработчики 236 4
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 44 4
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1783 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2284 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 200 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1735 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 528 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 352 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 698 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3505 3
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 46 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2671 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3625 3
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 201 3
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 266 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 4823 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1198 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 137 2
3G - Стандарт мобильной связи 4224 2
МФУ - Многофункциональное устройство 686 2
NLU - Natural-language understanding - Обработка естественного языка 20 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 311 2
GSMA RCS Universal Profile - RCS Chat - Rich Communication Services - Система передачи коротких сообщений и контактных данных между абонентами подвижной (сотовой) связи 15 2
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 98 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1871 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3179 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1148 2
WhatsApp Messenger 656 94
Rakuten Viber 430 64
Google Android 10783 44
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 570 40
Microsoft Skype 1739 35
Apple iOS 5759 33
Snapchat 89 25
Microsoft Windows 10 8067 21
Google Play - Google Store - Android Market 2517 19
Apple iMessage - Мессенджер 116 19
Google YouTube - Видеохостинг 2054 17
WeChat - Мессенджер 96 17
Opera - Браузер 756 16
Apple - App Store 2209 16
VK - Mail.ru Одноклассники 922 15
Apple iPhone - серия смартфонов 5361 14
ICQ 625 10
Apple macOS 1012 10
МегаФон eMotion - Мессенджер 20 9
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 9
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 9
Google Gmail 731 8
Google Hangouts - Мессенджер 63 8
Statista 82 6
Apple iPad 3263 6
Linux OS 5113 6
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 97 6
Google Chrome - браузер 1122 5
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1545 5
Apple Safari - Браузер 684 5
Microsoft Edge - Браузер 1354 5
QQ - мессенджер 28 5
Opera Neon - браузер 7 5
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 6 5
Apple Music 72 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
Chromium - Браузер 166 4
Zvooq 31 4
Apple Siri - Голосовой помощник 302 4
Tinder 24 4
Дуров Павел 216 10
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 267 6
Бакутеев Владимир 17 5
Жаров Александр 166 4
Вольфсон Влад 55 4
Kocemba Maciej - Коцемба Мачей 6 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 340 3
Добрынин Владимир 32 3
Kolondra Krystian - Колондра Кристиан 12 3
Путин Владимир 2070 2
Никифоров Николай 1127 2
Steve Jobs - Стив Джобс 836 2
Кулин Филипп 39 2
Яровая Ирина 63 2
Чесаков Георгий 18 2
Кузнецов Андрей 43 2
Фетисов Александр 12 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 323 2
Виноградова Виктория 2 2
Галушкин Олег 168 1
Лугов Андрей 32 1
Водясов Алексей 97 1
Щеголев Игорь 676 1
Давыдов Денис 32 1
Демидов Сергей 50 1
Палей Лев 31 1
Кравченко Георгий 9 1
Зайцев Михаил 146 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
Колбин Евгений 44 1
Чернов Даниил 50 1
Вермишян Геворк 61 1
Волин Алексей 114 1
Бургов Владимир 9 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 89 1
Бусаргин Андрей 23 1
Ашманов Станислав 8 1
Черкасова Надия 21 1
Кривозубов Павел 26 1
Горелкин Антон 34 1
Россия - Российская федерация - РФ 67839 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 19155 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7228 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21400 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5592 8
Турция - Турецкая республика 1141 7
Франция - Французская Республика 2797 7
Бразилия - Федеративная Республика 1358 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9662 6
Германия - Федеративная Республика 4776 6
Австралия - Австралийский Союз 1449 6
Индия - Республика 2777 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7345 5
Испания - Королевство 1595 5
Канада 1689 5
Норвегия - Королевство 549 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 647 4
Таиланд - Королевство 450 4
Южная Корея - Республика 2015 4
Австрия - Австрийская Республика 656 3
Португалия - Португальская Республика 404 3
Саудовская Аравия - Королевство 338 3
Италия - Итальянская Республика 1767 3
Китай - Гонконг - Специальный административный район 726 3
Нидерланды 1206 3
Бельгия - Королевство 503 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 941 3
Израиль 938 3
Япония 4112 3
Латвия - Латвийская Республика 531 3
Польша - Республика 1042 3
Нигерия - Федеративная Республика 161 3
Хорватия - Республика 149 3
Финляндия - Финляндская Республика 1024 3
Литва - Литовская Республика 395 3
Дания - Королевство 502 3
Украина 4374 2
Чехия - Чешская Республика 623 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2460 2
Беларусь - Белоруссия 2496 2
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 59 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3699 3
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 182 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 466 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1066 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
Страхование - Страховое дело 46 1
Антитеррор 64 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 34 1
Социальная инженерия - Психологическое манипулирование людьми 8 1
Сборная России по футболу - Общенациональная стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года 6 1
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях 3 1
Made in China - Сделано в Китае 8 1
Русский язык 1221 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4556 1
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 1
Чарас - Чаррас - Наркотическое вещество, чистая необработанная смолка, собранная с листьев и соцветий конопли индийской 4 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1380 1
Мошенничество 67 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 122 1
Пиратство - Авторское право 251 1
КПД - Коэффициент полезного действия 74 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 148 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 690 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 482 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 132 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2448 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 594 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1107 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1100 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1764 1
The Verge - Издание 448 6
TechCrunch - TechCrunch Awards 1132 6
Thomson Reuters - Рейтер 3331 4
РИА Новости 702 3
The Guardian - Британская газета 226 2
Bloomberg 801 2
WikiLeaks 106 2
ThreatPost 9 1
WABetaInfo 4 1
BuzzFeed 13 1
Daily Mail 32 1
Mashable 320 1
SamMobile 40 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 720 1
PornHub 23 1
PC Magazine - PCMag 48 1
The Information 39 1
VentureBeat 86 1
Yahoo News 17 1
Медуза - Meduza 19 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 211 1
РосКомСвобода 77 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 118 1
Business Insider 182 1
WSJ - The Wall Street Journal 162 1
ZDnet 395 1
The Register 656 1
The Wall Street Journal 765 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 543 1
Wikipedia - Википедия 358 1
Forbes - Форбс 473 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 719 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2423 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
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