Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Meta
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Публикаций - 144, упоминаний - 187
Meta упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дуров Павел 216 10
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 267 6
|Бакутеев Владимир 17 5
|Жаров Александр 166 4
|Вольфсон Влад 55 4
|Kocemba Maciej - Коцемба Мачей 6 4
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 340 3
|Добрынин Владимир 32 3
|Kolondra Krystian - Колондра Кристиан 12 3
|Путин Владимир 2070 2
|Никифоров Николай 1127 2
|Steve Jobs - Стив Джобс 836 2
|Кулин Филипп 39 2
|Яровая Ирина 63 2
|Чесаков Георгий 18 2
|Кузнецов Андрей 43 2
|Фетисов Александр 12 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 323 2
|Виноградова Виктория 2 2
|Галушкин Олег 168 1
|Лугов Андрей 32 1
|Водясов Алексей 97 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Давыдов Денис 32 1
|Демидов Сергей 50 1
|Палей Лев 31 1
|Кравченко Георгий 9 1
|Зайцев Михаил 146 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
|Колбин Евгений 44 1
|Чернов Даниил 50 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Волин Алексей 114 1
|Бургов Владимир 9 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 89 1
|Бусаргин Андрей 23 1
|Ашманов Станислав 8 1
|Черкасова Надия 21 1
|Кривозубов Павел 26 1
|Горелкин Антон 34 1
|The Verge - Издание 448 6
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1132 6
|Thomson Reuters - Рейтер 3331 4
|РИА Новости 702 3
|The Guardian - Британская газета 226 2
|Bloomberg 801 2
|WikiLeaks 106 2
|ThreatPost 9 1
|WABetaInfo 4 1
|BuzzFeed 13 1
|Daily Mail 32 1
|Mashable 320 1
|SamMobile 40 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 720 1
|PornHub 23 1
|PC Magazine - PCMag 48 1
|The Information 39 1
|VentureBeat 86 1
|Yahoo News 17 1
|Медуза - Meduza 19 1
|WarnerMedia CNN - Телеканал 211 1
|РосКомСвобода 77 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 118 1
|Business Insider 182 1
|WSJ - The Wall Street Journal 162 1
|ZDnet 395 1
|The Register 656 1
|The Wall Street Journal 765 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 543 1
|Wikipedia - Википедия 358 1
|Forbes - Форбс 473 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 919887, в очереди разбора - 822859.
Создано именных указателей - 47136.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 919887, в очереди разбора - 822859.
Создано именных указателей - 47136.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru