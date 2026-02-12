Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Meta* Facebook* Messenger FB Messenger Мессенджер

Соцсеть Facebook запрещена в РФ. Она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.02.2026 Власти наглухо «забетонировали» выходы из России в Facebook*, Instagram* и Tor 1
Мобильность в бизнесе 2021 1
23.04.2025 В США взлет популярности мессенджеров с шифрованием после скандала с утечкой данных у министра обороны 1
14.04.2025 Власти США готовятся отнять у Цукерберга Instagram** и WhatsApp*** 1
13.12.2024 В России заблокирован Viber, мессенджер с российскими корнями 1
04.03.2024 Исходный код скандально знаменитого шпионского ПО Pegasus передадут WhatsApp 1
01.02.2023 Экс-сотрудники Facebook*: Компания специально разряжала смартфоны своих пользователей 1
21.07.2022 В WhatsApp заработала «самая востребованная» пользователями функция 1
28.03.2022 В WhatsApp, iMessage и Signal уже три года можно легко подделывать сообщения, отправляя жертв на вредоносные сайты 1
17.03.2022 Резкий рост популярности российских мессенджеров: анализ интернет-трафика пользователей Yota 1
08.02.2022 Yota запустила тариф для «чиллеров» 1
07.02.2022 Европейцев грозят оставить без Facebook и Instagram из-за неудобных законов. России это не касается 1
31.01.2022 В WhatsApp гигантская «дыра». Кто угодно может прочитать чужие удаленные сообщения 1
30.12.2021 Мировая медицина работает на древних «дырявых» операционках. Данные пациентов утекают гигабайтами 1
20.12.2021 На российском рынке ВКС лидируют отечественные решения с высоким экспортным потенциалом 2
11.12.2021 Индикация набора текста в мессенджерах — как это работает 1
18.11.2021 Владелец Facebook «убил» мессенджер для Instagram 1
23.10.2021 Как записывать конференции в Zoom и других видеочатах 1
14.10.2021 Yota запустила продажи SIM-карт на маркетплейсах Lite-Mobile и «Холодильник.ру» 1
04.10.2021 Facebook сознательно стравливает людей, чтобы удержать пользователей в соцсети 1
29.09.2021 Yota открыла продажи SIM-карт на «Сбермегамаркете» 1
07.09.2021 WhatsApp оставляет без связи владельцев старых iPhone и Android 1
16.08.2021 В России появился сотовый тариф без абонентской платы и с бесплатными звонками 1
09.08.2021 Российских учителей и чиновников переведут на отечественные мессенджеры 1
19.07.2021 WhatsApp глючит на смартфонах Samsung. Как этого избежать 1
29.06.2021 Opera представляет новую версию десктопного браузера R5 1
23.06.2021 Opera представила новую версию десктопного браузера под названием R5 1
21.05.2021 Владельцев iPhone по всему миру могут оставить без WhatsApp 1
07.05.2021 Google заставит разработчиков признаться, какие данные Android-пользователей они собирают 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
20.04.2021 Group-IB зафиксировала атаку на пользователей Facebook в 84 странах мира 1
13.04.2021 У любого пользователя WhatsApp можно отобрать аккаунт. Для этого не нужно быть хакером 1
02.04.2021 Yota начала продажу SIM-карт в отделениях «Почты России» 1
04.03.2021 В WhatsApp для Windows и макбуков появились аудио- и видеозвонки. Но без смартфона все равно не обойтись 1
01.03.2021 Xiaomi выпустила собственный Clubhouse через неделю после того, как его уничтожила 1
20.02.2021 WhatsApp навсегда запретит миллионам пользователей отправлять и получать сообщения 1
18.02.2021 Как почистить кэш в мессенджерах на смартфоне 1
16.12.2020 «Мегафон» сделал внутрисетевые звонки доступными при отрицательном балансе 1

Публикаций - 177, упоминаний - 181

Meta* и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4621 113
Telegram Group 2940 94
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 46
Apple Inc 13156 39
Google LLC 12690 37
X Corp - Twitter 2938 34
Microsoft Corporation 25775 31
Snapchat 151 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
МегаФон 10742 13
VK - Mail.ru Group 3602 13
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 12
Samsung Electronics 11065 11
Yandex - Яндекс 9216 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 7
Otello Corporation - Opera Software 340 7
LiveTex - ЛайвТекс 34 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Huawei 4677 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 5
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
VideoMost - ВидеоМост 285 4
TrueConf - ТруКонф 454 4
Zello 25 3
Rakuten 51 3
Meta Platforms 180 3
Novofon - Новофон - сервис облачной телефонии ex-Zadarma 50 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Lenovo Group 2447 3
Xiaomi - Сяоми 2232 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
HP Inc. 5883 3
Vodafone Group 1412 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
Dropbox 527 3
Spirit DSP - Спирит Корп 482 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Microsoft - LinkedIn 699 6
Vimeo - Видеохостинг 71 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Superjob - Суперджоб 858 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Резонанс НПП 407 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Visa International 1993 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
Ак Барс Банк 283 2
Спортмастер - Sportmaster 201 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
СДМ-Банк 75 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Carl Zeiss AG 307 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
Русский стандарт Банк 509 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 1
Apteka.ru - Аптека.ру 11 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
Флибуста 34 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 30 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 11
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
ФРИИ Акселератор 59 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
Администрация Владимира 3 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 23 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
Администрация Ненецкого автономного округа - НИАЦ НАО КУ - Ненецкий информационно-аналитический центр Казённое учреждение Ненецкого АО 5 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 143
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 80
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 61
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 36
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 35
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 34
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 33
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 33
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 30
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 28
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 22
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 22
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 21
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 18
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 17
Оповещение и уведомление - Notification 5945 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 16
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 16
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 16
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 16
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 15
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 14
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 14
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 14
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 13
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 12
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 12
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 12
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 11
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 122
Rakuten Viber 665 78
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 54
Google Android 15244 52
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 47
Apple iOS 8583 39
Apple iMessage - Мессенджер 167 25
Google YouTube - Видеохостинг 3002 25
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 25
Tencent - WeChat - мессенджер 177 23
Microsoft Windows 16882 21
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 19
VK - Mail.ru - Одноклассники - ТамТам - TamTam - ОК сообщения - мессенджер 66 18
Apple - App Store 3109 17
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 17
Opera Browser - Браузер 1050 17
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 12
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 87 11
Apple macOS 2419 11
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 11
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 11
МегаФон eMotion - Мессенджер 40 10
Microsoft Windows 10 1938 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 10
Google - Gmail 1021 10
Statista 263 9
Tencent QQ Messenger - мессенджер 44 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 7
Microsoft Teams - MS Teams 670 7
Apple Music 125 6
Apple iPad 4012 6
Linux OS 11533 6
BlackBerry Messenger - BBM and Social Communities - мессенджер - BBM Chat - BBM Groups - BBM Channels - BBM Video - BBM Voice 60 5
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 37 5
Opera Neon - браузер 7 5
Opera Reborn - браузер 5 5
Google Chrome - браузер 1701 5
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 5
Discord 181 5
Apple Safari - браузер 896 5
Дуров Павел 329 11
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 10
Добрынин Владимир 35 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 5
Бакутеев Владимир 18 5
Вольфсон Влад 59 4
Kocemba Maciej - Коцемба Мачей 6 4
Жаров Александр 183 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Кулин Филипп 53 3
Kolondra Krystian - Колондра Кристиан 14 3
Назаровский Антон 7 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Яровая Ирина 72 2
Чесаков Георгий 19 2
Кузнецов Андрей 115 2
Фетисов Александр 33 2
Юрьев Никита 7 2
Виноградова Виктория 2 2
Пюскюлян Ирина 19 2
Пличко Олег 2 2
Путин Владимир 3454 2
Никифоров Николай 1138 2
Чернов Даниил 79 1
Вермишян Геворк 67 1
Волин Алексей 122 1
Одинцов Дмитрий 119 1
Бургов Владимир 16 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Бусаргин Андрей 26 1
Ашманов Станислав 18 1
Черкасова Надия 23 1
Кривозубов Павел 27 1
Горелкин Антон 118 1
Hauser Hermann Maria - Хаузер Герман Мария 15 1
Breton Thierry - Бретон Тьерри 22 1
Хинштейн Александр 148 1
Panay Panos - Панай Панос 21 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
Навальный Алексей 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 87
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 10
Франция - Французская Республика 8177 9
Европа 24964 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Бразилия - Федеративная Республика 2520 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Турция - Турецкая республика 2620 8
Норвегия - Королевство 1858 7
Израиль 2856 7
Япония 13807 6
Индия - Bharat 5870 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Испания - Королевство 3840 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Южная Корея - Республика 7052 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
Канада 5082 5
Таиланд - Королевство 926 4
Нигерия - Федеративная Республика 339 4
Казахстан - Республика 6048 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Украина 7928 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 4
США - Калифорния 4829 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 4
Австрия - Австрийская Республика 1357 3
Латвия - Латвийская Республика 836 3
Литва - Литовская Республика 673 3
Португалия - Португальская Республика 956 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 3
Хорватия - Республика 287 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 24
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 18
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 15
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 12
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 11
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 9
Английский язык 7030 8
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 8
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 7
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 228 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 6
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 5
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 5
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 5
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 451 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 3
EULA - End-User License Agreement - Лицензионное соглашение с конечным пользователем - Пользовательское соглашение 51 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 3
The Verge - Издание 619 7
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
The Register - The Register Hardware 1784 3
РИА Новости 1033 3
The Guardian - Британская газета 406 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
WikiLeaks 120 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Bloomberg 1627 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
NYT - The New York Times 1100 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
BleepingComputer - Издание 458 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
23ABC News 183 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
VentureBeat 90 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
The Information 83 1
PC Magazine - PCMag 104 1
SamMobile 57 1
Daily Mail 58 1
WABetaInfo 10 1
ThreatPost 9 1
BuzzFeed 15 1
Mashable 372 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Radio Free Asia - Свободная Азия - радио 8 1
Le Monde 30 1
New York Post 53 1
Правжизнь.РФ 3 1
Netzpolitik 2 1
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 1
Forbes - Форбс 1002 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
SimilarWeb 62 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Strategy Analytics 285 1
Privacy International 16 1
CNews Mobile - рейтинг 23 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
Sensor Tower 16 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 5 1
Herfindahl—Hirschman index - индекс Херфиндаля—Хиршмана - индекс Герфиндаля—Гиршмана - показатель степени монополизации отрасли 4 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 1
Arlington Research 8 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Markets&Markets Research 113 1
Forrester Research 834 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
Открытое образование 12 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще